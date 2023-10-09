Rewrite this title: يظهر تحالف Bing Yahoo “Bingahoo” مكافأة

ستساعدك المقالة التالية: يظهر تحالف Bing Yahoo “Bingahoo” مكافأة

وقد شوهد علم الاستسلام الأبيض فوق حصن ياهو العملاق في العام الماضي عندما أعلنوا أن إعلاناتهم سيتم التعامل معها من قبل شركة مايكروسوفت المنافسة. بعد ذلك بوقت قصير، سلمت شركة ياهو السيطرة بالكامل، وسمحت لـ Bing بالتعامل مع خوارزمية محرك البحث الخاص بها حتى تتمكن شركة Yahoo من ذلك. وقد اتسمت هذه الخطوة بالتشكك من جانب جميع الأطراف، ولم تساعد عمليات التسريح الجماعي للعمال التي قامت بها ياهو منذ ذلك الحين في أي شيء. ومع ذلك، مؤخرا تقرير من شركة Marin Software يشير إلى أن هذه الخطوة ساعدت الشركتين.

وقد فحصت الدراسة حصة البحث لكل من النقرات المدفوعة ومرات ظهور إعلانات البحث، وبينما كان هناك عدد قليل للغاية من “الخاسرين” الذين يمكن رؤيتهم، فمن المؤكد أن شركتي ياهو وبينج لم تكونا متعثرتين. ارتفع إجمالي مرات ظهور البحث لـ Bingahoo بنسبة 4% (من 19% إلى 23%)، وزادت نقرات البحث المدفوعة بنسبة 2% (من 19% إلى 21%)، وزاد إجمالي الإنفاق الإعلاني بنسبة 44%.

ومع ذلك، فإن Bing وYahoo ليسا فقط من يشهدان زيادة. في حين أن أرقام Google لمرات الظهور والبحث المدفوع قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن إجمالي الإنفاق الإعلاني للشركة زاد بنسبة 60% تقريبًا. إذا كانت كلتا الشركتين تنموان، فماذا يعني ذلك بالضبط؟

كان نموذج البحث القديم يبدو كالتالي: كان على المعلنين ذوي المستوى المنخفض أن يختاروا المجموعة التي يريدون الإعلان معها، وكان عليهم حتماً اختيار Google؛ كان بإمكان المعلنين المتميزين اختيار عدة مواقع، لكنهم غالبًا ما تجنبوا Bing وYahoo لأنهما كانتا شبكتين صغيرتين إلى حد ما، وكانت الجهود المبذولة لتحقيق العائدات غير كافية في كثير من الأحيان. في نموذج ما بعد الاندماج، لم يتغير الجزء الأول من المعادلة، بل الجزء الثاني. وبما أن المعلنين يمكنهم الآن الوصول إلى سوق أوسع بسهولة أكبر، فهناك حافز واضح للإعلان على النظام الأساسي. حتى المعلنين ذوي المستوى المنخفض قد يتأثرون بالعرض الإعلاني الجديد. وهذا يعني أن هناك الكثير من الأسباب للإعلان على Bingahoo Google. الاستنتاج إذن هو أن شركة جوجل لا تتراجع، بل إن شركتي Bing وYahoo تصعدان ببساطة.