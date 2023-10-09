Rewrite this title: يضيف Google AdWords خيار “تحسين التحويل”.

ستساعدك المقالة التالية: يضيف Google AdWords خيار “تحسين التحويل”.

ليس هناك شك في أن واجهة AdWords من Google تتسم بالقوة والجذابة؛ ففي نهاية المطاف، هذه هي الطريقة التي تمكنت بها Google من تحقيق ما يقدر بنحو 27.4 مليار دولار سنويًا من مبيعات الإعلانات عبر الإنترنت، متفوقة على جميع المنافسين. لكن Google لا تنام أبدًا، ومن المؤكد أن برنامج AdWords نفسه لا يفتقر إلى الابتكار. أحدث إضافة إلى مجموعة أدوات الإعلان على الويب هي خيار تحسين الإعلانات من أجل التحويل.

دعنا نتناول اللغة الأساسية لأولئك الموجودين في الغرفة والذين يحتاجون إلى بعض الدعم على مستوى 101. أولاً، عندما أقول “تحسين الإعلانات”، فأنا أشير إلى “تدوير الإعلانات” في Google. تمكن المستخدمون من تحديد إما “تحسين النقرات” أو “العرض بشكل أكثر توازناً”. سيعرض هذا الخيار الأول الإعلانات التي من المرجح أن يتم النقر عليها، بينما سيسمح الخيار الثاني للمعلنين بالحصول على تعليقات أكثر توازناً حول الإعلانات التي تعمل بشكل أفضل. لكن نسبة النقر إلى الظهور (النسبة المئوية للمرات التي يتم فيها النقر على الإعلان) لا تعني بالضرورة “تحويل” أعلى – وهو المصطلح المستخدم لوصف إعلان يؤدي إلى النتيجة المقصودة (البيع، الاشتراك في النشرة الإخبارية، تسجيل الموقع، وما إلى ذلك). .) – وهو الغرض الكامل من “تحسين” Google من أجل “التحويلات”.

كيف تفعل جوجل هذا؟ من خلال أداة تتبع التحويل في التحليلات، والتي تتيح للمستخدمين إعداد صفحة معينة تسجل التحويل؛ سيكون هذا عادةً عبارة “شكرًا على عملية الشراء” أو “أنت مسجل الآن” أو صفحة مقصودة مشابهة تحتوي على القليل من التعليمات البرمجية الإضافية المضمنة لعين Google فقط. من خلال إعداد تتبع التحويل، يمكن للمستخدمين ربط بيانات Google Analytics وGoogle AdWords للتعرف على الإعلانات التي تؤدي فعليًا إلى تحقيق مبيعات.

بالنسبة لأولئك الذين لا يفهمون حقًا جوهر التحويل، فإن خيار التحسين الجديد يعد مثاليًا. بمجرد إعداد تتبع التحويل واختيار خيار “تحسين التحويلات”، سيحصل المعلنون على بعض مساعدة Google في التأكد من أن الإعلانات تؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة.

[via the AdWords blog]