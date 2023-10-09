Rewrite this title: يضيف Hotmail من Microsoft حسابات مستعارة

ستساعدك المقالة التالية: يضيف Hotmail من Microsoft حسابات مستعارة

لقد كان Hotmail منذ فترة طويلة خدمة شائعة لإعداد “حسابات جانبية” للبريد الإلكتروني. بعد كل شيء، إنها واحدة من أسهل الخدمات التي يتم إعدادها بسرعة، وعلى الرغم من أنها ليست دائمًا أكثر الواجهات تنافسية للحساب الأساسي، إلا أنها أكثر من كافية لحساب “غير مرغوب فيه” متخصص (حسابك “قد يرسل لي هؤلاء الأشخاص بريدًا عشوائيًا”، حساب “هذا سوف يشتت انتباهي إذا أرسلته إلى صندوق الوارد الخاص بالعمل”، أو حساب “لا أريد أن يعرف زوجي شيئًا عن هذا”، وما إلى ذلك). حسنًا، لا يخجل Hotmail من أن يكون صندوق الوارد الثانوي الخاص بك. بل إنهم يجعلون العملية أسهل، بينما يجعلون في نفس الوقت الانتقال من الحساب الجانبي إلى الواجهة الأساسية أكثر جاذبية.

يتم تنفيذ الكثير من هذا من خلال “الحسابات المستعارة”. هذه العناوين البديلة هي حسابات يمكنك إعدادها داخل واجهة Hotmail الموجودة لديك. بحسب ال تقرير سي نت، يمكنك إنشاء هذه الحسابات بنفس الطريقة التي تقوم بها بإعداد حساب جديد. والفرق الوحيد هو أنك ستتمكن من الوصول إلى حساباتك المستعارة المتنوعة من واجهة واحدة دون تسجيل الخروج وإعادة إدخال بيانات الاعتماد وتسجيل الدخول مرة أخرى. وبمجرد ربطه بحساب Hotmail الخاص بك، يمكن الوصول إلى حساب مستعار والرد عليه، أو تتم إدارتها بطريقة أخرى من البريد الوارد الأساسي الخاص بك.

دهارميش ميهتا، مدير Windows Live، أعطى مزيدًا من المعلومات حول مفهوم الخدمة. “اليوم لدينا جميعًا حسابات بريد إلكتروني متعددة لأسباب عديدة ومختلفة، أحدها هو أنني لا أريد إعطاء عنواني الحقيقي لأي موقع في العالم.” وهو يقر أيضًا بالحاجة إلى شخصيات مختلفة على الويب من خلال قوله: “إذا كنت لاعبًا متشددًا في بيئة ما، ورجلًا محترفًا محافظًا في بيئة أخرى، فهناك أسباب مختلفة للحسابات المتعددة.” ولتلبية هذه الحاجة، فإن Windows استخدم فريق Live أدواتهم الحالية لإنشاء أداة واحدة سلسة لإنشاء حسابات Hotmail المختلفة والوصول إليها والتحكم فيها.