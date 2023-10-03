Rewrite this title: يشرح جون مولر من Google سبب قيام Google بالزحف إلى الصفحات غير الموجودة

ستساعدك المقالة التالية: يشرح جون مولر من Google سبب قيام Google بالزحف إلى الصفحات غير الموجودة

في جلسة Hangout المركزية لمشرفي المواقع، ناقش جون مولر من جوجل الأسباب التي تدفع Google إلى الزحف إلى الصفحات غير الموجودة وما يعنيه ذلك بالنسبة لميزانية الزحف الخاصة بك. يرغب ناشرو الويب في رؤية Google يزحف إلى الصفحات الحالية. يبدو أن قيام Google بالزحف إلى الصفحات غير الموجودة مضيعة للوقت. سأل أحد ناشري الويب عما إذا كان ينبغي عليهم منع Googlebot من الزحف إلى الصفحات غير الموجودة. تضيف إجابة جون مولر المزيد من المعلومات إلى ما نعرفه عن عمليات زحف Google 404.

ويشار إلى الصفحات غير الموجودة بـ 404 صفحة. هذا هو رمز خطأ الخادم الذي يجب أن يقدمه موقع الويب عندما تكون صفحة الويب المطلوبة مفقودة. رمز الخطأ 404 يعني أن الخادم لم يتمكن من تحديد موقع صفحة الويب المطلوبة وأنها مفقودة. يشير رمز الخطأ 410 إلى أن صفحة الويب قد اختفت عمدًا ولن تعود أبدًا.

عندما يقوم Google بالزحف إلى صفحة غير موجودة (صفحة 404)، يمكن الإشارة إلى ذلك على أنه زحف 404. أدلى جون مولر من Google بثلاثة تصريحات مثيرة للاهتمام حول سبب زحف Google إلى الصفحات غير الموجودة:

عمليات الزحف 404 هي في بعض الأحيان يستخدم Google سعة الزحف الإضافية لمضاعفة التحقق من عناوين URL التي كانت موجودة (في حالة عودة الصفحة) يعد الزحف 404 علامة على أن Google لديه قدرة كافية للزحف إلى المزيد من عناوين URL من موقعك لا يلزم حظر صفحات 404 من الزحف (لغرض الحفاظ على ميزانية الزحف). لن تفقد سعة الزحف من 404 عملية زحف

جوجل يتذكر 404 صفحة

على الرغم من أن Google قد لا يحتفظ بصفحة ويب في فهرسه، إذا كانت الصفحة موجودة، فسوف يتذكر Google أن صفحة الويب كانت موجودة على عنوان URL هذا وسيزحف إلى عنوان URL القديم لمعرفة ما إذا كان سيتم إرجاعه. جوجل صرح مات كاتس في عام 2014 أن السبب الذي تذكرته Google هو إنشاء حماية في حالة ارتكاب ناشر الويب خطأً في إزالة صفحة ويب وإرجاع صفحة الويب.

إليك كيفية تعامل Google مع صفحات الخطأ 404 وفقًا لمات كاتس في عام 2014:

“200 قد يعني أن كل شيء سار على ما يرام تمامًا. 404 يعني أنه لم يتم العثور على الصفحة. 410 يعني عادةً أنه قد اختفى، حيث لم يتم العثور عليه في الصفحة ولا نتوقع عودته. لذا فإن الرقم 410 يحمل دلالة أكثر بقليل على أن هذه الصفحة قد اختفت نهائيًا.

لذا فإن الإجابة المختصرة هي أننا أحيانًا نتعامل مع 404 و410 بشكل مختلف قليلًا، ولكن في الأغلب لا ينبغي أن تقلق بشأن ذلك.

إذا اختفت صفحة وتعتقد أنها مؤقتة، فاستمر واستخدم 404. إذا اختفت صفحة ولم تعرف أي صفحة أخرى يجب أن تحل محلها، فلن يكون لديك أي مكان آخر يجب أن تشير إليه، ويجب عليك أعلم أن هذه الصفحة ستختفي ولن تعود أبدًا، ثم تابع واخدم 410.”

ثم يمضي مات كاتس ليقول إن ناشري الويب يرتكبون أحيانًا أخطاء فيما يتعلق بالإعلان عن اختفاء الصفحات. لذلك قامت Google ببناء إجراءات وقائية لمراعاة الأخطاء حتى لا يتم إسقاط الصفحات التي قد يرغب الناشر في الاحتفاظ بها.

“لذلك، مع 404، إلى جانب 401 وربما 403، إذا رأينا صفحة وحصلنا على 404، فسنقوم بحماية تلك الصفحة لمدة 24 ساعة في نظام الزحف. لذلك نحن ننتظر نوعًا ما ونقول حسنًا، ربما كان ذلك عابرًا 404. ربما لم يكن المقصود حقًا أن تكون الصفحة غير موجودة. وهكذا في نظام الزحف، سيتم حمايته لمدة 24 ساعة.

والآن قارن ذلك بما قاله جون مولر:

“نحن نفهم أن هذه الصفحات هي 404 أو 410 صفحات أو على الأقل لا ينبغي فهرستها. لكننا نعرف عن تلك الصفحات. وبين الحين والآخر، عندما لا يكون لدينا شيء أفضل لنفعله على هذا الموقع، سننطلق ونتحقق مرة أخرى من عناوين URL هذه.

وإذا تحققنا من عناوين URL هذه وشاهدنا خطأ في الخادم أو خطأ “لم يتم العثور على الصفحة” هنا، فهذا شيء سنخبرك به في Search Console. … وهذا جيد.

لذا فهو ليس شيئًا تحتاج إلى منعه من الزحف. إنه ليس شيئًا يجب أن تقلق بشأنه. لا يعني ذلك أننا نفقد القدرة على الزحف من خلال النظر إلى عناوين URL تلك. إنها في الأساس إشارة منا إلى أن لدينا القدرة الكافية للزحف إلى المزيد من عناوين URL على موقع الويب الخاص بك، ونحن نقوم فقط بالتحقق مرة أخرى من بعض العناوين القديمة فقط في حالة تمكنك من وضع نسخة احتياطية هناك.

ما هو الفريد في تصريح جون مولر؟

يقدم بيان جون مولر أبعادًا إضافية لمعرفتنا حول سبب زحف Googlebot إلى 404 صفحة. وهذا مؤشر على أن Google لديه الكثير من ميزانية الزحف للزحف إلى موقع الويب الخاص بك ولأنه مؤشر على أن Google لديه قدرة كبيرة على الزحف، فلا يوجد سبب للقلق بشأن عمليات الزحف هذه.

Googlebot 404 عمليات الزحف هي علامة جيدة؟

نتعلم اليوم من جون مولر أن هذه علامة جيدة إذا قام Google بالزحف إلى 404 صفحة. ولكن الاختلاف بين ما ذكره جون مولر وما ذكره مات كاتس هو كيفية تعامل جوجل مع 410 صفحة.

تذكر أن 410 صفحة هي صفحات ويب تمت إزالتها عمدًا ولن تعود أبدًا. في الوقت الحاضر، قد يستخدم ناشر الويب رمز 410 للإشارة إلى صفحة ويب منتهية الصلاحية، مثل عرض ترويجي انتهى، أو عرض لحدث مضى أو منتج لم يعد موجودًا. قد يستخدم ناشر الويب أيضًا رمز 410 لصفحة غير مرغوب فيها ربما تم إنشاؤها بواسطة أحد المتسللين. ولهذا السبب الأخير على وجه الخصوص، قد يرغب ناشرو الويب من Google في الالتزام برمز الخطأ ونسيان صفحة الويب هذه تمامًا وعدم البحث عنها.

هذا هو مات كاتس في 410 صفحة في عام 2014:

إذا رأينا 410، فإن نظام الزحف يقول حسنًا، ونفترض أن مشرف الموقع يعرف ما يفعلونه، لأنهم خرجوا عن المسار المعتاد ليقولوا عمدًا أن هذه الصفحة قد اختفت. لذلك قاموا على الفور بتحويل هذا الرقم 410 إلى خطأ بدلاً من حمايته لمدة 24 ساعة.

الآن لا تأخذ هذا كثيرًا بطريقة خاطئة. سنستمر في العودة وإعادة الفحص والتأكد من اختفاء تلك الصفحات بالفعل. أو ربما عادت الصفحات إلى الحياة من جديد. ولن أعتمد على افتراض أن هذا السلوك سيكون دائمًا هو نفسه تمامًا.

بشكل عام، أحيانًا ما ينشغل مشرفو المواقع بالتفاصيل الصغيرة جدًا. وبالتالي، إذا اختفت الصفحة، فمن الجيد أن تخدم 404. وإذا كنت تعلم أنها اختفت بالفعل، فلا بأس أن تخدم 410.

لكننا سنصمم نظام الزحف الخاص بنا ليكون قويًا. ولكن في حالة تعطل موقعك أو تعرضك للاختراق أو أي شيء آخر، فإننا نحاول التأكد من أنه لا يزال بإمكاننا العثور على المحتوى الجيد عندما يكون متاحًا.

هناك بيان سابق من عام 2011 حيث جوجل ذكر أنه يعالج الأخطاء 404 و410 بشكل أساسي بنفس الطريقة. يشير بيان مات كاتس إلى أن Google تتعامل معهم بطريقة مختلفة قليلاً. لذا، فقط للتسجيل هنا ما قاله البيان السابق:

مدونة مشرفي المواقع من Google حول 410 استجابات للخطأ في عام 2011

“في الوقت الحالي، تتعامل Google مع 410s (ذهبت) بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع 404s (لم يتم العثور عليه)، لذلك ليس من المهم بالنسبة لنا سواء قمت بإرجاع واحدة أو أخرى.”

تلتزم Google بمعايير رموز استجابة الخادم 410

ينص المعيار الرسمي لرمز الخطأ 410 على أنه يجب على العملاء الذين يتمتعون بقدرات تحرير الارتباط حذف الإشارات إلى عنوان URL وإزالة أي روابط من مالك الموقع. ولا ينص على أن العميل مطالب بإزالة المراجع إلى الموقع أو عدم العودة مطلقًا إلى عنوان URL. لذلك يمكن تقديم حجة مفادها أن Google تلتزم برمز الخطأ 410 من خلال عدم إعادة إنتاج رابط إلى صفحة الويب. إليكم النص من صفحة ويب W3C.org على رموز استجابة الخادم:

“المورد المطلوب لم يعد متاحًا على الخادم ولا يوجد عنوان إعادة توجيه معروف. ومن المتوقع أن تعتبر هذه الحالة دائمة. يجب على العملاء الذين يتمتعون بإمكانيات تحرير الارتباط حذف المراجع إلى عنوان URI للطلب بعد موافقة المستخدم… هذه الاستجابة قابلة للتخزين المؤقت ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك.

يهدف الرد 410 في المقام الأول إلى المساعدة في مهمة صيانة الويب من خلال إخطار المستلم بأن المورد غير متاح عن قصد وأن مالكي الخادم يرغبون في إزالة الروابط البعيدة لذلك المورد…”

الوجبات الجاهزة من ما ذكره جون مولر

ربما اعتبر العديد من ناشري الويب أنه من المثير للقلق بالنسبة لـ Google الزحف إلى الصفحات غير الموجودة، وصفحات استجابة الخادم 404 و410. لكننا نعلم الآن أن هذه علامة على أن لدى Google ميزانية زحف كافية للزحف إلى موقعك بالكامل. لذا، إذا رأيت أن Google يزحف إلى 404 أو 410 صفحة، فلا يوجد سبب للقلق ولا يوجد سبب لحظر Google. إنها في الواقع علامة جيدة.