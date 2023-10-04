Rewrite this title: يدعم Google Chrome لنظام التشغيل iOS الآن صفحات الجوال المسرّعة

ستساعدك المقالة التالية: يدعم Google Chrome لنظام التشغيل iOS الآن صفحات الجوال المسرّعة

يوفر التحديث هذا الأسبوع لمتصفح Google Chrome لنظام التشغيل iOS دعمًا لصفحات الجوال المسرَّعة (AMP)، والتي ستسمح للصفحات التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية AMP بالتحميل الفوري عند النقر عليها من نتائج بحث Google.

سيتم تمييز المقالات من مواقع الويب التي طبقت تقنية AMP برمز صاعقة والأحرف الأولى “AMP”.

تقول جوجل في تحديثها:

“ابحث عن صاعقة و”AMP” بجوار المقالات في قسم “أهم الأخبار” في نتائج البحث واستمتع بتحميل سريع للغاية لصفحات الويب.”

كان دعم صفحات AMP هو التحديث الوحيد المضمن في أحدث إصدار من Chrome لنظام التشغيل iOS، مما يجعله تحديثًا صغيرًا ولكنه مهم.

سوف يمر عام في شهر أكتوبر من هذا العام منذ أن أعلنت Google لأول مرة عن Accelerated Mobile Pages، ومنذ ذلك الحين تم طرحها ببطء في تطبيقات Google. تلقى تطبيق بحث Google لنظام التشغيل iOS دعمًا لصفحات AMP في شهر مايو الماضي فقط. الآن يمكن لمستخدمي أجهزة iOS الذين يفضلون استخدام Chrome بدلاً من متصفح Safari الافتراضي الاستمتاع بتجربة بحث أسرع.

بينما فيما يتعلق بموضوع تطبيق بحث Google لنظام التشغيل iOS، سيكون من الإهمال عدم ذكر التحديث الذي تلقاه هذا الأسبوع، والذي يتضمن بحثًا صوتيًا محسنًا وميزات مفيدة أخرى. رؤية المزيد من التفاصيل هنا.