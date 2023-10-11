Rewrite this title: يحتاج تحسين محركات البحث الكبيرة إلى أن يصبح أكبر: تحسين القنوات المتعددة

ستساعدك المقالة التالية: يحتاج تحسين محركات البحث الكبيرة إلى أن يصبح أكبر: تحسين القنوات المتعددة

تطور تحسين محركات البحث (SEO) في شبكة الإنترنت المتنامية

لقد كتبت لمجلة محرك البحث من قبل ولكنني تلقيت عمودًا شهريًا خاصًا بي عن أعمال البحث – لذلك فكرت في أي طريقة أفضل لتقديم نفسي من خلال مقالة متناثرة عن الصناعة، وقليلًا عن محركات البحث وما أحبه حيث تتجه إدارة تحسين محركات البحث (SEO).

لذلك، مع تزايد أهمية العلامة التجارية نتيجة ل إضفاء الطابع الشخصي و إعلانات في الوقت الحقيقي في الآونة الأخيرة، فكرت في موضوع أفضل من تطور التحسين متعدد القنوات. لذلك دون مزيد من اللغط …

تحجيم الويب

شبكة الإنترنت تنمو – وكذلك المنافسة. إنها تنمو بمعدل متسارع في الوقت الحالي، وفي السنوات القادمة، سيتعين على محركات البحث التعامل مع إدارة هذا الأمر النمو الأسي بطريقة لا تزال توفر نتائج ممتازة وجديدة.

هنا، سأضع أفكاري حول التحديات التي تواجه مقترحات الأعمال الجديدة في هذا المجال (سواء من الشركات القائمة أو الشركات الجديدة). سأفكر في أين تنشأ الفرص لهذه المقترحات ومديري تحسين محركات البحث الذين يتعاملون مع اللكمات ويحبون ما يفعلونه ببساطة! سأفكر في الأهمية المتزايدة لتحسين قنوات التسويق المتعددة وأصول الويب، وبالنسبة لي، أعتقد أن هذا شيء رائع جدًا بالفعل.

التعقيدات المتعلقة بالشبكات الاجتماعية وملفات تعريف المستخدمين والنوايا والرسوم البيانية للارتباط

إن شبكة الويب المتنامية هذه لها تداعيات واضحة تمامًا على محترفي البحث.

هناك اختلافات واضحة تمامًا بين محرك البحث الذي يحاول تعيين تصنيفات لـ 1000 موقع منافس و10 ملايين عبر 200 عامل تصنيف (ربما هذه أو هذه أو هؤلاء). من بين تلك المواقع التي تقع في المراكز العشرة الأولى، والتي يجب أن تحتوي بعد ذلك على روابط أقسام موقع، والتي يجب أن تظهر مع قوائم ثانوية، أو مع قوائم بحث عالمية، أو تتضمن نتائج في الوقت الفعلي، أو يجب أن تكون مستهدفة جغرافيًا، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك؟

ولكن كيف يمكن لمحركات البحث التعامل مع هذا الحجم والتعقيد المتزايد للإنترنت وشبكة الإنترنت؟ الخدمات التي يستمرون في تطويرها؟ إن تعقيد نتائج البحث أمر رائع حقًا… وقد أصبح أكثر تعقيدًا ولكنه من الناحية الواقعية يثير بعض التحديات المثيرة للاهتمام أمام عمليات تحسين محركات البحث (SEO).

ماذا يعني شيخوخة الويب بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين؟

مع تقدم الويب، يتعين على محركات البحث أن تبحث عن طرق قادرة على تصفية مواقع الويب التي ترسل بريدًا عشوائيًا إلى الشبكات (أدرك أن هذه عبارة ذاتية)، وتسليط الضوء على المواقع الأكثر صلة وموثوقية وموثوقية لأي سبب ترغب فيه.

لكن إنهم بحاجة أيضًا إلى تشجيع فكرة أن نتائج البحث العضوية هي نقاط دخول رائعة للرسائل التسويقية الجديدة، وإلا فإن SERPs سوف تتقدم في العمر، وتصبح راكدة وسيرتفع عدم الرضا، والأهم من ذلك، ستنخفض إيراداتها.

أو هل هم كذلك؟

ومن المفارقات أن المرء قد يجادل بأن محركات البحث تتبنى وجهة نظر مفادها أنه لكي تحصل الشركة على رؤية أولية وجاذبية عبر الإنترنت، سيتعين عليها أن تدفع مقابل محركات البحث مقابل ذلك.

تلك التي تضيف قيمة حقيقية للمستهلكين (مثل تلك الشركات التي تدخل لأول مرة في صناعة ذات عرض قيمة جديد) سوف تكتسب بعد ذلك بعض الرؤية العضوية/الطبيعية المتزايدة. ومن المؤسف أن أولئك الذين لا يفعلون ذلك (الأغلبية) يجب أن يستمروا في الدفع مقابل حركة المرور الخاصة بهم. أدرك أنني أقوم بتعميم كبير، ولكن مرة أخرى، يتم تحقيق أرباح ضخمة من العديد من التعميمات! ماذا تعتقد؟ هناك طريقة جيدة لشرح ذلك وهي أن هناك نهجًا شائعًا جدًا لتوسيع الاستراتيجيات عبر الإنترنت، وربما شيئًا مشابهًا لهذه العملية:

حملات البحث المدفوعة الأولية > الاستثمار المتزايد في تحسين محركات البحث > الاستثمار المبدئي في وسائل التواصل الاجتماعي > انخفاض الإنفاق في البحث المدفوع

…رأيي في هذا النهج هو أنه يوفر عادة درجة من الطمأنينة من خلال البدء بالتسويق عبر الإنترنت عبر قناة DR خالصة، ثم تحويل الاهتمام والطموح إلى القنوات الأقل تركيزًا على DR (مثل تحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي)، إلى تلك التي من المحتمل جدًا الحصول على عوائد طويلة الأجل وتكلفة الاكتساب (CPA) مخفضة (التكلفة لكل حساب). هذه جملة طويلة، ومرة ​​أخرى، تبسيط للحقائق، لكنني أعتقد أنها ملخص مهم.

ويستمر هذا في دعم وجهة النظر القائلة بأن محركات البحث، وخاصة جوجل مع هوسها العام للغاية بشأن جودة النتائج، يمكنها أن تتطلع إلى كسب مستوى من الدخل المضمون من كل شركة ترغب في دخول عالم نتائج البحث الجميل.

لذا، على أية حال، دعونا نأخذ وجهة النظر الأقل تشاؤمًا بأن محركات البحث يمكنها أن توفر نقاط دخول عضوية لمقترحات الأعمال الجديدة، وهي تفعل ذلك بالفعل، ولكن كيف تفعل ذلك؟

هل هي الطريقة الوحيدة لموقع ويب جديد نسبيًا للحصول على عدد كبير من الزيارات العضوية من خلال عمليات البحث ذات الصلة بالعلامة التجارية؟ يجب أن يكون هناك نهج أكثر طموحًا وتوسعًا وذو قيمة مضافة للتسويق عبر الإنترنت يعتمد بشكل أقل على مرات الظهور المستهلكة والمدفوعة مقابل النقرات والأنشطة فوق الخط لزيادة حجم العلامة التجارية وغير المرتبطة بالعلامة التجارية. إذًا كيف يمكننا أن نتطلع إلى إنشاء نقاط دخول عضوية لمواقع الويب الجديدة التي تضيف قيمة على المدى الطويل؟

نتائج جديدة وعالمية؟

لذلك نحن نعلم أن خوارزمية الاستعلام يستحق الحداثة (QDF) قد شهدت بعض العوائد الرائعة لبعض عمليات تحسين محركات البحث حيث تمكنت من الحصول على تصنيف إيجابي في بعض النتائج التنافسية والعديد من النتائج غير التنافسية. ومع ذلك، فإن QDF، من وجهة نظري، نادرًا ما تتسلل إلى نتائج البحث التي تعتبر ساحات معركة لتحسين محركات البحث – على سبيل المثال، التمويل قصير الأجل وقطاعات السفر.

لقد ساعدت النتائج الشاملة على مزج الأمور، حيث أصبح نشر تنسيقات النتائج في الوقت المناسب أولوية بالنسبة لبعض محركات البحث. في كثير من الأحيان، يمكن للنتائج العالمية أن تخلق رؤية سريعة لأشياء مثل التحسين المحلي، وتحسين الفيديو، وتحسين الصورة، وتحسين منشور المدونة، والعلاقات العامة الرقمية / عبر الإنترنت، وما إلى ذلك. وكلها أشياء رائعة حقًا، ولكن كم عدد الشركات الجديدة ذات القيمة المضافة الرائعة تستفيد المقترحات من هذه القنوات كنقطة دخول إلى SERPs. هل أنا على حق في اعتقادي أنه يمكن إجراء المزيد من التحسين عبر هذه النتائج العامة؟ غالبًا ما يكون هناك عدد كبير جدًا من أصول الوسائط الاجتماعية وأصول الطرف الثالث وأصول الشركة وأصول مواقع الويب التي يمكن للشركة استخدامها لبناء قيمة لجمهورها المستهدف. من المهم أيضًا لهذا السبب الألغام الأعمال بقدر ما يتعلق الأمر بالتنقيب عن الكلمات الرئيسية وبيانات التحليلات.

وبالتالي فإن عرض الأعمال الجديد الرائع يمكن أن يؤدي إلى دفع حقيقي ومستدام إلى SERPs عبر هذه القنوات، ولكن هل يختلف هذا عن الدفع مقابل الظهور في نتائج البحث؟ حسنًا، نعم، أعتقد ذلك. ويأتي طول العمر نتيجة لزيادة السلطة والثقة والاعتراف بهذه الأصول الرقمية عبر قنوات تسويق رقمية متعددة. قد يكون أحد الأمثلة على ذلك هو تحسين الفيديو في النوع المناسب من المجال الذي يمكن أن يستمر في جني فوائد هذا الظهور بعد عمر الحملة. أحب رؤية المسوقين يستخدمون الأصول الرقمية، مثل محتوى الفيديو أو البيانات الصحفية، مع التركيز على قنوات الوسائط الأخرى ومنظور طويل المدى ذو قيمة مضافة. ومع ذلك، فمن الأسهل تفادي هذا العمل الإضافي لأنه ربما لا يكون من اختصاص أي شخص على الفور النظر في هذا المستوى من التكامل طويل المدى ولكن كجزء من الشركة، أعتقد أن هذا هو المكان الذي نرى فيه الأفضل في براعة التسويق.

تحسين محركات البحث (SEO) وSMO والعلامة التجارية

ونتيجة لهذه المنافسة المتزايدة في برامج SERP الأكثر تنوعًا، أعتقد أننا سنشهد تخصصًا مستمرًا للأدوار في هذا المجال. لدينا بالفعل أولئك الذين يقومون بتحسين قنوات الوسائط الاجتماعية (SMO)، ومعلمو تحسين الفيديو، ومنشئو الروابط الرائعون، ومحترفو العلاقات العامة الرقمية، والمبدعون الأذكياء وبناة العلامات التجارية، ورجال التكنولوجيا، والمتخصصون في قابلية الاستخدام، وغيرهم الكثير…ولكن أعتقد أننا جاهزون لرؤية المزيد من التخصص مرة أخرى في الوقت المناسب مع نضوج الصناعة.

لقد ذكرت مؤخرًا كيف أعتقد أنه يجب إنشاء التخصصات كنتيجة للتدريب على تحسين محركات البحث، وهذا يتبع تمامًا ما نشهده في برامج SERP المتنوعة باستمرار…المتخصصون الذين يلتقطون أشكالًا متعددة من نوايا المستخدم، وأعتقد أن مقترحات الأعمال الجديدة يمكن أن تدخل SERPs – نمذجة وإدارة نهجهم في التسويق حول هذا النوع من التفكير. من المؤكد أن الاستفادة من السجل النظيف في العمل ليس شيئًا يجب الاستهزاء به!

الختامية

تلعب خوارزميات محركات البحث دورًا كبيرًا في تحديد المواقع التي تطفو والمواقع التي تختفي، ولكن هناك الكثير الذي يمكن للمسوقين عبر الإنترنت القيام به لتنويع قنوات التحسين الخاصة بهم. وإذا كان لدى Google نسبة وصول تصل إلى 90% من مجتمع البحث في المملكة المتحدة، فإننا بصفتنا متخصصين في تحسين محركات البحث أو وسائل التواصل الاجتماعي نحتاج حقًا إلى أن نكون واعين لما نعمل معه.

يبدو أن تواتر التغييرات في قطاع التسويق عبر البحث يحدث بجرعات متزايدة باستمرار. ولهذا السبب أحب فكرة أنه يمكننا النظر في تحسين المزيد والمزيد من القنوات عند ظهورها؛ وهذا، بعد كل شيء، هو ما يدور حوله التسويق الرائع – اكتشاف فرص جديدة من قنوات التسويق الجديدة. هذا لا يعني أن SEO قد مات أو أي شيء مشابه، بل تنضج في مرحلة أخرى من دورة حياتها حيث تؤدي تعقيدات تحسين محركات البحث (SEO) إلى ظهور عدد متزايد من المتخصصين في التحسين متعدد القنوات الذين يعتبرون التحسين المتكامل هو السبب الجذري لما يفعلونه. في رأيي، هذا هو المكان الذي يمكن أن تحقق فيه مقترحات الأعمال الجديدة أكبر المكاسب في بناء الرؤية في برامج SERP التنافسية.

ماذا تعتقد؟ هل هذا نموذج لإدارة تحسين محركات البحث (SEO) الذي ترى أنه ذو قيمة متزايدة في الصناعة الناضجة؟ شارك افكارك…