Rewrite this title: يساعد Google Person Finder في تتبع ضحايا زلزال ساحل مياجي عام 2012

ستساعدك المقالة التالية: يساعد Google Person Finder في تتبع ضحايا زلزال ساحل مياجي عام 2012

بعد أن ضرب تسونامي شمال شرق اليابان العام الماضي، أطلقت شركة جوجل خدمة البحث عن الأشخاص، لمساعدة الأشخاص على إعادة التواصل مع أصدقائهم وأحبائهم في أعقاب الكوارث الطبيعية والإنسانية. منذ وقت ليس ببعيد، أطلقت شركة جوجل موقع ذكريات من أجل المستقبل (“Mirai e no kioku”)، لتسليط الضوء على اليابان قبل وبعد الزلزال والتسونامي الذي ضرب اليابان بقوة 9 درجات في الحادي عشر من مارس/آذار 2011. وأودت هذه الكارثة بحياة ما يقرب من 20 ألف شخص وأثارت أسوأ أزمة نووية في العالم منذ 25 عامًا.

للأسف، تعرضت اليابان لكارثة مرة أخرى، عندما ضرب زلزال بلغت قوته 7.3 درجة قبالة الشاطئ في الساعة 5:18 مساء (0818 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول 2012. وعلى الرغم من عدم وجود تقارير فورية عن الأضرار، فقد وردت تقارير عن وقوع إصابات، و وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث تسونامي. وضرب تسونامي الذي بلغ ارتفاعه مترا منطقة ليست بعيدة عن المنطقة التي دمرتها كارثة العام الماضي، في إيشينوماكي، في مياجي. قامت جوجل بتنشيط أ الباحث عن الأشخاص 2012 زلزال ساحل مياجي ميزة، للمساعدة في مساعدة المتضررين في العثور على أحبائهم.

توجد حاليًا خدمتان نشطتان للبحث عن الأشخاص من Google – إحداهما مفيدة للمتضررين من إعصار بابلو في الفلبين. إعصار بابلو هو أسوأ إعصار في الفلبين هذا العام، وقد انتهى بالفعل 470 حياة منذ أن وقع في 4 ديسمبر 2012.

أما الخدمة الثانية للبحث عن الأشخاص، فهي تساعد المتضررين من الزلزال والتسونامي الذي ضرب اليابان اليوم، في محافظة مياجي شمال شرق البلاد. كانت هذه واحدة من المناطق التي عانت أكثر من غيرها في عام 2011، وعلى الرغم من عدم وجود تقارير اليوم عن وقوع أضرار أو وفيات، إلا أن ذكرى زلزال العام الماضي الذي بلغت قوته 9.0 درجة والتسونامي الناتج عنه لا تزال حية، والاهتمام العام به له ما يبرره. باستخدام أداة البحث عن الأشخاص، تقدم Google خدمة تشتد الحاجة إليها.