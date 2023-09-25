Rewrite this title: يسلط Google الضوء على المناقشات والمنتديات عبر الإنترنت في نتائج البحث

ستساعدك المقالة التالية: يسلط Google الضوء على المناقشات والمنتديات عبر الإنترنت في نتائج البحث

تطرح Google إضافة جديدة لنتائج البحث تسلط الضوء على ما يقوله الأشخاص حول موضوع ما في المناقشات والمنتديات عبر الإنترنت.

تم الإعلان عن ميزة المناقشات والمنتديات اليوم في حدث Google الافتراضي “Search On”، وهي تتوسع في جهود شركة البحث لخدمة الروابط إلى مشاركات المنتدى ذات الصلة.

تم الإعلان أيضًا في Search On عن قيام Google بكسر الحواجز اللغوية في الأخبار من خلال تسهيل العثور على القصص المترجمة.

إليك المزيد من المعلومات حول الميزات التي تم الإعلان عنها اليوم في Google Search On.

المناقشات والمنتديات

تلبي Google الطلب الأعلى من الباحثين لعرض المزيد من النتائج من المناقشات والمنتديات عبر الإنترنت.

ومع طرح هذه الميزة الآن، سيشاهد المستخدمون باللغة الإنجليزية على الهاتف المحمول في الولايات المتحدة ميزة بحث جديدة تحتوي على روابط من مجموعة واسعة من منشورات المنتديات.

في منشور بالمدونة، تنص Google على ما يلي:

“لقد سمعنا منك أنك تريد رؤية المزيد من هذا المحتوى في البحث، لذلك كنا نستكشف طرقًا جديدة لتسهيل العثور عليه. بدءًا من اليوم، ستظهر ميزة جديدة عند البحث عن شيء قد يستفيد من التجارب الشخصية المتنوعة الموجودة في المناقشات عبر الإنترنت.

تقدم Google مثالاً على إدخال استعلام مثل “أفضل السيارات لعائلة متنامية”.

الآن، بالإضافة إلى نتائج الويب العادية، سترى روابط لمشاركات المنتديات المتنوعة التي يشارك فيها الأشخاص تجاربهم الشخصية.

يمكنك رؤية شكل الميزة في المثال أدناه:

لقطة شاشة من blog.google/products/search/google-search-discussions-forums-news/، أيلول (سبتمبر) 2022.

تقول Google إنها قد تقوم بتحديث ميزة المناقشات والمنتديات في المستقبل لأنها تتعرف على النتائج الأكثر فائدة للأشخاص.

أخبار مترجمة

تعمل Google على توفير القدرة على تقديم تغطية إخبارية مترجمة باستخدام الترجمة الآلية.

في تدوينة، تقول جوجل:

“لنفترض أنك تريد التعرف على كيفية تأثر الناس في المكسيك بالزلزال الذي بلغت قوته أكثر من 7 درجات في وقت سابق من هذا الشهر. باستخدام هذه الميزة، ستتمكن من البحث والاطلاع على العناوين الرئيسية المترجمة لنتائج الأخبار من الناشرين في المكسيك، بالإضافة إلى العناوين المكتوبة بلغتك المفضلة. ستكون قادرًا على قراءة التقارير الموثوقة من الصحفيين في البلاد، مما يمنحك منظورًا فريدًا لما يحدث هناك.

من المقرر أن يتم طرح التغطية الإخبارية المترجمة آليًا في عام 2023 على الهاتف المحمول وسطح المكتب. ستقوم الميزة بترجمة الفرنسية والألمانية والإسبانية إلى الإنجليزية.

لقطة شاشة من blog.google/products/search/google-search-discussions-forums-news/، أيلول (سبتمبر) 2022.

مصدر: جوجل