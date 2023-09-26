Rewrite this title: يشير الاستطلاع إلى أن معظم مُحسّنات محرّكات البحث لا تتنصل من الروابط غير المرغوب فيها

ستساعدك المقالة التالية: يشير الاستطلاع إلى أن معظم مُحسّنات محرّكات البحث لا تتنصل من الروابط غير المرغوب فيها

استطلاع غير رسمي وغير علمي حول Twitter يشير إلى أن معظم مُحسنات محركات البحث، بفارق كبير جدًا، تتجاهل الروابط غير المرغوب فيها بدلاً من قضاء الوقت في التنصل منها. تتوافق التعليقات اللاحقة مع نتائج الاستطلاع، لكن بعض مسؤولي تحسين محركات البحث شاركوا كيف كان نهجهم أكثر دقة ولماذا يكون التنصل منطقيًا بالنسبة لهم في ظل ظروف معينة.

أداة التنصل من الارتباط

توفر Google أداة من خلال وحدة التحكم في البحث تسمح للناشرين ومُحسني محركات البحث بإخبار Google بتجاهل روابط معينة.

تم إنشاء أداة التنصل في عام 2012 بواسطة Google بناءً على طلب مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) بعد إصدار خوارزمية Penguin للتعامل مع الكم الهائل من الروابط المدفوعة ومخططات الروابط الأخرى التي كان كبار المسئولين الاقتصاديين ينخرطون فيها.

قامت خوارزمية Penguin بمعاقبة مواقع الويب بسبب الروابط المدفوعة والروابط الأخرى منخفضة الجودة التي أنشأها الناشرون أنفسهم.

من أجل استعادة تصنيفات مواقع الويب المعاقب عليها، كان على مُحسّنات محرّكات البحث والناشرين طلب إزالة جميع الروابط غير المرغوب فيها التي قاموا بإنشائها.

ولكن تم تجاهل طلبات إزالة الروابط هذه أو في بعض الأحيان يطلب موقع الويب المال لإزالتها، الأمر الذي قد يصبح مكلفًا بشكل غير معقول.

طلب مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) طريقة سهلة للتنصل من الروابط التي لا يمكن إزالتها، وقد قدمتها Google.

يوضح إعلان أداة التنصل أن الأداة مخصصة للاستخدام مع الروابط التي أنشأها الناشرون ومُحسنو محركات البحث أنفسهم واستخدامها في سياق الخروج من عقوبة “الروابط غير الطبيعية”.

2012 إعلان أداة التنصل من Google معلن:

“الغرض الأساسي من هذه الأداة هو المساعدة في التنظيف إذا قمت بتعيين مُحسنات محركات بحث سيئة أو ارتكبت أخطاء في بناء الروابط الخاصة بك.

…إذا لم تتمكن، على الرغم من بذل قصارى جهدك، من إزالة بعض الروابط الخلفية، فهذا هو الوقت المناسب لاستخدام أداة التنصل من الروابط.

ينص الإعلان لاحقًا على أن Google تتجاهل الروابط المرتبطة عادةً بـ “SEO السلبي” وأن الناشرين لم يحتاجوا إلى استخدام أداة التنصل للروابط العشوائية التي ليسوا مسؤولين عنها.

ومع ذلك، يشعر العديد من الناشرين ومُحسني محركات البحث بالقلق بشأن تحسين محركات البحث السلبية والروابط العشوائية الغريبة ويتنصلون منها على أي حال.

يتجاهل معظم مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الروابط غير المرغوب فيها

وأجرت الاستطلاع سارة ماكدويل (@سارةMcDUK)

من المهم أن نلاحظ أن 182 شخصًا فقط أجابوا على الاستطلاع ولا يمكن القول أنهم يمثلون قطاعًا عريضًا من ممارسي تحسين محركات البحث (SEO) بشكل عام.

ومع ذلك، فهو استطلاع مثير للاهتمام لأن النتائج تميل بشدة نحو تجاهل الروابط غير المرغوب فيها.

نتائج الاستطلاع

تجاهل الروابط غير المرغوب فيها: 65.5%

التنصل من الروابط غير المرغوب فيها: 33.5%

مع قول Google إنهم يتجاهلون الروابط “غير المرغوب فيها” التي تشير إلى موقع الويب الخاص بك، بشكل عام، هل تتجاهلها أيضًا أم تسلك طريق التنصل لتكون في الجانب الآمن؟

لا أقوم بتضمين خيار “يعتمد ذلك” لأنني أريد قاعدة عامة 👍#SEO #تويتراستطلاع

– سارة ماكدويل (هي / هي) (@SarahMcDUK) 17 فبراير 2022

ما يفعله مُحسّنات محرّكات البحث فعليًا قد يكون أكثر دقة

إذا حكمنا من خلال تعليقات المناقشة في موضوع الاستطلاع، يبدو أن كيفية استخدام مُحسنات محركات البحث لأداة التنصل أكثر دقة من الاختيارات الثنائية للتجاهل أو التنصل.

واستشهد العديد من المعلقين بمعايير أو عتبات محددة من شأنها أن تحفزهم على التنصل.

كان أحد الأشخاص مهتمًا بالنص الأساسي التجاري بشكل مفرط:

أنا أتنصل من أي شيء يحتوي على برامج غير مرغوب فيها/تجارية غير طبيعية وأتجاهل الباقي. تخيل عدد الفرق من الأشخاص الذين ستحتاجهم مواقع المؤسسات الكبيرة والذين لم يفعلوا شيئًا سوى التنصل من روابط الكشط طوال اليوم! لهذا السبب لا أعتقد أن الأمر مهم حقًا، لكن من الأفضل أن ننكر ما هو واضح.

– لي فوت 🐍📈 (@ LeeFootSEO) 17 فبراير 2022

كان البعض الآخر مهتمًا بعتبة إجمالي الروابط:

أنا أتنصل إذا كان هناك أكثر من 30٪ من الروابط غير المرغوب فيها. إذا كانت هذه النسبة 5-10% فقط، فلا أعتقد أن هذا منطقي. على أية حال، لا يستغرق التنصل وقتًا طويلاً مقارنة بتقييم الروابط فعليًا. لذا، إذا كنت قد قمت بالفعل بتدقيق الارتباط، فمن المرجح أن أقوم بإضافة ملف التنصل.

— إيرينا_سيرديوكوفسكايا (@irina_kudres) 18 فبراير 2022

على الأرجح أن Google تتجاهلها على أي حال، ولكن إذا رأيت أنها تشكل جزءًا كبيرًا من ملفي الشخصي للارتباط الخلفي (> 60-70%)، فسأظل أتنصل منها فقط لأكون في الجانب الآمن…

– ديسبينا فرونيماكي (@ فرونيماكي) 18 فبراير 2022

ويرى آخرون أن تقنية Google قادرة بما يكفي على تحديد الروابط الضعيفة:

هذا لا يهمك. إنها مهمتهم لفرز البريد العشوائي. بينما قبل أن تساعدهم الأداة في الوقت الحالي، أعتقد أنه من السذاجة تمامًا الاعتقاد بأن مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) باستخدام جدول بيانات يمكنه الحكم على الرابط بشكل أفضل من Google ML ولا يتم استبداله على أي حال.

– فابريزيو بالاريني – توظيف Wise.jobs (@Pechnet) 18 فبراير 2022

يجب أن أكرر أن الاستطلاع قد لا يكون دقيقًا تمامًا. ومع ذلك، فإن الهامش الواسع من مُحسنات محركات البحث (SEO) الذين أجابوا بأنهم تجاهلوا الروابط غير المرغوب فيها كان مرتفعًا بشكل مدهش ويمثل تغييرًا في كيفية تعامل مجتمع مُحسنات محركات البحث (SEO) مع أداة التنصل وزيادة الثقة في كيفية تعامل Google مع الروابط غير المرغوب فيها.