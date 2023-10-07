Rewrite this title: يدعم التشريع الجديد في الكونجرس Facebook خصوصية المستخدم

ستساعدك المقالة التالية: يدعم التشريع الجديد في الكونجرس Facebook خصوصية المستخدم

يعد مشروع القانون الجديد الذي اقترحه إليوت إنجل (نيويورك) وجان شاكوفسكي (IL-D) المعروف باسم “قانون حماية الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت” أول تشريع في الكونجرس يتناول ممارسة ما قبل التوظيف Facebook العروض ويهدف إلى جعل هذه الممارسة في حد ذاتها عملاً غير قانوني. إذا تم توقيع SNOPA ليصبح قانونًا، فإنه سيمنع أصحاب العمل تمامًا من مطالبة موظفيهم بتقديم معلومات سرية (مثل كلمات المرور أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول الأخرى) إلى حسابات الشبكات الاجتماعية الخاصة بهم. إذا تم تمرير SNOPA، فإن أي صاحب عمل ينتهك القانون سيخضع لعقوبة مدنية قدرها 10000 دولار. أصدر عضو الكونجرس إنجل البيان التالي بخصوص SNOPA:

ويردد كثيرون آخرون آراء إنجل بشأن الخصوصية ويعتقدون أن ذلك ليس امتيازًا، بل هو حق. Facebookتوجه سياسات المستخدمين بعدم التخلي مطلقًا عن معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم لأي فرد أو مؤسسة، ولكن لا يوجد حاليًا قانون في الولايات المتحدة أو دوليًا لفرض مثل هذه السياسة.

في الآونة الأخيرة، برزت الخصوصية عبر الإنترنت كموضوع ساخن للغاية وأثارت مناقشات، سواء على الإنترنت أو خارجه. أواخر الشهر الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة WebiMax وخبير وسائل التواصل الاجتماعي ساهم كين ويسنيفسكي بمقال في صحيفة واشنطن بوست والذي يناقش فيه أهمية الخصوصية على الإنترنت. يعتقد Wisnefski أنه لا ينبغي لأصحاب العمل طلب معلومات تسجيل الدخول السرية من الموظفين المحتملين كشرط لعملية التوظيف. وفي يوم الجمعة الماضي، ظهرت تقارير من مختلف وسائل الإعلام تشير إلى أن العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي يتفقون مع وجهة نظره.

من المرجح أن تشهد الأشهر المقبلة إدخال قوانين جديدة رائدة تتعلق بقضايا مهمة مثل الأمن السيبراني والخصوصية. حاليًا، يبدو أن SNOPA في طليعة هذا التشريع وقد يصنع التاريخ باعتباره أحد القوانين الأمريكية الأولى على وجه التحديد فيما يتعلق بخصوصية الشبكات الاجتماعية.

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