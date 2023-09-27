Rewrite this title: يساعدك Google على التحقق من صحة المصادر مباشرة في نتائج البحث

ستساعدك المقالة التالية: يساعدك Google على التحقق من صحة المصادر مباشرة في نتائج البحث

ستساعدك تحديثات بحث Google في تحديد ما إذا كان موقع الويب مصدرًا موثوقًا للمعلومات قبل النقر على الرابط في نتائج البحث.

أعلنت الشركة اليوم في حدث SearchOn السنوي لشركة Google، أنها تقدم طرقًا جديدة لتوفير سياق حول المعلومات التي يجدها الأشخاص على الويب

بالإضافة إلى ذلك، تطرح Google المزيد من ميزات المعرفة المعلوماتية، بناءً على الأبحاث وأفضل الممارسات من الخبراء.

إليك المزيد حول ما تفعله Google لإضافة سياق إلى SERPs، وما يعنيه ذلك بالنسبة لتجربة البحث وموقع الويب الخاص بك.

توسيع بطاقات “حول هذه النتيجة”.

تعمل Google على توسيع بطاقات “حول هذه النتيجة” التي تم تقديمها مؤخرًا لمساعدة الباحثين في التعرف على المزيد حول المصادر والموضوعات في نتائج البحث.

عند النقر على النقاط الثلاث في أي نتيجة بحث، يمكنك إظهار بطاقة “حول هذه النتيجة”.

تم تقديم هذه البطاقات كاختبار تجريبي في فبراير 2021 كوسيلة لتزويد الباحثين بالمعلومات الأساسية حول النطاقات.

عند الإطلاق، تضمنت بطاقات “حول هذه النتيجة” التفاصيل التالية:

وصف المجال

ما إذا كان المجال آمنًا

عنوان URL الكامل لنتيجة البحث

سواء كانت النتيجة عضوية أو إعلانية

تلقت البطاقات تحديثًا جوهريًا في يوليو 2021 عندما أضافت Google معلومات حول سبب تصنيف نتيجة معينة في البحث.

بعد استخدام بطاقات “حول هذه النتيجة” للإجابة على الأسئلة “من” و ال “لماذا؟” لصفحة معينة، يقوم Google الآن بالإجابة “ماذا؟”

كما في – ما هو هذا الموضوع حول؟

يعرض قسم “حول الموضوع” الجديد معلومات مثل أهم تغطية الأخبار أو نتائج حول نفس الموضوع من مصادر أخرى.

لقطة شاشة من blog.google.com، سبتمبر 2021.

بالإضافة إلى ذلك، تحصل البطاقات على معلومات حول المصدر.

بالإضافة إلى الوصف من ويكيبيديا، ستعرض بطاقة “حول هذه النتيجة” ما يقوله الموقع عن نفسه بكلماته الخاصة (عندما تكون هذه المعلومات متاحة.)

لقطة شاشة من blog.google.com، سبتمبر 2021.

وأخيرًا، يمكنك استخدام بطاقة “حول هذه النتيجة” لمعرفة ما قاله الآخرون على الويب عن أحد المواقع:

لقطة شاشة من blog.google.com، سبتمبر 2021.

يمكن أن تساعدك قراءة ما كتبه الآخرون على الويب حول أحد المواقع في إجراء تقييمات أفضل للمصادر.

“لا يأتي الأشخاص إلى Google للبحث عن حقائق سريعة فحسب. غالبًا ما يرغبون حقًا في استكشاف المعلومات الموجودة هناك، والتعرف على مصدرها – خاصة في المواقف التي يوجد فيها مصدر قد لا يكونون على دراية به.

نريد أن نجعل من السهل تقييم المعلومات من خلال هذا التحديث الخاص بـ “حول هذه النتيجة”، والذي سيتم طرحه في الأسابيع القادمة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة. ونحن نعمل على نشر هذه النتيجة في المزيد من البلدان حول العالم.”

مزيد من السياق حول الأحداث المتغيرة بسرعة

ستقوم Google الآن بتوفير المزيد من السياق في نتائج البحث حول الأحداث المتغيرة بسرعة.

على وجه التحديد، عندما يتطور حدث ما بسرعة كبيرة بحيث قد يكون من الصعب تمييز الحقيقة من الخيال، ستعرض Google تنبيهًا نصه:

“ويبدو أن هذه النتائج تتغير بسرعة.

إذا كان هذا الموضوع جديدًا، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتم إضافة النتائج من مصادر موثوقة.

لقطة شاشة من blog.google.com، سبتمبر 2021.

عندما يتم عرض هذا الإشعار، سيعرف الباحثون أنهم يجب أن يكونوا حذرين للغاية في التحقق من المعلومات التي هم على وشك قراءتها.

مصدر: blog.google.com