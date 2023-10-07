Rewrite this title: يستخدم الرئيس أوباما سيناريو الهجوم السيبراني لتعزيز التشريعات الأمنية الجديدة

ستساعدك المقالة التالية: يستخدم الرئيس أوباما سيناريو الهجوم السيبراني لتعزيز التشريعات الأمنية الجديدة

في مساء الأربعاء، اجتمعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عندما أصبحت شبكة الكهرباء في مدينة نيويورك عديمة الفائدة بسبب هجوم إلكتروني – ولحسن الحظ كان الهجوم مجرد عرض توضيحي قائم على السيناريو للسياسيين. تفاصيل سيناريو الهجوم الزائف، الذي يأمل البيت الأبيض أن يقنع الكونجرس بتمرير تشريع يمنح الحكومة المزيد من السيطرة على الأنظمة المملوكة للقطاع الخاص، سرية في الوقت الحالي.

وحضر الحفل مجموعة من السياسيين والمسؤولين رفيعي المستوى من إدارة أوباما. على الرغم من دعوة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة لحضور العرض، إلا أن 25 عضوًا فقط حضروا.

هاري ريد، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عن ولاية نيفادا، يؤيد التشريع الجديد وقال ما يلي عن السيناريو الافتراضي:

“تناولت مظاهرة الليلة الماضية مسألة الكهرباء، ولكن من الممكن أن تكون مصرفية، أو مستشفياتنا. علينا أن ندرك أن لدينا الآن أعداء جدد في العالم. ليس بالضرورة الأعداء الذين يقودون طائرات ويسقطون قنابل أو يطلقون علينا الرصاص، لكنهم مستعدون للقيام بشيء يلحق الضرر باقتصادنا وقد حصلنا على هذا المثال الليلة الماضية».

في 14 فبراير، قدم عضو مجلس الشيوخ المستقل عن ولاية كونيتيكت، جو ليبرمان، تشريعًا يوجه وزارة الأمن الداخلي لتنظيم أمن شبكات الكمبيوتر للشركات التي تعتبر بالغة الأهمية (مثل الشركات المالية، وشركات المرافق، والنقل) للاقتصاد. بالإضافة إلى مشروع قانون ليبرمان، هناك مشروع قانون بديل صاغه ثمانية جمهوريين ويأمل في تجنب لوائح جديدة وبدلاً من ذلك تحفيز تبادل معلومات أمان الشبكة.

وخلال جلسة استماع بمجلس النواب في وقت سابق من يوم الأربعاء، أعربت شركتا كومكاست وإيه تي آند تي عن معارضتهما لمشروع قانون ليبرمان، وذكرتا أنهما تفضلان تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية طوعًا. أشار إدوارد أموروسو، كبير مسؤولي الأمن في شركة AT&T، إلى اعتقاده بأن اللوائح الجديدة يمكن أن تخنق الابتكار:

“قد يكون لمثل هذه المتطلبات تأثير خانق غير مقصود على إجراء تحسينات حقيقية في مجال الأمن السيبراني. إن الخصوم السيبرانيين ديناميكيون ومتطورون بشكل متزايد، ولا يعملون بموجب مجموعة من القواعد أو العمليات المحددة بدقة.

خلال خطاب حالة الاتحاد في يناير/كانون الثاني، شدد الرئيس أوباما على أنه يشعر بأنه يتعين على الكونجرس تمرير تشريع للأمن السيبراني في المستقبل القريب.

هل تشعر أنه يجب على الحكومة تنظيم الأمن السيبراني للقطاع الخاص بقوانين جديدة أم أن اللوائح الجديدة يمكن أن تعيق الابتكار في هذا المجال الحاسم مما يجعل بلدنا أكثر عرضة للهجمات المحتملة؟

[Sources Include: Mashable & Bloomberg]