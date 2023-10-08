Rewrite this title: يضيف تقويم Google فتحات المواعيد

ستساعدك المقالة التالية: يضيف تقويم Google فتحات المواعيد

يعد تقويم Google موردًا تنظيميًا ممتازًا، سواء كنت تستخدمه لأسباب شخصية أو مهنية. والتقويم لا يقف ساكناً. تعد الإضافة الأخيرة للترميز اللوني، والخيارات شبه الحديثة لمشاركة مدى توفرك، والتوسيع غير الحديث لخيارات جدولة الأحداث، كلها أمثلة جيدة على الطرق التي يعمل بها تقويم Google على تحسين لعبته. في الآونة الأخيرة، أصدرت Google أداة جدولة المواعيد التي تتيح لك تحديد فترات زمنية محددة للتوفر، كما تسمح للعملاء أو زملاء العمل أو غيرهم بتسجيل فترة زمنية.

وإليك كيفية الاستفادة من هذه الميزة الجديدة:

انتقل إلى تقويم Google الخاص بك وانقر على أي فترة زمنية تمامًا كما تفعل إذا كنت تنشئ حدثًا قياسيًا. انقر على “خانات المواعيد”. إذا لم يظهر لك هذا الخيار، فمن المحتمل أن الميزة لم يتم طرحها في حسابك بعد. ومع ذلك، من المفترض أن يكتمل الطرح في الأيام القليلة المقبلة، لذا تحقق مرة أخرى قريبًا. في المرة الأولى التي تنقر فيها على هذا الرابط، سيُطلب منك تأكيد رغبتك في بدء استخدام هذه الميزة. عند تأكيد ذلك، سيتم توجيهك إلى الإصدار التفصيلي للحدث الذي تقوم بإنشائه. من النسخة التفصيلية لهذه الصفحة ستتمكن من: قم بتغيير عنوان خانة الموعد والمواعيد الفردية.

أضف وصفًا إلى كتلة الموعد.

ضبط الوقت لمجموعة المواعيد المتاحة.

اضبط مدة كل موعد (بمدد ​​تتراوح من 5 إلى 60 دقيقة).

قم بالوصول إلى عنوان URL لصفحة تسجيل الموعد. عندما يزور أحد المستخدمين صفحة تسجيل المواعيد الخاصة بك، سيكون بإمكانه التسجيل لفترة زمنية محددة. بمجرد قيامهم بذلك، سيتم إنشاء حدث في التقويم الخاص بك وتقويم الشخص الذي قام بالتسجيل. بعد الانتهاء من عملية خانة الموعد مرة واحدة، يمكنك الوصول إلى قائمة “إضافة سريعة” من التقويم عن طريق النقر على أي خانة زمنية (كما فعلت في الخطوتين الأولى والثانية).

وأنت على ما يرام! لديك الآن أداة تنظيمية محسنة وطريقة لجعل الأشخاص يجدولون معك في الوقت الذي يناسبهم.

[via the Gmail Blog]