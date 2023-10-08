Rewrite this title: يسرد محرّر مستندات Google الميزات ذات الأولوية

ستساعدك المقالة التالية: يسرد محرّر مستندات Google الميزات ذات الأولوية

ناقشنا الشهر الماضي صفحة Reddit التي سمحت للمستخدمين بالتواصل مع فريق محرر مستندات Google ومناقشة الميزات التي يريدونها بشدة. واصل فريق المستندات هذا النمط من تقديم التماس لتعليقات المستخدمين من خلال صفحة منسق حوارات Google التي فعلت الشيء نفسه تقريبًا. من الواضح أن جوجل تتطلع إلى الحصول على فكرة قوية عن المشاريع التي يرغب المستخدمون في رؤيتها تحظى بالأولوية في المستندات، ومواصلة مسار التواصل القوي، أصدرت جوجل الآن قائمة الأولويات المخطط لها.

أهم ثلاثة مشاريع هي: “إضافة وظائف أفضل للرأس والتذييل”، و”إتاحة مستندات Google دون الاتصال بالإنترنت”، و”إنشاء دمج رأسي في جداول البيانات”. ومع ذلك، يشير الفريق أيضًا إلى أن هذه ليست سوى عدد قليل من أفضل الأفكار التي يتم منحها الأولوية الآن. تتضمن العناصر الأخرى التي أثارت اهتمام فريق محرّر المستندات ولكنها لم تُدرج في قائمة الأولويات خيار تحويل محرّر مستندات Google إلى مرفقات بريد إلكتروني (تحديدًا عبر Gmail)، وتمكين استخدام خطوط Google، والتكامل الأكثر سلاسة بين أنواع المستندات (على سبيل المثال، إدراج شرائح العرض في وثيقة).

تأتي تعليقات المستخدمين من ردود Reddit التي تم التصويت عليها بالأعلى والأسفل وأكثر من 2000 مشاركة لمنسق حوارات Google والتي شهدت إجمالي أكثر من 50000 صوت. شارك أكثر من 4000 فرد في صفحة منسق حوارات Google، كما ساهم مئات آخرون عبر Reddit. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستمرار في المساهمة عبر صفحة المشرف.

[via the Google Docs Blog]