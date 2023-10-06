Rewrite this title: يسلط تقرير YP.Com Insights الضوء على المد المتزايد للبحث المحلي

ستساعدك المقالة التالية: يسلط تقرير YP.Com Insights الضوء على المد المتزايد للبحث المحلي

أعلن محرك البحث المحلي للأعمال YP.com عن تقرير نهاية العام، حيث يكشف عن أحدث اتجاهاته حول ما يبحث عنه المستهلكون مع اقتراب موسم العطلات.

YP Q4 تقرير رؤى البحث المحلي يعد هذا الكتاب بمثابة قراءة مثيرة للاهتمام للمسوقين بشكل خاص، حيث يقدم العشرات من الأفكار من آخر 12 شهرًا حول اتجاهات البحث والإعلان والتكنولوجيا المحلية من أحد أدلة الصفحات الصفراء الأكثر شيوعًا على الويب.

البحث المحلي يتحول إلى الهاتف المحمول

ولعل أهم ما توصل إليه التقرير هو الطريقة التي نما بها موقع YP.com، حيث ارتفع عدد عمليات البحث المحلية التي تتم كل يوم بنحو 350 ألفًا مقارنة بالعام السابق، مما يسلط الضوء على حقيقة أن الشركات لم تعد قادرة على تجاهل هذا الأمر. نوع من البحث. ولكن ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو المكان الذي يأتي منه كل هؤلاء الباحثين الجدد – يبدو أن الكثير من الزيارات الجديدة تأتي من smartphones وأجهزة الكمبيوتر اللوحية على YPmobile®، والتي شهدت زيادة بنسبة 161% في عمليات البحث خلال العام الماضي.

وبشكل أكثر تحديدًا، تأتي الغالبية العظمى من هذه الحركة الجديدة من هواتف Android (التي شهدت نموًا بنسبة 205٪) وأجهزة iPad (233٪)، وهو ما يقول YP إنه يمثل الاعتماد المتزايد على هذه الأجهزة. وتدعم هذه النظرية حقيقة أن عمليات البحث على الأجهزة المحمولة التي تتم باستخدام أجهزة iPhone ارتفعت بنسبة 50% فقط خلال نفس الفترة، مما يعكس تطور نظام Android. الهيمنة الشاملة سوق الهواتف الذكية هذا العام.

أعداد القرب

إذن ما الذي يبحث عنه كل هؤلاء الباحثين المحليين؟ حسنًا، يبدو أن الأغلبية تبحث عن الشركات والخدمات الموجودة في مكان قريب، حيث يوضح تقرير YP أن نسب النقر إلى الظهور (CTRs) تبدو أنها تصل إلى ذروتها عندما تظهر نتيجة تقع على بعد ميل واحد إلى ميلين من المستخدم.

المستهلكون يبحثون عن المزيد

وفيما يتعلق بالخدمات الفعلية التي يبحث عنها الناس، فليس من المستغرب أن تتصدر المطاعم قائمة رغبات المستهلكين، تليها الخدمات المالية وخدمات إصلاح السيارات. ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر دلالة هو نمو الخدمات مثل الصيدليات والخدمات الطبية ومحلات البقالة ومتاجر السلع المستعملة، والتي تجاوزت جميعها عمليات البحث في الدليل “التقليدي”. ويبدو أن هذا يشير إلى وجود اتجاه بين المستهلكين لتبني البحث المحلي بدلاً من مجرد “Google” لكل شيء كما كانوا يفعلون من قبل.

الموسمية تقود البحث المحلي

ومن الجدير بالذكر أيضًا كيف يبدو أن التغييرات الموسمية تؤثر على البحث المحلي أيضًا. ويشير التقرير إلى أن العوامل الموسمية مثل الطقس والعطلات والمناسبات الخاصة لها تأثير كبير على ما يبحث عنه الأشخاص، حيث أبلغت بعض الشركات عن ثلاثة أضعاف الحجم الطبيعي لحركة المرور في مناسبات معينة خلال العام الماضي.

قد تبدو بعض “عمليات الذروة” هذه واضحة. على سبيل المثال، شهد الصيف الماضي قفزة كبيرة في عدد طلبات البحث عن الأنشطة الخارجية والترفيهية، وشهد فصل الربيع ارتفاعًا في عمليات البحث عن المواعدة (عيد الحب؟) بينما خلال فصل الشتاء كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الزيارات لعمليات البحث المتعلقة بصالات الألعاب الرياضية، مدربي اللياقة البدنية الشخصية والنوادي الصحية. ومع ذلك، قد تبدو بعض الحركة الموسمية أقل وضوحًا، كما تشير القفزة بنسبة 14.6% في عدد المستهلكين الذين يبحثون عن “مختبرات اختبار المعادن”.

للتلخيص، يشير تقرير YP إلى أن البحث المحلي يتحول بسرعة إلى الطريقة المفضلة لآلاف المستهلكين الذين يبحثون عن إجابات أكثر دقة وموثوقية لاستفساراتهم أثناء تنقلهم. ومع عدم ظهور أي علامات على توقف هذا الاتجاه في أي وقت قريب، سيحتاج المسوقون عبر الويب إلى التحرك بسرعة للاستفادة من هذه الفرصة المتنامية.