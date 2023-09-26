Rewrite this title: يستغرق Google شهورًا لتقييم جودة موقع الويب عبر الويب

ستساعدك المقالة التالية: يستغرق Google شهورًا لتقييم جودة موقع الويب عبر الويب

ما الوقت الذي يستغرقه Google للتعرف على جودة الموقع؟

أجاب جون مولر، محامي بحث Google، على سؤال حول هذا الموضوع. وأثناء القيام بذلك، قدم مولر إجابة مثيرة للاهتمام حول سبب أهمية فهم Google لكيفية ملاءمة موقع الويب للسياق العام للويب.

كيف يتناسب موقع الويب مع شبكة الويب الشاملة

إن بيان مولر حول كيفية سعي Google لفهم مدى ملاءمة موقع الويب للويب بشكل عام كجزء من تقييم الموقع من حيث الجودة يفتقر إلى التفاصيل.

ومع ذلك، فإن التركيز الذي يضعه على هذا الأمر، وتصريحه بأن الأمر قد يستغرق شهورًا لاستكمال التقييم، يعني أن هذا أمر مهم.

هل يتحدث عن ربط الأنماط؟

هل يتحدث عن نص المحتوى؟

إذا كان الأمر مهمًا بالنسبة إلى Google، فهو مهم بالنسبة إلى تحسين محركات البحث (SEO).

ما المدة التي تستغرقها إعادة تقييم موقع الويب؟

استخدم الشخص الذي يطرح السؤال مثال موقع يتعطل لفترة من الوقت والمدة التي قد يستغرقها Google لاستعادة حركة المرور وما يسمى “السلطة”، وهو شيء لا تستخدمه Google.

هذا هو السؤال حول جودة موقع Google:

“هل هناك أي مواقف حيث يقوم Google بإلغاء سلطة الموقع التي لا يمكن استردادها، حتى لو تم تصحيح السبب.

لذا، بافتراض أن السبب كان اضطرابًا قصير المدى مع مشكلات فنية أو تغييرات في المحتوى، فكم من الوقت سيستغرق Google إعادة تقييم موقع الويب واستعادة السلطة وموقع البحث وحركة المرور بالكامل؟

هل لدى جوجل ذاكرة كهذه؟”

كيف تحدد جوجل جودة الموقع

يناقش مولر أولاً الموقف السهل الذي يحدث فيه تعطل الموقع لفترة قصيرة من الوقت.

جواب مولر:

“بالنسبة للأمور التقنية، أود أن أقول إنه ليس لدينا ذاكرة إلى حد كبير، بمعنى أنه إذا لم نتمكن من الزحف إلى موقع ويب لفترة من الوقت أو إذا فُقد شيء ما لفترة من الوقت ثم عاد، فلدينا هذا المحتوى مرة أخرى، ولدينا تلك المعلومات مرة أخرى، يمكننا أن نظهر ذلك مرة أخرى.

هذا شيء يتم التقاطه على الفور مرة أخرى إلى حد كبير.

وهذا شيء أعتقد أننا يجب أن نمتلكه لأن الإنترنت في بعض الأحيان يكون غير مستقر للغاية وأحيانًا تكون المواقع غير متصلة بالإنترنت لمدة أسبوع أو حتى لفترة أطول.

وعادوا وكأن شيئًا لم يتغير لكنهم أصلحوا الخوادم.

وعلينا أن نتعامل مع ذلك وما زال المستخدمون يبحثون عن تلك المواقع.

الجودة الشاملة وملاءمة موقع الويب

المشكلة الأكثر صعوبة التي تواجه Google هي فهم الجودة الإجمالية للموقع – وخاصة كيفية ملاءمة الموقع لبقية مواقع الإنترنت.

يتابع مولر:

“أعتقد أن الأمر أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بالأشياء المتعلقة بالجودة بشكل عام، حيث إن تقييم الجودة الشاملة لموقع الويب وملاءمته ليس بالأمر السهل للغاية.

يستغرق الأمر الكثير من الوقت حتى نفهم كيف يتناسب موقع الويب مع بقية الإنترنت.

وهذا يعني، من ناحية، أن الأمر يستغرق الكثير من الوقت حتى ندرك أن شيئًا ما ربما ليس جيدًا كما كنا نعتقد.

وبالمثل، يستغرق الأمر الكثير من الوقت حتى نتعلم العكس مرة أخرى.

وهذا أمر يمكن أن يستغرق بسهولة، لا أعلم، بضعة أشهر، نصف عام، وأحيانًا أطول من نصف عام، حتى نتمكن من التعرف على التغييرات المهمة في الجودة الإجمالية للموقع.

لأننا نهتم بشكل أساسي بـ…كيف يتناسب موقع الويب هذا مع سياق الويب بشكل عام، وهذا يستغرق الكثير من الوقت.

لذلك أود أن أقول أنه بالمقارنة مع المشكلات الفنية، يستغرق الأمر وقتًا أطول بكثير حتى يتم تحديث الأمور في هذا الصدد.

سياق الموقع داخل الويب بشكل عام

تبدو الطريقة التي يتناسب بها الموقع مع سياق الويب بشكل عام مثل الغابة بدلاً من الأشجار.

يبدو أننا نركز على الأشجار (العناوين، والكلمات الرئيسية، والعناوين، وبنية الموقع، والروابط الواردة).

ولكن ماذا عن كيفية تناسب الموقع مع بقية الويب؟ هل يؤخذ ذلك في الاعتبار؟ هل هذا جزء من قائمة مراجعة التدقيق الداخلي لأي شخص؟

ربما لأن عبارة “كيف يتناسب الموقع مع شبكة الإنترنت الشاملة” عامة جدًا ويمكن أن تشمل الكثير، أعتقد أنها ليست دائمًا الاعتبار الأول في تدقيق الموقع أو تخطيط الموقع.

تقييم افتراضي لجودة الموقع

لنفكر في مثال الموقع أ. يمكن أن تعني العبارة ما يلي:

في سياق الروابط، فإن المواقع التي ترتبط بمثال الموقع أ، وما يرتبط به موقع المثال أ، والشبكة المترابطة التي تنشئ كل ذلك ينعكس على جودة الموقع.

قد تتكون تلك الشبكة المترابطة من مواقع أو صفحات مرتبطة حسب الموضوع. أو قد يكون مرتبطًا بالبريد العشوائي من خلال المواقع التي يرتبط بها موقع المثال أ.

يمكن أن يشير مولر أيضًا إلى المحتوى نفسه وكيف يختلف هذا المحتوى عن المواقع الأخرى التي تتناول موضوعًا مشابهًا، أو كيف يتضمن المزيد من المعلومات، أو كيف يكون المحتوى أفضل أو أسوأ مقارنة بالمواقع الأخرى.

وما هي تلك المواقع الأخرى؟

هل هي بالمقارنة مع المواقع ذات التصنيف الأعلى؟ أو فقط بالمقارنة مع جميع المواقع العادية غير العشوائية؟

يستمر مولر في الإشارة إلى كيفية محاولة Google فهم مدى ملاءمة الموقع للويب بشكل عام، وقد يكون من المفيد معرفة المزيد.

الاقتباس

يستغرق Google شهورًا لتقييم جودة موقع الويب عبر الويب

شاهد جون مولر وهو يناقش كيفية تقييم Google لجودة الموقع عند العلامة الثانية 22:37 دقيقة: