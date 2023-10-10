Rewrite this title: يحصل Google Voice لنظام Android على إشعارات أسرع

ستساعدك المقالة التالية: يحصل Google Voice لنظام Android على إشعارات أسرع

لسوء الحظ، ليس لدي طريقة لاختبار هذه الميزة الجديدة لتطبيق Google Voice لنظام Android نظرًا لأن Google Voice متاح فقط في الولايات المتحدة ولكن إذا كان لديك هاتف Android ولم تستخدم Google Voice بعد، فقد ترغب في إعطائه له لقطة. إذا كنت تستخدمه بالفعل، فتوقع حدوث تحديث تلقائي قريبًا.

تتعلق الميزة الجديدة بإرسال إشعارات للرسائل الجديدة التي كانت تستغرق في السابق حوالي 15 دقيقة لإرسالها إلى هاتف المستخدم. الآن، سيتم إرسال هذه الإشعارات واستلامها من قبل المستخدمين في غضون ثوانٍ بعد استلام الرسائل في Google Voice Inbox. بفضل الميزة الجديدة التي تسمى – مزامنة البريد الوارد.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل تطبيق Google Voice لنظام Android أيضًا على تسهيل التفاعل مع جهات اتصال الهاتف من داخل تطبيق Google Voice. ما عليك سوى النقر على صورة أي جهة اتصال ويمكنك الرد سريعًا على البريد الصوتي إما عبر البريد الإلكتروني أو المراسلة الفورية.

إذا قمت بالتحديث إلى تطبيق Google Voice الجديد لنظام Android، فيمكنك إعداد مزامنة البريد الوارد من إعدادات Google Voice. حدد “التحديث والإخطار”، ثم حدد “مزامنة البريد الوارد”. وبعد ذلك ستبدأ في تلقي إشعارات أسرع. تعمل الميزة الجديدة أيضًا على تعطيل إعادة توجيه الرسائل القصيرة لتجنب تكرار الإشعارات.