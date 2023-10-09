Rewrite this title: يضيف Google AdWords الدعم عبر الهاتف بعد طول انتظار

ستساعدك المقالة التالية: يضيف Google AdWords الدعم عبر الهاتف بعد طول انتظار

من عام 2008 إلى أوائل عام 2010، عملت كمسوق لمحركات البحث في شركة لتطوير الأعمال الصغيرة. كان أحد المشاريع الرئيسية التي عملت عليها مع العملاء هو تطوير حملات AdWords فعالة ومن ثم تثقيف العملاء حول كيفية الحفاظ على تشغيل هذه الحملات بسلاسة. أحد الأسئلة المتكررة التي تلقيتها كان: “ماذا لو كنت بحاجة إلى المساعدة؟ هل يمكنني التواصل مع جوجل؟”

في تلك المرحلة كان علي أن أوضح أنه على الرغم من أن جوجل لديها الكثير من الوثائق المكتوبة ويمكن الاتصال بها عبر البريد الإلكتروني إذا كنت تعرف أين تبحث عنها، إلا أنه كان من المستحيل الوصول إليها عبر الهاتف إلا إذا كنت تستثمر آلاف الدولارات كل شهر. لم يكن عملائي سعداء على الإطلاق، وأنا متأكد من أن العديد منهم انضموا إلى حشد كبير من الأشخاص الذين يطالبون بالدعم عبر الهاتف. حسنًا، لقد استسلمت Google للجماهير وأضافت دعمًا مجانيًا عبر الهاتف.

في الحقيقة، إضافة الدعم عبر الهاتف متأخرة في اللعبة. كان الدعم عبر الهاتف متاحًا في إعلانات Yahoo (التي أصبحت الآن جزءًا من مركز إعلانات MSN) منذ الأيام الأولى، وكانت MSN قد خصصت دعمًا منذ عام 2008. كما قدمت كل من MSN وYahoo أيضًا مشورة الخبراء لمساعدة الأشخاص الأكثر حساسية وغير المتعلمين على المضي قدمًا في أعمالهم. منصات إعلانية.

ويبدو أن خدمات جوجل تسير على نفس المنوال؛ يتم تقديم الدعم عبر الهاتف على أنه إمكانية الوصول إلى فريق من خبراء AdWords، وليس مجرد مجموعة حل لمشاكل دعم العملاء أو الصعوبات الفنية. سيكون رقم Google AdWords، 1-866-2Google، متاحًا لجميع عملاء AdWords في الولايات المتحدة الذين يمكنهم تقديم الرقم التعريفي للعميل (الموجود أعلى كل صفحة في AdWords عندما يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول) من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً بالتوقيت الشرقي. سيتم توفير خدمة الهاتف في مناطق ولغات مختلفة في الأشهر المقبلة.

[via the Official Google Blog]