ستساعدك المقالة التالية: يعتقد ستيفان ويتز من Bing أنه على الرغم من أن Google قد تقوم بالبحث بشكل أسرع، إلا أنها تفعل ذلك بشكل أكثر ذكاءً

أعلنت شركة Google هذا الأسبوع عن تقديم ميزة البحث الفوري والتي تمثل ثورة واضحة في طريقة بحثنا. من خلال دمج أشياء مثل التنبؤ والنتائج الديناميكية والتمرير إلى البحث، سيوفر بحث Google الفوري بعض الساعات المهمة التي يقضيها المستخدم في البحث. ومع ذلك، لا يبدو أنه مفهوم جديد تمامًا. في الواقع، يبدو أن محرك بحث Bing قد تم تعديله في العام الماضي لإنتاجه البحث المباشر الحقيقي، والذي قام بتحميل صفحات النتائج الكاملة أثناء كتابتها بواسطة المستخدمين.

مواطن صيني تحول إلى زرع أسترالي، طور Long Zheng التطبيق في غضون ساعات قليلة فقط كما قال أزمة التكنولوجيا في العام الماضي، ويبدو أن مايكروسوفت لا تزال متحمسة لهذه الميزة؛ على الرغم من أن Google Instant قد أثار الكثير من المشاركات ولم يكن معظم الأشخاص على علم بوجود البحث المباشر الحقيقي.

قام ستيفان ويتز، مدير Bing مقابلة التكنولوجيا الحية مع USA Today تحدث عن كيفية قيام Bing بمحاولة إجراء بحث أكثر ذكاءً، وأن السرعة لا تعني دائمًا أكثر ذكاءً. يوضح ويتز أنه من الجيد إنتاج نتائج البحث بسرعة، لكن هذا لا يعني دائمًا أنها ستكون نوع النتائج التي يبحث عنها المستخدمون وبالتالي لا يتم حفظها في أي وقت.

ويقول أيضًا إن الدمج مع Yahoo لا يساعدهم فقط في الوصول إلى مزيد من المعلومات، ولكن مع زيادة المعلومات، يمكن لـ Bing أن يجلب للمستخدمين نتائج أكثر صلة بشكل أسرع. يقول ويتز: “عندما تفكر في أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، يجب أن يكون اهتمامك أقل بالبحث وأكثر اهتمامًا بالعثور”.