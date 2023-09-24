Rewrite this title: يجيب Google إذا كان تقسيم مقالة طويلة قد يؤدي إلى محتوى رقيق

ستساعدك المقالة التالية: يجيب Google إذا كان تقسيم مقالة طويلة قد يؤدي إلى محتوى رقيق

في مقطع فيديو لساعات عمل بحث Google، أجابت موظفة Google Lizzi Sassman على سؤال حول المحتوى الرقيق، موضحة الفهم الخاطئ الشائع حول ماهية المحتوى الرقيق حقًا.

محتوى رقيق

كلمة رقيقة تعني عدم السماكة أو العرض.

لذلك، عندما نسمع مصطلح “المحتوى الرقيق”، ليس من غير المألوف أن نفكر في المحتوى الرقيق كصفحة ويب لا تحتوي على الكثير من المحتوى.

إن التعريف الفعلي للمحتوى الرقيق يتماشى مع المحتوى الذي يفتقر إلى أي قيمة مضافة.

ومن الأمثلة على ذلك صفحة قطع ملفات تعريف الارتباط التي لا تختلف كثيرًا عن الصفحات الأخرى، وحتى صفحة الويب التي يتم نسخها من بائع تجزئة أو شركة مصنعة دون إضافة أي شيء إضافي إليها.

يعمل تحديث مراجعة المنتجات من Google، من بين أمور أخرى، على التخلص من الصفحات الرفيعة التي تتكون من صفحات المراجعة التي لا تمثل سوى ملخصات للمنتج.

السمة المميزة للصفحات الرقيقة هي أنها تفتقر إلى الأصالة، ولا تكاد تختلف عن الصفحات الأخرى و/أو لا تقدم أي قيمة مضافة معينة.

صفحات المدخل هي شكل من أشكال المحتوى الرقيق. هذه صفحات ويب مصممة لتصنيف كلمات رئيسية محددة. على سبيل المثال، يمكن إنشاء صفحات لتصنيف عبارة رئيسية وأسماء مدن مختلفة، حيث تكون جميع الصفحات متماثلة تقريبًا باستثناء أسماء المدن.

هل المقالات القصيرة ذات محتوى رقيق؟

أراد الشخص الذي يطرح السؤال معرفة ما إذا كان تقسيم مقالة طويلة إلى مقالات أقصر سيؤدي إلى محتوى رقيق.

وهذا هو السؤال المطروح:

“هل يعتبر محتوى رقيقًا إذا تم تقسيم المقالة التي تغطي موضوعًا طويلًا إلى مقالات أصغر ومترابطة؟”

أجاب ليزي ساسمان:

“حسنًا، من الصعب معرفة ذلك دون النظر إلى هذا المحتوى.

لكن عدد الكلمات وحده لا يشير إلى المحتوى الرقيق.

هذان أسلوبان مشروعان تمامًا: قد يكون من الجيد أن يكون لديك مقالة شاملة تستكشف موضوعًا ما بعمق، وقد يكون من الجيد بنفس القدر تقسيمه إلى موضوعات أسهل للفهم.

يعتمد الأمر حقًا على الموضوع والمحتوى الموجود في تلك الصفحة، وأنت تعرف جمهورك بشكل أفضل.

لذا أود أن أركز على ما هو أكثر فائدة لمستخدميك وأنك تقدم قيمة كافية في كل صفحة لأي موضوع قد يكون.”

تقسيم مقالة طويلة إلى صفحات متعددة

ما كان يسأله الشخص الذي يطرح السؤال هو ما إذا كان من المقبول تقسيم موضوع واحد طويل عبر صفحات متعددة، وهو ما يسمى ترقيم الصفحات.

باستخدام ترقيم الصفحات، ينقر زائر الموقع على الصفحة التالية لمواصلة قراءة المحتوى.

افترض موظف Google أن الشخص الذي يطرح السؤال كان يقسم مقالة طويلة إلى مقالات أقصر مخصصة للمواضيع المتعددة التي تناولتها المقالة المطولة.

إن الطبيعة غير المباشرة لإصدار Google الجديد من ساعات عمل تحسين محركات البحث (SEO) لم تسمح لموظف Google بطرح سؤال متابعة للتحقق مما إذا كانت تفهم السؤال بشكل صحيح.

على أية حال، يعد ترقيم الصفحات طريقة جيدة لتقسيم مقالة طويلة.

يحتوي Google Search Central على صفحة حول أفضل ممارسات ترقيم الصفحات.

الاقتباس

استمع إلى فيديو Google SEO Office Hours عند علامة 12:05 دقيقة