Rewrite this title: يستمر بحث Google في النمو مع إعادة تجميع شركات AOL وYahoo وMicrosoft

ستساعدك المقالة التالية: يستمر بحث Google في النمو مع إعادة تجميع شركات AOL وYahoo وMicrosoft

إحصائيات جديدة من نيلسن اون لاين نشير إلى أن هيمنة جوجل على سوق البحث لن تختفي في أي وقت قريب، حيث زادت استخدامات محرك بحث جوجل بشكل كبير خلال العام الماضي بنسبة 16.7%. تمتلك Google الآن ما يقدر بنحو 64.2% من “سوق أسهم البحث”.

ضع في اعتبارك أن الكثير من مستخدمي البحث يستخدمون محركات بحث متعددة، لذلك هذا لا يعني أن 64.2% من المستخدمين يبحثون فقط في Google. وفقًا لنيلسن، تمثل حصة جوجل 6.1 مليار عملية بحث، أي ما يقرب من أربعة أضعاف، أو 400٪ أكثر، من محرك بحث ياهو، الذي يمتلك حصة 15.8٪ من سوق البحث مع ما يقدر بـ 1.5 مليار عملية بحث، بنمو يقدر بـ 1.7٪. خلال العام الماضي.

ومع ذلك، فإن الشركة الأم المحتملة لشركة ياهو، مايكروسوفت، لم تشهد أي نمو في حصة البحث خلال العام الماضي، مع نمو بنسبة 0.3% فقط خلال العام الماضي واستحواذها على سوق البحث بنسبة 10.3%.

وبطبيعة الحال، إذا اندمجت شركتا Yahoo وMicrosoft Search في إطار استحواذ لا مفر منه تقريبًا على شركة Redmond، فإن هذه الحصة المجمعة ستبلغ حوالي 26% من سوق البحث، وسيكون النمو متوقعًا كبديل لـ Google مع تكامل متأصل للمتصفح والاتصالات (Yahoo Mail و Hotmail و IE و Yahoo Messenger … وما إلى ذلك) من شأنه أن يجمع الاهتمام ويعزز تداول البحث على سطح المكتب وخارجه.

إحدى الإحصائيات المثيرة للاهتمام هي أن AOL Search أظهر نموًا أكبر من Microsoft أو Yahoo، مع نمو بنسبة 6.6% بعد العام الماضي. لقد كانت AOL نشطة للغاية في إنشاء شبكة المحتوى الخاصة بها وجمع كل عمليات الاستحواذ على البحث والإعلان التي قامت بها على مدار العامين الماضيين.

لقد اتخذت شركة AOL خطوات تظهر أن الشركة أصبحت جادة للغاية فيما يتعلق بالبحث، وقد تخرج يومًا ما من الظل الذي ألقته على نفسها باعتبارها “مقلس جوجل”.

قامت AOL بتعيين نائب الرئيس الأول للإعلان في Google تيم أرمسترونج بعيدًا عن Google ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد لها. علاوة على ذلك، تتحكم AOL في بعض تقنيات البحث المثيرة للاهتمام، بدءًا من البحث الدلالي إلى البحث في الوسائط المتعددة، بما في ذلك:

لا ينبغي إغفال AOL.

مع صدور تقارير أرباح Yahoo وغيرها من تقارير أرباح البحث هذا الأسبوع، والشراكة الإعلانية المحتملة مع مايكروسوفت وياهو كونك في قمة مطحنة الشائعات في عطلة نهاية الأسبوع، فقد ثبت أن هذا هو الوقت المثير للبحث. إننا نرى الشركات التي قامت بتحميل ترساناتها، وتقليص الإنفاق المسرف، تبدأ في إقامة شراكات ومشاريع قد تضعها في يوم من الأيام في مواجهة Google.

بالطبع، تعد Google الآن أكثر من مجرد بحث، مع استمرار الشركة بقوة في صناعات المرافق والوقود، وأصبحت Google هي العلامة التجارية للحوسبة السحابية، ومتصفح Google Chrome، والشراكات مع وكالة ناسا، ولا تزال Google Apps تحاول التغلب على Microsoft. Office، وGoogle Earth هو أداة رسم الخرائط الفعلية للعالم، وظهور Google Voice؛ لكن البحث هو الرابط المشترك الذي يجمع كل هذه العروض معًا.