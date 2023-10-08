Rewrite this title: يضيف Google Voice تصفية البريد العشوائي

ستساعدك المقالة التالية: يضيف Google Voice تصفية البريد العشوائي

بين الحين والآخر، أتلقى مكالمة من رقم ينتمي إلى رمز منطقة غير مألوف. أتساءل عما إذا كان قد يكون استفسارًا تجاريًا، أو صديقًا بعيدًا، أو فتاة نسيت رقمها، وينتهي بي الأمر دائمًا بالرد على المكالمة – فقط لأعلم أنني فزت بحزمة رحلة بحرية وأحتاج إلى البقاء على الخط، أو أن Survey RC يحتاج حقًا إلى التحدث معي، وهكذا دواليك. والأسوأ من ذلك كله هو أن هذه المكالمات تتم في الأوقات غير المناسبة: العشاء، مشاهدة الأفلام، أثناء العمل، وما إلى ذلك.

يعرف Google Voice كل شيء عن هذا النوع من المشكلات، ولهذا السبب قدم نظامًا عالميًا لتصفية البريد العشوائي الذي يمنعك من تلقي مكالمات غير مرغوب فيها ورسائل البريد الصوتي والرسائل النصية. يمكن للمستخدمين بالفعل الإبلاغ عن الرسائل باعتبارها رسائل غير مرغوب فيها، مما يمنح Google فكرة قوية إلى حد ما عن الأرقام التي تجري مكالمات غير مرغوب فيها. قم بدمج هذا مع مجموعتهم الخاصة من أدوات الكشف عن البريد العشوائي، وما لديك هو مرشح البريد العشوائي الذي توفره Google والذي يستحق مستخدم الهاتف الحديث.

لتمكين تصفية البريد العشوائي، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google Voice الخاص بك، وانقر فوق الترس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى، واختر “إعدادات الصوت”، وانتقل إلى علامة التبويب “المكالمات”، وانقر فوق مربع الاختيار بجوار “إرسال المكالمات والمكالمات” الرسائل النصية من الأرقام التي تم تحديدها على أنها رسائل غير مرغوب فيها بواسطة Google مباشرة إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها. كل من يحاول الاتصال بك، أو يترك لك بريدًا صوتيًا، أو يرسل لك رسالة نصية من رقم تم وضع علامة عليه كرقم غير مرغوب فيه، سيتم إعادة توجيهه تلقائيًا إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها. يمكنك أيضًا ضبط Google Voice لترك رسالة محددة لمرسلي البريد العشوائي (مثل طلب إزالتك من قائمة المكالمات الخاصة بهم).

يمكن للمستخدمين الذين لديهم هاتف يدعم Google Voice (مثل الهاتف الذكي من Sprint) استخدام هذا على أجهزتهم القياسية، بينما يمكن للآخرين استخدام التصفية للمكالمات التي يتم إجراؤها من خلال Google VoIP.

[Sources include: The Google Voice Blog]