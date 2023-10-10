Rewrite this title: يضيف البحث الصوتي من Google التعرف الشخصي

ستساعدك المقالة التالية: يضيف البحث الصوتي من Google التعرف الشخصي

عندما أطلق فريق التعرف على الكلام الإصدار الأولي من البحث الصوتي من Google، تم ذلك باستخدام بنية تهدف إلى “العمل بسرعة” و”العمل بشكل صحيح”. يشتمل التعرف على المدخلات على إعدادات واسعة جدًا تسمح للبرنامج بالعمل على الفور لأي مستخدم تقريبًا، ويغطي سرعات التحدث المختلفة واللهجات ونبرة الصوت والمزيد. ومع ذلك، فإن Google تأخذ الآن بحثها الصوتي خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إضافة ميزة التعرف الشخصي.

كما أعلن على مدونة جوجل موبايل، الإصدار الجديد من البحث الصوتي متاح للتنزيل في Android Market، ويتميز بالإضافة المعروفة باسم “التعرف الشخصي”. ستسمح تقنية التعرف الشخصي لـ Google بمعرفة كيفية نطق الكلمات على وجه التحديد، مما يزيد من تعويضك عن الطريقة الدقيقة التي تتحدث بها. سيتعلم البرنامج المزيد بمرور الوقت، وسيتطور بسرعة أكبر إذا استخدمته كثيرًا، ولكن يجب أن يكون المستخدمون قادرين على رؤية بعض التحسينات على الأقل منذ البداية.

يتحسن برنامج التعرف أيضًا في التعرف على الأسماء. سيتم التعرف على معظم الأسماء الشائعة على الفور، على الرغم من أن المستخدمين سيظلون يلاحظون أن الألقاب المعقدة تمثل مشكلة.

إن التحسن في التكنولوجيا لا يؤدي في الواقع إلى إبطاء عمليات البحث الصوتي أيضًا؛ بل على العكس تمامًا، فهو يسرعها. على الرغم من أن هذه الميزة كانت خفيفة الوزن إلى حد ما، إلا أن مستخدمي شبكات 3G يجب أن يلاحظوا زيادة في السرعة.

يمكن أيضًا تحسين تجربة المستخدم من خلال واجهة مستخدم جديدة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى صفحة المساعدة، وإلغاء البحث بمجرد البدء، والدخول إلى صفحة الإعدادات. من صفحة الإعدادات، يمكن للمستخدم اختيار ما إذا كان يجب وضع مرشح المحتوى على البحث، وما إذا كان يجب حظر الكلمات المسيئة من التعرف على الصوت، وما إذا كان سيتم تمكين التعرف الشخصي أم لا.

ويتم حفظ بيانات التعرف في حساب Google الخاص بالمستخدم، مما يعني أن لديها القدرة على جعل الميزات الصوتية أكثر ذكاءً عبر جميع الأجهزة المرتبطة.