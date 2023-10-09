Rewrite this title: يسلط Gmail الضوء على أهم ميزات الإنتاجية

ستساعدك المقالة التالية: يسلط Gmail الضوء على أهم ميزات الإنتاجية

أتذكر عندما تعرفت على Gmail لأول مرة. كان ذلك في عام 2005، وكنت مستخدمًا مخصصًا لـ Hotmail في ذلك الوقت. أخبرتني الفتاة التي كنت أواعدها بكل شيء عن Gmail وأرسلت لي إحدى الدعوات التجريبية الحصرية. ما الذي دفعني إلى الخدمة؟ حسنًا، بالإضافة إلى أن تخبرني فتاة لطيفة أن هذه هي الخدمة الأفضل (من المدهش مدى فعالية عرض المبيعات)، فقد أحببت التصميم البسيط والقدرة على أرشفة رسائل البريد الإلكتروني. ولكن في ذلك الوقت، كان هذا هو جوهر ما يقدمه Gmail. على مدى السنوات الست الماضية، تطورت الخدمة بطرق لا حصر لها – خاصة عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية.

إن هذه المجموعة من الميزات هي التي تجعل Gmail أكثر صعوبة بالنسبة للمستخدمين المبتدئين، وربما يكون هذا هو السبب وراء استمرار حصول Yahoo الأكثر بساطة على لقب “أفضل خدمة بريد ويب مجانية”. ولكن بالنسبة لأولئك المهتمين بتضييق عدد الميزات الممكّنة، قام مدير منتج Google بول ماكدونالد (أحد أبرز الأصوات العامة وراء Gmail) بإنشاء قائمة بأهم سبع ميزات. هذه الميزات هي (بالترتيب الأبجدي):

تقدم تلقائي. يرسل لك مختبر Gmail هذا تلقائيًا إلى البريد الإلكتروني التالي في صندوق الوارد الخاص بك بعد الضغط على “إرسال” أو “أرشفة” أو “إرسال وأرشفة” في رسالتك الأخيرة.

يرسل لك مختبر Gmail هذا تلقائيًا إلى البريد الإلكتروني التالي في صندوق الوارد الخاص بك بعد الضغط على “إرسال” أو “أرشفة” أو “إرسال وأرشفة” في رسالتك الأخيرة. إرسال الخلفية. تتيح هذه الميزة الجديدة، التي تمت تغطيتها في إدخال حديث هنا على SEJ، للمستخدمين الانتقال إلى الرسالة التالية بينما ترسل Google رسالتهم الأخيرة لهم.

تتيح هذه الميزة الجديدة، التي تمت تغطيتها في إدخال حديث هنا على SEJ، للمستخدمين الانتقال إلى الرسالة التالية بينما ترسل Google رسالتهم الأخيرة لهم. معاينة البريد الوارد. يقوم هذا الدرس التطبيقي بإنشاء معاينة HTML مبسطة لصندوق الوارد الخاص بك والتي يتم عرضها بعد تسجيل الدخول أثناء تحميل Gmail كامل الميزات.

يقوم هذا الدرس التطبيقي بإنشاء معاينة HTML مبسطة لصندوق الوارد الخاص بك والتي يتم عرضها بعد تسجيل الدخول أثناء تحميل Gmail كامل الميزات. اختصارات لوحة المفاتيح. يمكنك الآن مراجعة جميع أوامر الاختصارات وتمكين مفاتيح الاختصار بسرعة عن طريق الضغط على الزر “؟” الزر الموجود على لوحة المفاتيح أثناء تسجيل الدخول إلى Gmail.

يمكنك الآن مراجعة جميع أوامر الاختصارات وتمكين مفاتيح الاختصار بسرعة عن طريق الضغط على الزر “؟” الزر الموجود على لوحة المفاتيح أثناء تسجيل الدخول إلى Gmail. البريد الهام. تعمل هذه الميزة تلقائيًا على ترقية الرسائل الموجودة في صندوق الوارد الخاص بك أو خفض رتبتها بناءً على أهميتها المتصورة (على سبيل المثال، سيتم تخفيض رتبة الرسائل الإخبارية، وسيتم ترويج رسائل البريد الإلكتروني الواردة من أفضل أصدقائك).

تعمل هذه الميزة تلقائيًا على ترقية الرسائل الموجودة في صندوق الوارد الخاص بك أو خفض رتبتها بناءً على أهميتها المتصورة (على سبيل المثال، سيتم تخفيض رتبة الرسائل الإخبارية، وسيتم ترويج رسائل البريد الإلكتروني الواردة من أفضل أصدقائك). إرسال وأرشفة. يقوم مختبر Gmail هذا بإنشاء زر “إرسال وأرشفة” جديد على شريط أدوات البريد الإلكتروني لديك. يقوم أمر “الإرسال والأرشفة” بتنفيذ ما يقوله بالضبط.

يقوم مختبر Gmail هذا بإنشاء زر “إرسال وأرشفة” جديد على شريط أدوات البريد الإلكتروني لديك. يقوم أمر “الإرسال والأرشفة” بتنفيذ ما يقوله بالضبط. إظهار أكثر من 25 رسالة. يمكنك تغيير إعدادات Gmail الخاصة بك بحيث يعرض صندوق الوارد الخاص بك 50 أو 100 رسالة بدلاً من 25 رسالة افتراضية.

ما هي المفضلة لديك – من هذه القائمة أو خارجها؟

[via the Gmail Blog]