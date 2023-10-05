Rewrite this title: يشكل الإعلان على بحث الهاتف المحمول الآن أكثر من 22% من الإنفاق على البحث المدفوع، بزيادة 90% منذ عام 2010

ستساعدك المقالة التالية: يشكل الإعلان على بحث الهاتف المحمول الآن أكثر من 22% من الإنفاق على البحث المدفوع، بزيادة 90% منذ عام 2010

يستمر الإعلان على شبكة البحث عبر الهاتف المحمول في الزيادة، وفقًا لتقرير جديد من المسوق الإلكتروني تشير التقارير إلى أن الغالبية العظمى من الإنفاق الإجمالي على الإعلانات على شبكة البحث للشركات يتم تخصيصه بشكل أكبر للجوال. لقد زاد هذا القطاع بنسبة تزيد عن 90% منذ عام 2010، حيث أنفق المعلنون 2.1% من إجمالي الإنفاق على الإعلانات على شبكة البحث على الهاتف المحمول في عام 2010. وفي هذا العام، ستتجاوز النسبة 22%. ولن يتوقف النمو الهائل عند هذا الحد، حسب تقديرات eMarketer. وتضع توقعاتهم الإعلانات على شبكة البحث على الأجهزة المحمولة بنسبة 60% تقريبًا من إجمالي الإنفاق على الإعلانات على شبكة البحث. وهذه زيادة على سابقتهم تقديرات يوليو بنسبة 52% تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، يعد البحث هو الطريقة المفضلة للإعلان عن حملات الهاتف المحمول. وفقًا لتقديرات eMarketer، بحلول نهاية عام 2013، سيذهب ما يزيد عن 51% من إجمالي الإنفاق على إعلانات الهاتف المحمول إلى البحث، مع تخصيص الباقي للإعلانات المصوّرة (مثل اللافتات والفيديو).

أهمية الإعلان على بحث الجوال

وفقًا لمنشور يوليو 2013 على مدونة جوجل ادوردس، فإن إعلانات الجوال المعروضة في نتائج البحث أعطت للمعلنين عددًا أكبر من زيارات النقرات مقارنةً بالنتائج العضوية وحدها. تشير Google إلى أنه في الاختبارات، لا ينقر المستخدمون على النتائج العضوية عندما يتم إيقاف الإعلانات على شبكة البحث مؤقتًا لمستخدمي الهاتف المحمول.

أظهرت اختبارات هذا العام أن ما متوسطه 88% من زوار موقع الهاتف المحمول تتم إحالتهم عن طريق بحث الهاتف المحمول، وعند الاختبار، لم ينقروا على القائمة العضوية للنشاط التجاري عندما تم إيقاف الإعلانات مؤقتًا. اختباراتهم السابقة عام 2011 أظهرت نفس النتائج.

ولا تزال جوجل تسيطر على حوالي 83% من إجماليها الإنفاق على الإعلانات على بحث الجوال وفقًا لـ StatCounter، على الرغم من أن الشبكات الخاصة مثل DudaMobile وAirPush لا تزال تجتذب المعلنين الذين يريدون حملات مخصصة على مجموعة متنوعة من المنصات.

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