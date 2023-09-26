Rewrite this title: يجيب Google لماذا يعد المحتوى العشرة الأوائل بأكمله محتوى “مسروقًا”.

ستساعدك المقالة التالية: يجيب Google لماذا يعد المحتوى العشرة الأوائل بأكمله محتوى “مسروقًا”.

قام محرر من موقع الأخبار الشهير The Verge بتغريد أنه تم استبدال مقال جديد في الصفحة الأولى من نتائج بحث Google بمواقع أخرى قامت بنسخه. يجيب داني سوليفان على سبب حدوث ذلك.

المحتوى المنسوخ الذي يرتب الناشرين يحبطهم

إن المحتوى المنسوخ الذي يفوق المحتوى الأصلي هو أمر أعرب الناشرون عن إحباطهم منه لسنوات عديدة.

بعض الشكاوى ناتجة عن سوء فهم.

على سبيل المثال، عندما يبحث شخص ما عن عبارة لا معنى لها مثل كلمات مختارة عشوائيًا من مقالة، فإن Google لا يعرف ما يجب فعله بهذا الأمر الذي ليس استعلام بحث حقيقي ولا توجد إجابة لعبارة لا معنى لها.

لذا فإن ما يفعله Google هو البحث الافتراضي عن النص، مما يعني أن Google يعرض نتائج البحث بناءً على الكلمات الموجودة في استعلام البحث الذي يطابق الكلمات الموجودة في صفحة الويب.

الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كان المحتوى المنسوخ يتفوق على المحتوى الأصلي هو عندما يتفوق المحتوى المنسوخ على المحتوى الأصلي للكلمات الرئيسية التنافسية التي يصنعها المستخدمون بالفعل.

هل يجب أن يتم تصنيف الصفحة مرتين إذا كانت ضمن نتائج أهم الأخبار؟

لكن هذا الوضع الذي برز يقدم سيناريو مختلفًا. ما حدث هو أن Google لن يقوم بترتيب عنوان مقال في أعلى نتائج البحث العادية إذا كانت صفحة الويب هذه مصنفة بالفعل في النتائج المميزة لأهم الأخبار، في أعلى صفحة الويب.

أهم الأخبار هي نتيجة مميزة حيث يعرض Google مقالات إخبارية ذات صلة باستعلام بحث.

لذلك، إذا قام شخص ما بالبحث عن عنوان رئيسي، فعادةً ما يعرض Google المقالة أعلى نتائج البحث في قسم “أهم الأخبار”.

ولكن في هذه الحالة، لا يظهر المقال الأصلي في أعلى نتائج البحث العادية بسبب ما يطلق عليه Google إلغاء البيانات المكررة، وهي خوارزمية تمنع نفس الصفحة من الترتيب مرتين.

لذا فإن السؤال هو: هل يجب على Google ترتيب نفس الصفحة مرتين، مرة في أهم الأخبار ومرة ​​أخرى في أعلى نتائج البحث العادية؟

الصفحة الأولى بأكملها تتكون من محتوى مسروق

قام أحد الأشخاص من موقع The Verge بتغريد أنه بصرف النظر عن قسم الأخبار المميز في Google في الجزء العلوي من نتائج البحث، أدى البحث عن عنوان رئيسي من مقال جديد إلى عرض Google لأفضل عشرة عناوين كاملة لا تتكون من شيء سوى محتوى مسروق.

قام الشخص بالتغريد:

“مرحبًا Google، لقد بحثت للتو عن عنوان رئيسي تم نشره على موقع الويب الخاص بي والصفحة الأولى بأكملها بعد أن كان صندوق الأخبار عبارة عن مواقع ويب تسرق المحتوى الخاص بنا. لم تظهر The Verge حتى الصفحة 2.

هذه المشكلة تزداد سوءا.”

مرحبًا Google، لقد بحثت للتو عن عنوان رئيسي تم نشره على موقع الويب الخاص بي والصفحة الأولى بأكملها بعد أن كان صندوق الأخبار عبارة عن مواقع ويب تسرق المحتوى الخاص بنا. لم تظهر The Verge حتى الصفحة 2.

هذه المشكلة تزداد سوءا. pic.twitter.com/Ox2AMYOt2Q

– ديتر بون (@backlon) 18 يناير 2022

واعترف داني سوليفان من جوجل بأن الكتّاب الذين يبحثون باستخدام عنوان رئيسي يتوقعون أن يروا مقالاتهم مرتبة في أعلى نتائج البحث، وليس في الصفحة الثانية.

لكنه أشار أيضًا إلى أن البحث حسب العنوان ليس بالضرورة الطريقة التي يبحث بها الباحثون العاديون.

رد داني مثير للنقاش. يمكن تقديم حجة معقولة مفادها أن العديد من الأشخاص يبحثون عن عنوان مقال عندما يريدون العثور عليه لمشاركته مع صديق أو على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك هناك سبب حقيقي وراء قيام أشخاص آخرين غير مؤلف المقالة بالبحث عن عنوان المقالة.

غرد داني سوليفان من جوجل:

“سوف نلقي نظرة. أعلم أن البحث حسب العنوان أمر شائع بالنسبة للكتاب، ونعم، أتوقع أن يظهر هذا أولاً لذلك. ولكنه لا يعكس الطريقة التي قد يبحث بها معظم الأشخاص عن هذا المحتوى (وبالنسبة لكيفية بحثهم، فأنا أجده). ولكن مرة أخرى، سوف نتطلع إلى التحسن.”

تابع داني بعد ذلك شرحًا لسبب تصنيف المقالة الأصلية في الصفحة الثانية لعنوانها الرئيسي:

فيما يلي متابعة لما يحدث وما ننظر إليه. لقد ذكرت ذلك، ولكن ليس من الواضح من لقطة الشاشة أن مقالتك هي أول شيء يظهر على الصفحة (كما هو موضح). ونظرًا لظهورها في “أهم الأخبار”، يتم إلغاء تكرارها من بقية الصفحة… pic.twitter.com/YWCtcPAThZ

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 18 يناير 2022

يمكن أن يكون إلغاء البيانات المكررة مفيدًا في كثير من الأحيان. إجراء هذا البحث بالطريقة التي قد يستخدمها المستخدم باستخدام مصطلحات البحث عن الحلول بدلاً من المصطلحات غير المعتادة في العنوان، حيث تكون في الجزء العلوي من أهم الأخبار بالإضافة إلى إلغاء التكرار يعني أن هناك تنوعًا أكبر من المنشورات الأخرى…. pic.twitter.com/638IAZLWIV

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 18 يناير 2022

في عمليات البحث المشابهة، ستسعى أنظمتنا أيضًا بشكل عام إلى عرض المعلومات الأكثر فائدة وموثوقية قدر الإمكان. لهذا السبب لا ترى ظهور الكثير من التكرارات لمقالك. من المؤكد أن التكرارات موجودة، ولكن ليس من المفيد إظهارها….

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 18 يناير 2022

استعلامات البحث التي تؤدي إلى ظهور نتائج بحث بديلة

تشرح التغريدة التالية لداني سوليفان كيف يؤدي استعلام بحث يحتوي على الكثير من المصطلحات، مثل مصطلح رئيسي، إلى توقف خوارزمية Google نوعًا ما والبدء في عرض نتائج البحث التي تشبه إلى حد كبير عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية ذات النمط القديم، حيث لا تعتمد نتائج البحث على هدف البحث أو الروابط ولكن يعتمد فقط على الكلمات الرئيسية نفسها.

وهنا ما غرد داني:

وهذا يؤدي إلى عمليات بحث موجهة نحو العناوين الرئيسية. وكما قلت من قبل، هذا أمر شائع جدًا بين المؤلفين. اعتدت أن أفعل ذلك بنفسي طوال الوقت. لكن عمليات البحث في العناوين تحتوي عادةً على الكثير من المصطلحات، لذلك تتحول أنظمتنا إلى عرض الصفحات التي تحتوي على تلك المصطلحات…

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 18 يناير 2022

كما ذكرت أعلاه، هناك نية بحث وراء البحث عن العناوين الرئيسية. ربما لم يتعرف Google على “عمليات البحث الموجهة نحو العناوين الرئيسية” كهدف بحث يجب أن تكون الخوارزمية على دراية به.

وتابع داني إجابته:

وهذا يعني أن المؤلفين أكثر عرضة للعثور على نسخ مكررة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تظهر هذه النسخ في عمليات البحث النموذجية التي قد يقوم بها القراء. لكن ميزة إلغاء البيانات المكررة لدينا قد تستمر في العمل حتى بالنسبة لهذه، كما كان يحدث في هذه الحالة….

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 18 يناير 2022

كما قلت، يمكن أن يكون إلغاء البيانات المكررة مفيدًا. لكننا نتفهم أيضًا المخاوف التي قد يثيرها هذا الأمر. لقد قمنا بذلك مع أهم الأخبار منذ شهر مايو الماضي، ولكننا سنعيد النظر في هذا لمعرفة ما إذا كان ينبغي لنا الاستمرار أو ربما إجراء تغييرات أخرى.

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 18 يناير 2022

وما زلت أتحقق أيضًا، ولكنني أعتقد أن إلغاء البيانات المكررة هذا فريد من نوعه بشكل خاص لأنه يحدث فقط مع أهم الأخبار إذا كانت هناك قصة واحدة معروضة أو ربما للقصة الأولى المعروضة فقط.

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 18 يناير 2022

فقط للانتهاء من التوضيح الإضافي الذي وعدت به، نقوم بإلغاء تكرار الرابط من نتائج الويب إذا ظهر الرابط كالرابط الأول في أهم الأخبار وإذا ظهر مربع أهم الأخبار قبل نتائج الويب. فإذا جاء بعد ذلك فلا نفعل. ومرة أخرى، هذا شيء نقوم بمراجعته.

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 19 يناير 2022

المقالات الإخبارية وإلغاء البيانات المكررة

يحدث إلغاء البيانات المكررة عندما يحاول Google منع مقالة واحدة من الترتيب مرتين في نتائج البحث. ذكر داني سوليفان أن السبب وراء عدم ظهور مقال ما في نتائج البحث العادية هو ما إذا كان قد تم تصنيفه بالفعل في أهم الأخبار وما إذا كانت هذه الأخبار مرتبة في أعلى الصفحة.

لذا فإن السؤال هو، هل هذا هو الوضع الذي يجب أن يتم فيه تصنيف صفحة الويب مرتين، لأن المستخدم قد يرغب في رؤية المقالة الأصلية في أعلى نتائج البحث، حتى لو كانت موجودة بالفعل في قسم “أهم الأخبار”؟

بمجرد اختفاء قسم أهم الأخبار، يجب أن يتم تصنيف المقالة الإخبارية في أعلى نتائج البحث.

المحتوى هو الأعلى تصنيفًا بعد اختفاء أهم الأخبار

وهذا، كما يمكن رؤيته في لقطة الشاشة أعلاه، هو ما يحدث الآن.

هذا سؤال مثير للاهتمام حيث يتعين على Google أن تقرر ما هو عادل للناشر وما هو مفيد للباحث.