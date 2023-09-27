Rewrite this title: يساعد تقرير Bing Clarity Rage Clicks على تحسين تجربة المستخدم

ستساعدك المقالة التالية: يساعد تقرير Bing Clarity Rage Clicks على تحسين تجربة المستخدم

نشرت مدونة Bing مقالًا حول كيفية تحسين تجربة المستخدم من خلال تحليل أحداث النقرات الغاضبة. يمكن أن تنبهك مشكلات النقرات الغاضبة إلى المشكلات الموجودة على صفحة الويب والتي قد تؤثر على معدلات الارتداد والمبيعات.

وضوح بنج

يقدم Bing تحليلات مجانية للويب تحتوي على ميزة الخريطة الحرارية التي توضح لك المكان الذي نقر عليه زوار الموقع وقاموا بالنقر عليه. يمكن تصفية التقارير حسب الجهاز لفهم المشكلة ضمن السياق الصحيح لزوار موقع سطح المكتب أو الهاتف المحمول.

انقر الغضب

النقرة الغاضبة هي عندما يقوم زائر الموقع بالنقر بشكل متكرر على عنصر صفحة الويب مرارًا وتكرارًا.

أعطى Bing مثالاً على أن 4% من زوار موقع Bing واجهوا تجربة غير مرضية في استخدام مربع بحث Bing لأن النقر فوق المربع لم يؤدي إلى حدوث أي شيء.

حدد Bing أحداث النقرات الغاضبة التي تحدث في مربع البحث الخاص به من خلال مراجعة تقرير الخريطة الحرارية في Clarity.

ما كان يحدث هو أن حواف مربع البحث لم تكن قابلة للنقر عليها بسبب كيفية ترميز CSS.

قام Bing بإصلاح المشكلة من خلال بعض التغييرات في الترميز على هامش المربع واختفت جميع الأخطاء.

تحديد الأخطاء من خلال نقرات الغضب

يقول Bing إن تحديد النقرات الغاضبة يمكن أن يساعد الناشرين في إصلاح أخطاء البرمجة والمشكلات الأخرى التي تجعل صفحة الويب غير قابلة للاستخدام لزوار الموقع.

يمكن لصفحة الويب التي لا تستجيب لإدخال المستخدم أن تؤثر على المبيعات وعائدات الإعلانات وفقدان حركة المرور على الموقع عندما يفشل الزوار غير الراضين في العودة.

وفقا لبنج:

“يمكن أن يساعد تحليل النقرات الغاضبة في تحديد المشكلات المحتملة في موقعك مثل الأخطاء أو العناصر المعطلة أو الروابط الميتة.

إن معالجة هذه المشكلات سيؤدي بلا شك إلى تحسين تجربة المستخدم وسلوك الزائر بشكل متسلسل.

الغضب انقر فوق الجلسات في الوضوح

تقارير نقرات الغضب الواضحة قابلة للتكوين بدرجة كبيرة. وبسبب هذا، يمكن للناشر تحديد أسباب النقرات الغاضبة وإصلاحها بسهولة أكبر.

يشرح بنج:

“باستخدام Clarity، يمكنك فرز تسجيلات جلسة النقرات الغاضبة من النقرات الأكثر غضبًا إلى الأقل. مما يسمح لك برؤية العناصر الموجودة على صفحتك والتي تسبب أكبر قدر من الإحباط بسرعة.

يتيح لك ذلك فهم تجربة المستخدم وإصلاحها وتحسينها. إن ملاحظة المكان الذي يذهب إليه المستخدم بعد النقر بسرعة ستتيح لك معرفة ما كان يحاول القيام به. سيسمح لك هذا بمعالجة المشكلة لرحلة مستخدم أكثر مرونة.

يمكنك أيضًا رؤية نقرات الغضب من خلال تلوين الخريطة الحرارية. تُظهر الألوان الأكثر دفئًا مكان حدوث معظم النقرات.

خرائط الحرارة ونقرات الغضب

تعد الخرائط الحرارية طريقة رائعة لتشخيص مشكلات النقرات الغاضبة في صفحة الويب. كناشر، قد يعتقد المرء أن صفحة الويب الخاصة به مثالية كما هي، ولكن يمكن لزوار الموقع رؤية الموقع بشكل مختلف عما يراه الناشر.

على سبيل المثال، قد يعتقد زائر الموقع أنه يمكن النقر على الصورة عندما تكون الكلمات الموجودة أسفل الصورة هي التي يمكن النقر عليها.

هذا هو الشيء الذي سيظهره تقرير نقرة الغضب على الخريطة الحرارية.

لماذا تحدث نقرات الغضب؟

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث نقرات الغضب:

أحد عناصر صفحة الويب لا يعمل رمز مكسور على زر تصميم صفحة ويب غير متناسقة

يقترح Bing طرح الأسئلة التالية:

“ماذا توقع الزائر أن يحدث عندما نقر على العنصر؟

لماذا يعتقد الزائر أن هذا العنصر قابل للنقر؟

ما هو هدف الصفحة وكيف يمكننا إرشادهم إليه؟”

يحدد Bing Clarity نقرات الغضب

يمكن لبعض الخرائط الحرارية أن تبطئ صفحة الويب. راقب دائمًا التأثير الذي قد تحدثه هذه الميزة على صفحة الويب.

من المفترض أن يكون للوضوح تأثير ضئيل على صفحة الويب. لذلك فهو في الواقع منتج جيد لاستخدامه في الخريطة الحرارية والوظائف الأخرى التي ستساعدك على جعل صفحة الويب الخاصة بك أكثر إرضاءً لزوار الموقع.

الاقتباس

اقرأ مقال بنج:

سلسلة Bing Webmaster-Clarity #2: النقرات الغاضبة – ماذا تخبرك عن سلوك المستخدم؟