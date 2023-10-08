Rewrite this title: يستطيع Facebook حل مشكلة البطالة؟

ستساعدك المقالة التالية: يستطيع Facebook حل مشكلة البطالة؟

في وقت سابق من اليوم، Facebook وأعلنت وزارة العمل الأمريكية عن برنامج جديد لمساعدة العمال العاطلين عن العمل في العثور على وظائف. وسيسعى البرنامج، الذي يسمى شراكة الوظائف الاجتماعية، إلى الاستفادة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي لربط العمال العاطلين عن العمل بالوظائف.

مارن ليفين, Facebookأصدر نائب الرئيس للسياسة العامة العالمية بيانًا جاء فيه ما يلي للبرنامج الجديد:

“Facebook يتعلق الأمر بربط الأشخاص حتى يتمكنوا من مشاركة ما هو مهم بالنسبة لهم، وهذه هي القوة الدافعة وراء شراكة الوظائف الاجتماعية. لقد جمعنا أصحاب العمل، ومسؤولي التوظيف، والخدمات المهنية الجامعية، والوكالات الحكومية معًا لمساعدة الملايين من الأمريكيين الذين يستخدمون Facebook العثور على وظائف.”

وفقًا لدراسة استقصائية مستقلة حديثة، فإن أكثر من 70٪ من المراكز المهنية الجامعية لديها Facebook أشار بيج واستطلاع حديث إلى أن 92% من أصحاب العمل إما قاموا بتوظيف أو يخططون للتوظيف عبر الشبكات الاجتماعية في المستقبل القريب.

وسيتضمن البرنامج صفحة مركزية على Facebook من شأنها توفير الموارد والمحتوى لمساعدة كل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل. في الولايات التي لديها أعلى معدلات البطالة، Facebook سيتم الترويج للموارد والصفحة باستخدام إعلانات الخدمة العامة على Facebook.

بالإضافة إلى الصفحة، Facebook ويبحث شركاؤها في كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية حاليًا من قبل العاطلين عن العمل ومراكز التوظيف وأصحاب العمل. Facebook أشارت إلى أنها ترغب في توصيل إعلانات الوظائف بشكل فيروسي إلى العمال العاطلين عن العمل من خلال Facebook.

Facebook وتعمل وزارة العمل بشكل وثيق مع رابطة أصحاب العمل المباشرين، والرابطة الوطنية للكليات وأصحاب العمل، والرابطة الوطنية لوكالات القوى العاملة الحكومية للاستفادة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي لمطابقة أصحاب العمل المحتملين مع العمال العاطلين عن العمل. وعلى الرغم من انخفاض مطالبات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، إلا أن معدل البطالة تجاوز 9٪ منذ أبريل.

[Sources Include: Facebook, Market Watch, Washington Post, & Bloomberg]