Rewrite this title: يدفع Google AdWords استهداف الأجهزة المحمولة

ستساعدك المقالة التالية: يدفع Google AdWords استهداف الأجهزة المحمولة

اشتكى تعليق حديث على قصة إخبارية أخرى من أن بعض ما نتحدث عنه هنا، على الرغم من ارتباطه بالشركات التي تدير محركات البحث، له علاقة أكبر بالأدوات التقنية والخصائص الجانبية الأخرى لهذه المجموعات. حسنًا يا رومانز، هذا لك. يزدهر عالم إعلانات الهاتف المحمول مع مرور كل عام، مما يجعل التواجد – والملكية عندما يكون ذلك ممكنًا – في سوق الهاتف المحمول أمرًا بالغ الأهمية حقًا. مع بداية عام 2011، تنطلق Google للأمام مع التركيز بشكل كبير على إعلانات الهاتف المحمول، مما يدفع لمزيد من الاهتمام بهذا القسم المتخصص المهم من سوق محركات البحث.

كما ذكرت ADI News، يواصل Google Adwords عرضه لعمليات البحث على الهواتف الذكية – ما تسميه ADI “أسرع طريقة للمستهلك الحديث” – من خلال التتبع والسماح بضبط أكبر لاستهداف حملتهم.

وبطبيعة الحال، هذا ليس جديدا. لقد كان المعيار في Adwords هو السماح للمعلنين بتمكين استهداف الجوال أو تعطيله. ومع ذلك، تستمر الواجهة في التحسن، والكثير مما نراه مضافًا له صلة مباشرة بالتتبع والتسويق للباحثين عبر الهاتف المحمول.

إحدى النصائح هي إلقاء نظرة فاحصة على نتائج العام الماضي لعمليات البحث الفردية الخاصة بك. ما الإعلانات التي تحقق أداءً جيدًا على الهاتف المحمول؟ كيف تبدو تحويلاتك؟ كيف تختلف مصطلحات البحث؟ إذا كان أداء الهاتف المحمول جيدًا، ففكر في فصل إعلاناتك إلى حملات “للجوال” و”للويب”. سيسمح لك هذا بتعديل وتجربة هذا النظام الأساسي ومستخدميه الفريدين.

انفجر البحث عبر الهاتف المحمول في عام 2010، حيث تضاعفت الأرقام الربع سنوية بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة. من الواضح أنه بالإضافة إلى التركيز على إنشاء تطبيقات بحث جذابة، فإن وجود كل من Google وBing في سوق الهواتف الذكية يعد جزءًا ضروريًا للبقاء على قيد الحياة في حرب الباحثين.