Rewrite this title: يحصل تطبيق iOS من Google على عمليات بحث رائجة وإجابات فورية

ستساعدك المقالة التالية: يحصل تطبيق iOS من Google على عمليات بحث رائجة وإجابات فورية

يقدم آخر تحديث من Google لتطبيق iOS الخاص بها ميزتين جديدتين كانتا حصريتين لنظام Android.

أصبحت عمليات البحث الشائعة والإجابات الفورية الآن جزءًا من تطبيق iOS، وسيظهر كلاهما قبل إجراء البحث.

عمليات البحث الشائعة

ما عليك سوى فتح التطبيق والنقر على شريط البحث لعرض عمليات البحث الشائعة. أسفل استعلامات البحث الأخيرة، سيكون هناك قسم يسمى “ما هو الاتجاه الرائج”.

سيؤدي النقر على إحدى عمليات البحث الشائعة إلى تشغيل التطبيق لإجراء البحث نيابةً عنك.

يمكنك أيضًا التمرير سريعًا لليسار على إحدى عمليات البحث الشائعة للكشف عن مزيد من المعلومات، ولكن الشيء الوحيد الذي من المحتمل أن تراه هو “هذا البحث شائع في منطقتك”.

ربما ستقوم Google في النهاية بتضمين المزيد من المعلومات دون الحاجة إلى إجراء بحث فعلي، ولكن في الوقت الحالي سيتعين عليك الاكتفاء بالتطبيق الذي يوضح ما هو واضح.

إجابات فورية

ستظهر الإجابات الفورية في تطبيق Google لنظام التشغيل iOS أثناء عرض عمليات البحث المقترحة.

سيكون من الأدق القول بأنها قد تظهر أو لا تظهر، حيث أن غالبية عمليات البحث التي اختبرتها لم ترجع إلى إجابة فورية.

على أية حال، إليك ما تبدو عليه الميزة:

مع هذه المساحة الصغيرة التي يمكن عرض الإجابات الفورية فيها، فمن الممكن أن تتناسب مع عدد الأحرف المسموح به.

لا يزال إجراء استعلام بحث مناسب هو أفضل خيار للعثور على الإجابات التي تحتاجها، ولكن من يدري، ربما سيتم تحسين هذه الميزة بمرور الوقت أيضًا.