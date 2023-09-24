Rewrite this title: يشارك جون مولر من Google نصائح لتبسيط بنية الموقع

ستساعدك المقالة التالية: يشارك جون مولر من Google نصائح لتبسيط بنية الموقع

قبل إجراء تغييرات على بنية موقع الويب الخاص بك، يجب أن تفكر في التأثير الذي يمكن أن تحدثه على تصنيفات البحث وتجربة المستخدم.

شارك جون مولر، محامي بحث Google، مؤخرًا نصائح قيمة حول هذا الموضوع في موضوع على موقع Reddit.

ومن خلال توصياته، يمكنك تعلم كيفية تبسيط بنية موقع الويب الخاص بك دون التأثير على تحسين محركات البحث (SEO) الخاص به.

تابع القراءة لمعرفة المزيد حول نصيحة مولر وكيف يمكن أن تساعدك في تحقيق أهداف تبسيط موقع الويب الخاص بك.

إزالة الدلائل الفرعية – فكرة جيدة أم سيئة؟

سأل أحد مستخدمي Reddit عن تبسيط بنية موقعهم عن طريق إيقاف الدلائل الفرعية /fr و/de.

وبدلاً من ذلك، سيوجهون كل حركة المرور الأوروبية إلى الدليل الفرعي /eu.

يسألون ما إذا كانت هذه فكرة جيدة أم سيئة ويطلبون معلومات حول تأثيرها على تحسين محركات البحث والتصنيفات.

توصية مولر

ينصح مولر بعدم إيقاف الدلائل الفرعية وتحويل كل شيء إلى /eu، قائلًا إن الأمر يتطلب الكثير من العمل دون أن يكسب أي شيء.

وبدلاً من ذلك، يقترح نقل “/” (en-us) إلى مجلد “/us”، مما يسمح بفصل الأجزاء بشكل أكثر دقة. بهذه الطريقة، “/” يشير بالكامل إلى الولايات المتحدة، و”/fr/*” يشير بالكامل إلى الفرنسية، وهكذا.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي بإضافة hreflang على جميع الصفحات، وليس الأقسام فقط، إلى الصفحات التي تتعرض للارتباك أكثر من غيرها بسبب زوار البلد الخطأ.

“نصيحتي هي عدم تحويل /de & /fr إلى /eu/de أو /eu/fr. ليست هناك أي ميزة لتحسين محركات البحث يمكنك الحصول عليها من ذلك، وعمليات نقل الموقع مثل هذه تتطلب الكثير من العمل. إذا كان هناك أي شيء، فقد أفكر في نقل “/” هو كل ما في الولايات المتحدة، و”/fr/*” هو كل شيء فرنسي، وما إلى ذلك). من شأنه أن يجعل التتبع أسهل قليلاً، ويسهل على محركات البحث فهم الأقسام (مقابل نقل /fr إلى /eu/fr، مما قد يزيد من صعوبة فهم الأقسام).

وأيضًا، يكون hreflang على أساس كل صفحة، لذا يمكنك القيام بذلك على جميع الصفحات. لقد ذكرتها كأقسام، وربما كنت تفعل ذلك بالفعل بشكل صحيح، لذلك هذا فقط للاكتمال. إذا كنت لا تفعل ذلك في جميع الصفحات، فسأفكر في التحقق من إحصائياتك الخاصة بالصفحات التي تتعرض للارتباك أكثر من غيرها (زوار البلد الخطأ)، وعلى الأقل إضافتها هناك. من المحتمل أن تكون هذه هي صفحتك الرئيسية في الغالب، لذا إذا كنت تفعل ذلك هناك فقط، فمن المحتمل أنك تحصل على الكثير من قيمة hreflang بالفعل.

أهمية X الافتراضي

يسلط مولر الضوء على أهمية استخدام x-default، خاصة عند إجراء عمليات إعادة التوجيه لعنوان IP الجغرافي.

نصيحته هي التأكد من أن الصفحة الرئيسية الجذرية تعيد التوجيه إلى الإصدار المناسب وأنه تم تحديدها كقيمة x الافتراضية لمجموعة الصفحات الرئيسية.

بدون القيام بذلك، قد يبدو لـ Google أن الصفحة الرئيسية للجذر هي صفحة منفصلة عن الصفحات الأخرى.

سيؤدي تعيين الصفحة الرئيسية الجذرية على أنها x-default إلى تجنب هذه المشكلة والسماح لـ Google برؤيتها كصفحة افتراضية لبلدان معينة.

“و… إذا قمت بأي من هذا وقمت بإعادة توجيه “/” (الصفحة الرئيسية الرئيسية فقط) تلقائيًا إلى الإصدار المناسب، فيجب عليك التأكد من تحديده باعتباره x-الافتراضي لمجموعة الصفحات الرئيسية. بدون القيام بذلك، قد يبدو الأمر بالنسبة إلى Google وكأن “/” هي صفحة منفصلة عن الصفحات الأخرى.

(قم بالتحرير لتوضيح الجزء الأخير فقط… – هذا على وجه التحديد إذا كان لديك /us للولايات المتحدة، وتقوم بعمليات إعادة التوجيه الجغرافية IP، وهو ما لا أوصي به عمومًا)

إذا كان “/” (تلك الصفحة فقط) يعيد التوجيه إلى “/ us” بالنسبة لمستخدمي الولايات المتحدة، وكان لديك hreflang عبر /us، و/fr مع تعيين x-default لـ /us، فإن ما يمكن أن يحدث هو أن Google ترى “/” كـ كونها صفحة باللغة الإنجليزية، فإنها تتعرف أيضًا على /us و/fr كصفحات منفصلة، ​​ثم تعرض كلاً من “/” و”/(واحد من الآخرين” في نتائج البحث. ويمكنك تجنب ذلك عن طريق تعيين “/” كعلامة x- الافتراضي (حتى لو قام بإعادة التوجيه). بعد ذلك سيرى جوجل “/” باعتباره الافتراضي “/ us” للولايات المتحدة، و”/ fr” لفرنسا.

وهذا يعني أيضًا أنه لا يمكنك استخدام “/eu” كـ x افتراضي (يمكن أن يكون هناك #highlander #xdefault واحد فقط)، ولكن لا يزال بإمكانك استخدامه عن طريق تحديده كـ hreflang لمجموعة من البلدان المشتركة (يمكنك تحديد بلدان متعددة لكل عنوان URL). لذا في النهاية، سيكون لديك “/” = x-default، و”/us” للولايات المتحدة، و”/fr” لفرنسا، و”/eu” لمجموعة من البلدان، وإعادة التوجيه من “/” إلى الإصدار الأفضل .

كل هذا مخصص للصفحة الرئيسية فقط، ولن أفعل ذلك لأي من الصفحات الأخرى بالموقع لأنها معقدة للغاية ويصعب إدارتها، ولأن الصفحة الرئيسية هي على الأرجح الصفحة التي تحصل على أكبر عدد من مرات ظهور البحث.

المزيد عن عمليات إعادة التوجيه الجغرافية

وفيما يتعلق بعمليات إعادة التوجيه الجغرافية، ينصح مولر باستخدامها فقط على الصفحة الرئيسية الرئيسية للموقع، وليس على أي من الصفحات الأخرى.

يساعد هذا في تبسيط العملية بالنسبة للمستخدمين الذين يكتبون اسم النطاق للعثور على أقرب تطابق لموقعهم ويسمح لهم بالنقر بسهولة على بلد مختلف للوصول إلى هذا الإصدار من موقع الويب.

هناك خيارات بديلة لعمليات إعادة التوجيه الجغرافية، مثل تغيير لغة الصفحة الرئيسية ديناميكيًا، ولكن هذا الأسلوب يمكن أن يضيف المزيد من التعقيد إلى موقع الويب.

هناك خيار آخر وهو استخدام منتقي البلدان على الصفحة الرئيسية، ولكن هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على سهولة الاستخدام، خاصة إذا كان هناك العديد من البلدان للاختيار من بينها.

في ملخص

إذا كنت تريد تبسيط بنية موقع الويب الخاص بك، فمن الأفضل عدم القيام بذلك عن طريق تغيير الدلائل الفرعية.

في هذه الحالة، أراد مالك موقع الويب تحويل /de و/fr إلى /eu/de أو /eu/fr.

وبدلاً من ذلك، قال مولر إنهم يجب أن يفكروا في نقل “/*” (en-us) إلى مجلد “/us”، وإضافة hreflang على كل الصفحات، وتحديد الصفحة الرئيسية الجذرية باعتبارها علامة x الافتراضية لمجموعة الصفحات الرئيسية.

لماذا؟

سيساعد ذلك في تجنب الارتباك بين محركات البحث ويسهل عليهم فهم الأقسام المختلفة للموقع.

مصدر: رديت