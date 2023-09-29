Rewrite this title: يشرح Google كيف يمكن لصفحات المؤلف أن تساعد

ستساعدك المقالة التالية: يشرح Google كيف يمكن لصفحات المؤلف أن تساعد

في جلسة Hangout لمركز مشرفي المواقع من Google، أجاب جون مولر من Google عما إذا كان الأمر يستحق قضاء الوقت في إنشاء صفحات المؤلف.

قلل مولر من أهمية صفحات المؤلف في التصنيف. قال إنه لا يمكنك القول أن صفحات المؤلف مهمة حقًا.

ثم أوضح أين يمكن أن يهم.

صفحات المؤلف على مواقع الأخبار وYMYL

يعتقد بعض الأشخاص أن صفحات المؤلفين و”المؤلفين الخبراء” مهمة للتصنيف.

ولكن هذا ليس أي شيء قالته جوجل.

لقد طلبت مني العديد من الشركات المساعدة بعد التحديث. لقد حاول الكثيرون إضافة صفحات المؤلف ولكن ذلك لم يحل مشاكلهم لأن صفحات المؤلف ليست عامل تصنيف.

تؤكد إجابة مولر أن هذا ليس شيئًا يجب عليك فعله حقًا.

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هل صفحات المؤلف ضرورية؟

هذا هو السؤال المطروح على جون مولر:

“سؤال حول EAT وYMYL.

نحن نعمل مع المواقع الإخبارية. ما هي النصائح التي يمكنك تقديمها لنا حول الإشارة إلى مؤلفي المحتوى؟

هل من الضروري حقًا إنشاء صفحات لكل مؤلف، وتوفير معلومات كبيرة مع الصور والروابط الحيوية للشبكات الاجتماعية؟

… هل يهم حقًا أن هناك الكثير من العمل للقيام به في مكان آخر.

تعليقات جون مولر على صفحات مؤلف المحتوى

تبدأ إجابة جون بالإشارة إلى أن EAT وYMYL عبارة عن مصطلحات من إرشادات تقييم الجودة (QRG).

“لذا، فإن EAT تعني الخبرة والسلطة والجدارة بالثقة. وYMYL هو محتوى You Money أو حياتك.

هذه شروط من إرشادات Google Ratings التي وضعناها.”

QRG هو دليل لاستخدامه من قبل مقيمين من جهات خارجية. الهدف من الدليل هو مساعدة المقيمين على استخدام معيار ثابت لتقييم نتائج البحث. هذا مهم لأنه بخلاف ذلك سيستخدم المقيمون آرائهم الشخصية.

أوصت Google الناشرين باستخدام QRG كوسيلة للحكم على مواقعهم الخاصة من حيث الجودة.

لم تقل Google مطلقًا أن QRG يعكس خوارزميات التصنيف الخاصة بـ Google. إن QRG هو مجرد معيار لتصنيف مواقع الويب.

يقلل مولر بعد ذلك من أهمية صفحات المؤلف باعتبارها ضرورة مطلقة:

“أعتقد أنه كما هو الحال مع جميع أنواع المحتوى، ليس من الممكن أن تقول أن هذا مهم حقًا ويجب عليك فعل ذلك بالتأكيد.”

يشرح مولر بعد ذلك أنه إذا كنت تريد بناء الثقة مع قرائك، فإن استخدام صفحة المؤلف يعد طريقة جيدة للقيام بذلك.

سياق بيانه لا يتعلق بالتصنيف. السياق يدور حول بناء الثقة مع القراء.

تفسير مولر:

“أعتقد أنه مع الكثير من المواقع الإخبارية، خاصة إذا كنت تقدم معلومات تريد أن يثق بها الناس، فمن المؤكد أن هذا منطقي.”

يقلل مولر من أهمية استخدام صفحات المؤلف كعامل لتحسين محركات البحث:

“لذلك، هذا ليس شيئًا يمكن أن أقول إنه يشبه إزالة علامة وصفية لا تحتوي على فهرسة على الصفحة لأن هذا يشبه حقًا مفتاح التشغيل والإيقاف.”

ثم يعلق مولر على تحسين المحتوى وتحديد أولويات تحسين المحتوى وإضافة السيرة الذاتية للمؤلف.

“ولكن إذا كنت تعمل على تحسين محتوى موقعك، فسيعمل ذلك بشكل جيد للمستخدمين، وسيعمل بشكل جيد لـ Google.

لذلك يبدو وكأنه شيء يمكن القيام به.

كيفية تحديد أولويات ذلك مقابل الأشياء الأخرى الموجودة على موقع الويب والتي يصعب القيام بها حقًا. هذا هو المكان الذي تحتاج فيه تقريبًا إلى استخدام تجربتك ومعرفة ما يناسبك بشكل جيد.

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هل السيرة الذاتية للمؤلف مهمة؟

من الواضح أن السير الذاتية للمؤلف ليست عوامل تصنيف. تأتي فكرة أهمية السير الذاتية للمؤلف من تشجيع QRG بأن يقوم مقيمو الجودة بالبحث عنهم.

لكن السبب الذي يجعل QRG يقول ذلك هو إعطاء المقيِّمين معيارًا مشتركًا للتحقق من جودة الموقع. ليس لأن السيرة الذاتية للمؤلف هي جزء من خوارزمية Google.

يمكن أن تكون السيرة الذاتية للمؤلف مهمة في سياق بناء الثقة مع المستخدمين.

إذا كان المؤلف خبيرًا، فمن المنطقي أن يدلي ببيان حول خبرته. وكما ذكر جون مولر، إنها طريقة لبناء الثقة مع المستخدمين.

يمكن أن تساعد التصنيف الخاص بك؟ فقط بطريقة غير مباشرة.

من المرجح أن يوصي زوار الموقع الذين يثقون بموقعك بصفحة الويب الخاصة بك، وأن يثقوا بها ويعودوا إليها إذا كانت السيرة الذاتية للمؤلف تبني مصداقية للمحتوى.

لقد حان الوقت للناشرين ومجتمع تحسين محركات البحث (SEO) لعرض السيرة الذاتية للمؤلف خارج سياق التصنيف. من الأكثر واقعية النظر إلى السير الذاتية للمؤلف من سياق ما قد يعنيه بالنسبة للمستخدمين.

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