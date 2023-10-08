Rewrite this title: يستحوذ iOS5 على 20% من حركة المرور خلال 5 أيام

ستساعدك المقالة التالية: يستحوذ iOS5 على 20% من حركة المرور خلال 5 أيام

يوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر . Apple أعلنت أن أكثر من خمسة وعشرين مليون عميل قاموا بتحديث iOS 5. للإشارة، تم إصدار iOS5 في 12 أكتوبر، أي قبل خمسة أيام فقط من الإعلان. يتميز تحديث iOS5 بجميع أنواع الإضافات الجديدة مثل مركز الإشعارات وiMessage وNewsstand. للتحقيق في هذا الأمر، قامت Chitika Insights بتحليل حركة المرور من داخل شبكة الإعلانات عبر الإنترنت الخاصة بشركة Chitika Inc. لمعرفة مستوى تأثير iOS5.

قام مهندسو البيانات في Chitika Insights بمراقبة حركة مرور iOS اعتبارًا من 11 أكتوبر، أي قبل يوم واحد من الإصدار، وحتى 17 أكتوبر. يعرض الرسم البياني مرات الظهور من نظام التشغيل iOS5، كنسبة من إجمالي حركة المرور على نظام التشغيل iOS. بدأت مرات الظهور من iOS5 في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الثاني عشر، ثم قفزت بنسبة تزيد عن 500% بين ظهر يوم 13 وصباح يوم 14.

في 14 أكتوبر، تم إطلاق iPhone 4S في السوق الاستهلاكية و Apple ذكرت أنه تم بيع أكثر من أربعة ملايين نموذج من المنتج الجديد خلال عطلة نهاية الأسبوع. كان هناك بالتأكيد ارتباط في دراستنا، لأن حركة مرور iOS5 استمرت في التصاعد خلال تلك الفترة الزمنية.

بحلول الموعد النهائي للدراسة، كان iOS5 يمثل أكثر من 20% من إجمالي حركة مرور iOS. في خمسة أيام فقط، أصبح iOS5 بالفعل ثاني أكثر البرامج استخدامًا على أجهزة iPad وiPhone. لا يزال iOS4 هو النظام السائد في السوق، ولكن من المرجح أن يتغير هذا بناءً على ارتفاع حركة المرور من iOS5.

من المحتمل أن يكون الارتفاع المفاجئ في اعتماد iOS5 بسبب حقيقة أن جزءًا كبيرًا من Apple يقع المستهلكون ضمن فئة “المتبني المبكر”. كما هو الحال مع أي منتج، من المهم فهم قاعدة المستخدمين الخاصة بك. يعد فهم كيفية تأثير منتج جديد على عملك على المستويين الكلي والجزئي أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح. إن إبقاء إصبعك على نبض الصناعة يمكن أن يساعدك على التكيف والتفاعل مع الأحداث المختلفة في مجال عملك.

ترقبوا المزيد من الدراسات الصادرة عن Chitika Insights حيث يواصلون متابعة نمو iOS5 في الأقساط المستقبلية من هذه الدراسة.