Rewrite this title: يضيف محرّر مستندات Google ترقيم الصفحات

ستساعدك المقالة التالية: يضيف محرّر مستندات Google ترقيم الصفحات

في كل مرة أشعر فيها بحصار الكاتب، أتوجه إلى مكان آخر للكتابة. لا أقصد فقط الاستيلاء على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي والذهاب إلى المقهى أيضًا (على الرغم من أنني أفعل ذلك أيضًا). أعني الذهاب إلى المكتبة أو منزل أحد الأصدقاء واستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. أنا قادر على القيام بذلك لأن الكثير من عالم الإنتاجية قد انتقل إلى الويب – بما في ذلك إنشاء المستندات السحابية من خلال خدمات مثل محرر مستندات Google.

ومع ذلك، فإن محرر مستندات Google، مع ذلك، محدود بعدة طرق، مما يجعل بعض المهام مستحيلة، كما أن النضال المستمر من أجل التطوير لمحرر المستندات ينفذ جميع الميزات الضرورية من العالم الراسخ لإنشاء المستندات دون اتصال بالإنترنت. على مدار العام الماضي، نفذت Google مجموعة واسعة من هذه الميزات، ولكن تمت إضافة واحدة من أهمها اليوم (في 12 أبريل): ترقيم الصفحات.

لقد كان ترقيم الصفحات، أو العرض المرئي لفواصل الصفحات الفعلية – الذي يوضح كيف ستبدو الكلمات فعليًا على الصفحة، وكيف ستغير التغييرات في الهامش/التباعد تدفق الصفحة، وما إلى ذلك – معيارًا لمعالجة النصوص دون اتصال بالإنترنت منذ التسعينيات. يعد توفيره في محرر مستندات Google أمرًا مهمًا في مطابقة المعيار وفي إضافة عدد من الميزات الحيوية الأخرى. يتضمن ذلك وضع الرؤوس والتذييلات على كل صفحة، ووضع الحواشي السفلية في أسفل الصفحات المقابلة، والطباعة في المتصفح (وهي الآن ميزة مقتصرة على Chrome). ومع ذلك، قد يؤدي ترقيم الصفحات أيضًا إلى ميزات أخرى مطلوبة مثل ترقيم الصفحات.

يمكن للمستخدمين الذين يفضلون الأسلوب غير المرقّم التبديل إلى التنسيق الكلاسيكي بالانتقال إلى عرض > عرض المستند > ضغط. إذا كنت متشوقًا لاستخدام المستندات المقسمة إلى صفحات ولم تشاهد التحديث بعد، فكن صبورًا: سيتم إصدار الميزة لجميع مستخدمي المستندات بحلول نهاية اليوم.

[via the Official Google Blog]