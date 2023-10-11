Rewrite this title: يجيب Google على بعض عمليات قتل الطنانة التي أطلقناها

ستساعدك المقالة التالية: يجيب Google على بعض عمليات قتل الطنانة التي أطلقناها

لا بد أن أعضاء Google Buzz سمعوا أو قرأوا كل الضجيج حول عمليات قتل Buzz، وهم الآن يجيبون على بعض منها. لذلك جوجل أأعلن عن ثلاثة تعديلات أنها تأمل في معالجة بعض المخاوف الرئيسية لملايين مستخدمي Gmail الذين قفزوا إلى هذه الضجة.

أول هذه التعديلات يتعلق بالمتابعة التلقائية. لذلك بدلاً من جعلك تتابع الأشخاص في جهات اتصال Gmail تلقائيًا، ستمنحك Google بدلاً من ذلك فرصة لتحديد الأشخاص الذين تريد متابعتهم فقط. ولكن هذا صحيح فقط بالنسبة لأول مرة “الطنان”.

بالنسبة لبقيتنا الذين يستخدمون المشاركات في الوقت الحالي وقاموا تلقائيًا بمتابعة جميع جهات اتصال Gmail الخاصة بنا، ستعمل Google على إعادة تشغيل هذه الميزة لمنحنا فرصة ثانية لمراجعة الأشخاص الذين نتابعهم بالفعل وإلغاء متابعتهم.

ثم تقوم Google أيضًا بقطع اتصال ألبومات الويب بيكاسا وGoogle Reader بنبضات Google. هذه واحدة من عمليات القتل الطنانة التي ذكرتها في مشاركتي السابقة. إنه لأمر جيد أن تستجيب Google لهذا القلق لأنني لا أرغب في تشويش حساب Google Reader المزدحم بالفعل بموجزات من المدونات التي لم أشترك فيها.

وأخيرًا، أضافت Google أيضًا علامة تبويب Buzz إلى إعدادات Gmail. وهذا يعني أنه يمكنك الآن إخفاء نبضات Google من Gmail أو تعطيله تمامًا.

اذن هناك. هل ترغب في إجراء المزيد من التعديلات على Google باستخدام صدى Google؟