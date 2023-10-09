Rewrite this title: يضيف Google Analytics أداة سرعة الموقع

ستساعدك المقالة التالية: يضيف Google Analytics أداة سرعة الموقع

ليس هناك شك في ذلك: فجوجل يحب سرعته. سواء كان ذلك من خلال هوس Google بإجراء بحث فوري، أو متصفح Google Chrome (أو نظام التشغيل!)، فمن السهل أن ترى شيئًا مهووسًا بالسرعة لدى Google. من المؤسف أن حب Google ليس موقفًا يناسبك إذا لم يعجبك؛ إن الشركة متحمسة جدًا لإنشاء شبكة ويب أسرع بحيث ستؤثر سرعة تحميل موقعك على كل من جودة صفحة Google AdWords الخاصة بك (والتي تؤثر بدورها على تكاليفك) وGoogle SERP الفعلي.

كيف يجب عليك حل هذا؟ هناك عدد كبير من أساليب تحسين محركات البحث والترميز والتصميم التي يمكنك استخدامها لتحميل صفحتك بسرعة أكبر. ومع ذلك، مهما كان ما تفعله، قد يكون من الصعب معرفة مدى سرعة تحميل الصفحة فعليًا. ففي النهاية، أنت تعرف فقط كيف يستجيب في منطقتك الجغرافية المحددة، ومع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومتصفح واحد أو اثنين (ما لم تكن دقيقًا للغاية). للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، أنشأت Google أداة “سرعة الموقع” في Google Analytics.

يقوم متتبع سرعة الموقع بإلقاء نظرة على جميع المعلومات التي قد تحتاجها فيما يتعلق بسرعة تحميل صفحاتك. ستشاهد الصفحات التي يتم تحميلها بشكل أسرع، والمتصفحات التي لا تستجيب بشكل جيد، والمناطق الجغرافية التي تواجه مشكلات، وغير ذلك الكثير. ومع ذلك، هناك بعض الخطوات المطلوبة قبل استخدام هذه الميزة.

يجب عليك تمكين Google Analytics الجديد. سيسمح لك هذا بالتحقق من الميزات التي لم تصل بعد إلى الإصدار القياسي. يجب عليك تمكين ميزات تتبع الوقت (التي يطلق عليها اسم “سرعة الموقع” في الواجهة). يجب عليك تثبيت كود Google Analytics الجديد الذي تم توفيره لك.

من خلال هذه التعديلات القليلة التي تم إجراؤها، ستتمكن من رؤية مدى سرعة تحميل صفحاتك – وستكون قادرًا على رؤية ذلك من خلال عيون Google.

[via the Google Analytics Blog]