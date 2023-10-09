Rewrite this title: يضيف Google Honeycomb أمانًا محسنًا

ستساعدك المقالة التالية: يضيف Google Honeycomb أمانًا محسنًا

جوجل تدور حول المنافس الوحيد الذي يهدد Apple في صناعة الأجهزة اللوحية، لكن الشركة التي تصنع جهاز iPad لا تشعر بالخوف إلى هذا الحد. بعد كل شيء، على الرغم من وجود عدد من خيارات الأجهزة الرائعة من مختلف الشركات المصنعة، فإن أجهزة Google اللوحية الحالية ليست مزدهرة؛ على سبيل المثال، أكثر من 15٪ من الكل Galaxy وشهدت عمليات شراء علامات التبويب في شهر يناير عودة الأجهزة. بالطبع، هناك تفسير آخر للركود الحالي لمجموعة منتجات Google: ينتظر المستخدمون أقراص Honeycomb وميزاتها المضافة المتنوعة، بما في ذلك الأمان المحسن من خلال تشفير البيانات.

Honeycomb هو نظام التشغيل Android 3.0، وهو مصمم خصيصًا لبيئة الأجهزة اللوحية. كانت تقييمات المستخدمين حتى الآن متوهجة إلى حد ما، تفيد أن أجهزة Honeycomb “جيدة تمامًا مثل جهاز iPad”. سيكون هذا أقل فائدة لولا انخفاض أسعار أجهزة Google اللوحية، وأكثر فائدة لولا إصدار iPad 2 المرتقب.

ومع ذلك فإن منصة Honeycomb تتكامل مع Appleالجهاز المهيمن، هناك ترقيات محددة من إصدارات الأجهزة اللوحية السابقة. أحد أهم الأمور بالنسبة للمستخدمين المهتمين بالأمان أو المحترفين هو تشفير البيانات المضمن في الجهاز اللوحي. هذه ميزة يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها (إنها عملية طويلة، تستغرق ساعة وأحيانًا أكثر)، تشبه إلى حد كبير الاحتياطات الأمنية الأخرى، مثل حماية الوصول إلى الجهاز اللوحي عبر كلمة المرور. وفق مصادروسيمتد التشفير إلى الحسابات والإعدادات والتنزيلات والوسائط والمزيد. لا يُعرف سوى القليل عن ذلك، ولا يزال المستخدمون المحتملون يشعرون بالقلق بشأن الاستنزاف المحتمل لموارد النظام وعمر البطارية عند استخدام هذه الميزة.

من المؤكد أن الأمان الجديد سيكون مهمًا لبعض المستخدمين، وخاصة أولئك الذين يستخدمون أجهزة Google اللوحية للأعمال. نظرًا لأن الاستخدام الاحترافي للأجهزة اللوحية حتى الآن كان بالكامل تقريبًا في منطقة iPad، فإن هذه الخطوة مهمة لوجود Google اللوحي.