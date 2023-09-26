Rewrite this title: يعد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا ضروريًا للشركات المحلية. وهنا لماذا.

ستساعدك المقالة التالية: يعد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا ضروريًا للشركات المحلية. وهنا لماذا.

ذكرت Statista أن عدد Facebook وصل عدد المستخدمين في الولايات المتحدة (اعتبارًا من يوليو 2021) إلى عدد هائل 302 مليون، وسيستمر هذا العدد في النمو بشكل كبير في المستقبل المنظور.

اجمع هذا مع حقيقة أن إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة موجود 334 مليون، ويمكنك استنتاج أن اثنين من كل ثلاثة مواطنين أمريكيين تقريبًا يتعاطون المخدرات بنشاط Facebook.

يمكن لمنصة التواصل الاجتماعي هذه وغيرها من المنصات أن تساعدك على تنمية أعمالك المحلية بشكل كبير… إذا قمت بذلك بشكل صحيح.

إذًا كيف يمكن لشركتك وتحديدًا تواجدها على شبكة البحث المحلية الاستفادة من التواجد على قنوات التواصل الاجتماعي؟

قبل أن تقرر ما إذا كنت مستعدًا للتعمق في عالم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعنا نتعمق قليلاً في سبب قيامك بذلك.

لماذا يجب على الشركات المحلية استثمار الوقت والمال في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

نحن نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست عاملاً في تصنيف البحث. ومع ذلك، هناك الكثير من الطرق غير المباشرة التي تدعم بها وسائل التواصل الاجتماعي تحسين محركات البحث.

من المحتمل أنك مشغول بالفعل بالترويج لعملك.

قد تبدو إضافة المزيد من المهام التسويقية أمرًا مبالغًا فيه بعض الشيء.

ومع ذلك، فإن إهمال دمج وسائل التواصل الاجتماعي في خطتك التسويقية يمكن أن يكلفك – ليس فقط فيما يتعلق بالعملاء المحتملين الجدد الذين لا يعرفونك ولكن أيضًا من حيث الاحتفاظ بعملائك الحاليين.

ولا تخطئ، منافسيك موجودون هناك ويسعدون بوجودهم.

من خلال بناء علاقة مع عملائك، تزيد فرصك في الاحتفاظ بهم، وكذلك قيمتها المحتملة على مدى الحياة.

والآن دع هذه الحجج المقنعة الأخرى تقنعك أكثر.

“مرحبًا، هل يعرف أحد شيئًا جيدًا…؟”

يطلب الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار من أصدقائهم تقديم توصيات بشأن كل شيء تقريبًا، بدءًا من المطاعم المحلية وحتى خدمات إصلاح السيارات.

يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي (باعتبارها آلات التسويق) أن تساعدك على أن تكون جزءًا من هذه المحادثات.

Facebook التوصيات

على سبيل المثال، Facebook يسمح للمستخدمين بوضع علامات على علاماتهم التجارية المفضلة عندما يريدون الترويج لها.

علاوة على ذلك، عند تحميل صورة لنفسك في متجر أو فندق أو متنزه أو وكالة سيارات وما إلى ذلك، يمكنك وضع علامة على الموقع الدقيق الذي تم التقاط الصورة فيه.

وهنا مثال سريع على Facebook توصيات في العمل:

هل ترى اسم العلامة التجارية في تعليق الصورة؟

هذا هو بالضبط السبب وراء أهمية الحصول على Facebook صفحة الأعمال وتحديثها بمعلومات الشركة الجديدة بانتظام.

لن يضر أيضًا تشغيل ميزة شهادات العملاء والبقاء على اتصال دائم مع المتابعين.

هل هناك طريقة واحدة صحيحة لملء معلومات الشركة Facebook؟

ليس حقًا، ولكن اتباع هذه التوصيات قد يساعدك على البدء.

معلومات الاتصال (رقم الهاتف، العنوان، عنوان البريد الإلكتروني).

ساعات مفتوحة.

موقع إلكتروني.

النطاق السعري (مهم إذا كنت تمتلك متجرًا فعليًا أو مطعمًا أو مقهى أو ما إلى ذلك).

Facebook توصي أيضًا بإضافة قصة صغيرة عن علامتك التجارية – فهي تساعد في تكوين اتصال أعمق مع العملاء.

ما مقدار المعلومات التي يجب عليك إضافتها؟

ليس كثيرا؛ لا ينبغي أن يكون مقالا. في الواقع، قم بإلقاء نظرة على Sugar Hill Creamery، محل بيع الآيس كريم في هارلم:

كما ترون، هناك ما يكفي من المعلومات للتعريف بالعلامة التجارية وعدم إرباك زوار الصفحة.

”أسوأ خدمة على الإطلاق!“

حتى لو لم تكن نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، سيتحدث الناس عن عملك.

يشارك العملاء تعليقاتهم، سواء كانت جيدة أو سيئة، ويجب أن تكون على دراية بها.

إذا كانت جيدة، عظيم! يمكنك الاستفادة من هذا العميل الراضي من خلال الاستفادة من مديحه للحصول على المزيد من العملاء أو جعل عملاءك السعداء يعودون للحصول على المزيد.

يمكنك الاستفادة من هذا العميل الراضي من خلال الاستفادة من مديحه للحصول على المزيد من العملاء أو جعل عملاءك السعداء يعودون للحصول على المزيد. إذا كان سيئا، عظيم! يمكنك التحكم في المحادثة من خلال إظهار مهاراتك الممتازة في خدمة العملاء. حول المشتكي الغاضب إلى معجب مشتعل من خلال الاستماع إلى مشكلته وحلها.

لا يتعلق الأمر عادةً بارتكاب خطأ، فالأخطاء أمر لا مفر منه في أي عمل تجاري.

حقا، يتعلق الأمر بكيفية تصحيح ذلك.

ومكافأة؟ تتعلم المزيد حول ما يفكر فيه عملاؤك حقًا وتحسن أعمالك وفقًا لذلك.

هل تعرف ماذا يحدث عندما لا تكون هناك؟

تنتشر الشكاوى على نطاق واسع، ويعرض منافسك مساعدة عميلك – لأنه كان يستمع إليها.

خفض تكاليف إعلاناتك عن طريق التحول إلى الإعلانات المحلية

لم يتم تصميم منصات التواصل الاجتماعي لمستخدميها، بل للمعلنين.

يعد الموقع أحد الجوانب الديموغرافية المحددة العديدة التي يمكنك استهداف إعلاناتك عليها.

إذا قمت باستهداف الأشخاص الموجودين في منطقتك واهتماماتهم وبعض التفاصيل الديموغرافية الأخرى بإعلاناتك، فستحقق أعلى إمكانات العملاء بأقل التكاليف.

علاوة على ذلك، من خلال تعديل الاستهداف ومحتوى إعلاناتك، ستتعلم المزيد عن العملاء المحتملين المثاليين أكثر مما يمكن أن يخبرك به أي استطلاع مقابل جزء بسيط من التكلفة!

وماذا لو لم تستخدم ميزات الإعلانات هذه؟ تستمر في إطلاق النار بلا هدف بينما تستهدف منافسيك شذرات الذهب.

تجديد النشاط التسويقي هو خيار آخر يجب مراعاته.

لنفترض أن أحد الأشخاص زار موقعك على الويب ولكنه لم يشتري أي شيء.

لا تقلق بعد – بواسطة إضافة أ Facebook بكسل (ميزة في Facebook الإعلانات) يمكنك إعادة استهداف هؤلاء الزوار بإعلانات ذات علامات تجارية استنادًا إلى صفحات المنتج/الخدمة التي قاموا بفحصها على موقع الويب الخاص بك.

دع المعجبين يتحدثون نيابةً عنك

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يفسح المجال بشكل مثالي لبناء مجتمع متحمس حول علامتك التجارية.

لا توجد طريقة أفضل لتشجيع الأشخاص على الترويج لك من مساعدتهم على التواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

هذا أكثر من مجرد امتلاك المحادثات حول منتجاتك أو خدماتك.

أنت أيضًا تقوم بإنشاء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وفيما بينهم.

سيهتم العملاء السعداء بالتسويق الشفهي نيابةً عنك – وحتى جزء من خدمة العملاء لديك.

كما أنهم سوف يعودون إليك لمزيد من الأعمال. مرة بعد مرة.

بعض الأفكار لتوضيح بناء المجتمع

لنفترض أنك تمتلك متجرًا للمستلزمات الحرفية وتريد أن تصبح أكثر وضوحًا للمشترين المحتملين.

يمكنك عرض المشاريع النهائية من عملائك على Pinterest و Facebook ودعوة الناس لطرح الأسئلة والنصائح من صانعي.

سيؤدي ذلك إلى مشاركة الأشخاص في إنجازاتهم الماهرة ونضالاتهم وأحلامهم في جميع أنحاء منتجاتك!

مثال رائع آخر هو بناء مجتمع حول التخلص من السموم وفقدان الوزن في بار عصير محلي.

يمكن للأشخاص إلهام ودعم بعضهم البعض في أهدافهم الصحية، بينما يمكنك مشاركة أحدث وصفات العصير وتهنئة الجميع على تقدمهم.

يمكنك تنظيم لقاءات في البار الخاص بك، قبل التدريبات أو بعدها. يتم كل ذلك بسهولة تامة باستخدام الوظائف التي توفرها لك وسائل التواصل الاجتماعي.

إنها أيضًا فكرة رائعة لتوحيد الناس حول قضية مهمة.

ألق نظرة على مشروع القهوة نيويورك. ونظمت معرضًا لتشجيع التبرعات التي سيتم إرسالها بعد ذلك للمساعدة في بناء خطوط أنابيب المياه المباشرة في إثيوبيا:

لذا، إذا لم يكن لديك مجتمع، فأنت بالتأكيد تفوت فرصة ترسيخ نفسك كعلامة تجارية قوية بجهد منخفض التكلفة إلى حد ما.

المجتمع هو أحد الأصول التي ستدفع ثمن استثمارك فيه عدة مرات.

سهولة الترويج للمنتجات والخدمات الجديدة

في حين أن نشر الأخبار حول المنتجات والخدمات الجديدة من خلال القنوات المحلية التقليدية لا يزال يتمتع بمزاياه، فإن نشر الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يمنح حملتك دفعة كبيرة.

من خلال الإعلانات الاجتماعية، ومجتمعك، وصفحتك الخاصة، لديك العديد من الخيارات “لإظهار ما لديك”. ويمكنك القيام بذلك باستخدام الصور والنصوص والفيديو.

إنه لأمر مدهش أن تتمكن فعليًا من عرض منتجك أثناء العمل من جميع الزوايا!

علاوة على ذلك، يمكنك السماح لمعجبيك بنشر الأخبار لك. إذا كان لديك محتوى قابل للمشاركة، فسوف يقومون بنقله.

إذا كان لديك متابعين مهتمين بمنتجك الجديد، فاسمح لتعليقاتهم الإيجابية بالتألق!

كلما سلطت الأضواء على حبهم لك، زادت جاذبيتك للآخرين.

لا تستخدم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمنتجاتك الجديدة؟ ومن ثم فإنك تمنح عملائك تجربة محدودة للغاية في تذوق ما سيأتي.

دعاية جماعية مجانية

طوال هذه المقالة، ربما كنت تقلب عينيك وتفكر: “هل يعني هذا أنني يجب أن أقضي كل وقتي في الرد على الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي؟”

أنا أسمعك. ولا، لا تفعل ذلك.

على الرغم من أنه يجب عليك الانتباه إلى ما يخبرك به عملاؤك عن تجربتهم، إلا أنه لا يتعين عليك الانحناء للخلف عند سماع كل صوت هناك.

لقد أصبح بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي معتادين على الشركات التي ترتعش في أحذيتها بسبب أي تغريدة أو منشور سلبي. إنهم يفترضون أنهم أقوياء.

ومع ذلك، إذا بقيت صادقًا ومنفتحًا في تواصلك واستخدمت القليل من المزاح الذكي، فستجد نفسك غالبًا في الجانب الفائز من الأشياء.

لقد سئم الناس تمامًا من مشاهير إنستا المدللين وسوف يتجمعون خلفك.

وإذا حالفك الحظ (أو هل سيكون الحظ إذا لعبت بذكاء؟) – فقد ينتهي بك الأمر إلى الظهور في وسائل الإعلام.

CVT Soft Service مقابل المؤثرين

ومن الأمثلة الرائعة على ذلك “الخلاف” بين مقهى الآيس كريم CVT Soft Service والمؤثرين الذين يحاولون تشجيع العلامة التجارية على منحهم أشياء مجانية مقابل العروض الترويجية.

في الأساس، سئم جو نيكي، صاحب هذا العمل، من المشاهير الذين نصبوا أنفسهم يطلبون منه الآيس كريم مجانًا لدرجة أنه اضطر إلى تقديم ما يسمى “عرض خاص”:

قرر جو فرض رسوم على المؤثرين مرتين لمعاقبتهم على سلوكهم الصارخ.

ولا يمكنك القول أن أتباعه لم يؤيدوه:

إنه مثال رائع لكيفية حشد الناس للدفاع عن العلامة التجارية، خاصة بالنظر إلى أن مالك CVT له الحق في أن يغضب في هذا الموقف.

ومع ذلك، فإن الإدلاء بمثل هذه التصريحات ليس لضعاف القلوب؛ لا تزال هناك فرصة كبيرة لأن يقوم بعض الأشخاص بمهاجمتك لاستخدام المواقف السلبية لصالحك.

ولكنه أيضًا دليل على أنه يمكنك استخدام الدعاية السيئة لصالحك.

راجع هذا الدليل حول كيفية استخدام المؤثرين كجزء من استراتيجيتك الاجتماعية.

ما هي منصات التواصل الاجتماعي الأفضل لعملك؟

واجه الأمر، لا يمكنك فعل كل شيء دفعة واحدة.

حسنًا، تستطيع بعض الشركات ذلك (بفضل الأدوات والفرق الرائعة).

لكن للبدء، يجب عليك التركيز على قناة أو قناتين أولاً.

هل تحتاج إلى مساعدة في اختيار منصات التواصل الاجتماعي المناسبة لك؟

فيما يلي بعض النصائح لتحديد الشبكات التي يجب التركيز عليها.

نوع المحتوى

يمكن أن يختلف هذا، من الصور ومقاطع الفيديو إلى المحتوى المكتوب.

لنتخيل أنك تقدم خدمات سباكة أو طب أسنان، وفي هذه الحالة يكون من الصعب نشر بعض الصور يوميًا (مقارنة بالمطاعم والمحلات التجارية التي تفضل التركيز على المحتوى المرئي).

هذا يعني ذاك Instagram لن يعمل مع كل شركة محلية، على عكس Facebook.

أعتقد أن الشركات المحلية يجب أن يكون لها صفحة خاصة بها Facebook (انظر الصورة أدناه) حيث يمكن للعميل المحتمل العثور على جميع المعلومات الضرورية (على سبيل المثال، ساعات العمل والموقع والموقع والخدمات التي تقدمها).

أين ومتى يكون جمهورك أكثر نشاطًا؟

إن وجود صفحة على القناة لا يعني أنك بحاجة إلى إنتاج منشورات بشكل يومي.

على سبيل المثال، إذا لم يكن جمهورك منخرطًا بشكل نشط في الأمر Facebook، فإن النشر عدة مرات شهريًا سيكون كافيًا.

ومع ذلك، إذا اكتشفت أن عملائك الحاليين والمحتملين يتفاعلون بنشاط مع منافسيك والصفحات المتخصصة في الصناعة، فهذا ضوء أخضر لك أيضًا.

شيء آخر يستحق التدقيق هو Facebook مجموعات. بمساعدة Facebook المجموعات المغلقة، يمكنك العثور على:

المواضيع الأكثر إلحاحا والفيروسية.

ما هو نوع المحتوى الذي يلقى صدى أفضل لدى جمهورك؟

ما يؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم.

وينطبق الشيء نفسه على قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى. لذلك، ابحث عن الشركات المحلية الأخرى Instagram, YouTube, Twitter، رديت، و Pinterest.

هنا يمكنك العثور على نظرة عامة على قنوات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية حسب عدد المستخدمين.

ما هي ميزانيتك؟

ضع في الاعتبار عدد الساعات التي يمكنك استثمارها في هذا و/أو الميزانية المتاحة لك.

في الوقت الحاضر، يقضي مديرو وسائل التواصل الاجتماعي الناجحون قدرًا كبيرًا من الوقت في إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي – وحتى ساعات أكثر في التفاعل مع جمهورهم.

المحادثات والمشاركة هي المفاتيح الرئيسية لنجاح وسائل التواصل الاجتماعي.

لن تساعد الإعجابات والمشاركات مجتمعك على النمو بقدر ما تساعد التعليقات والتفاعلات.

ولهذا السبب تحتاج إلى فهم ما إذا كان لديك ما يكفي من الموارد لتكون حاضرًا (على سبيل المثال، تغطية أساسيات وسائل التواصل الاجتماعي فقط، أو نشر شيء ما من وقت لآخر) أو نشطًا (جميع الأساسيات، والنشر يوميًا، بالإضافة إلى التفاعل مع الأشخاص والاستجابة لهم بسرعة). ) على وسائل التواصل الاجتماعي.

ربط عملائك غير المتصلين بالإنترنت بمنصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك

بمجرد تحديد منصات الوسائط الاجتماعية المناسبة، ستواجه مشكلة مؤلمة أخرى: لا يزال جمهورك منقسمًا بين العالم المتصل بالإنترنت والعالم غير المتصل بالإنترنت.

هذا هو المكان الذي تعاني فيه جميع العلامات التجارية، بشكل أو بآخر، مع العملاء الذين يستهلكون منتجاتهم باستمرار ولكنهم ليسوا جزءًا من مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بهم.

تحتاج إلى ربط المستخدمين الذين يستهلكون منتجاتك/خدماتك دون الاتصال بالإنترنت بنشاطك عبر الإنترنت.

يمكنهم مساعدتك في تعزيز تواجدك، وترك تعليقات إيجابية، وربط عملك بموقع ما لأنهم متصلون بالمنطقة المحيطة به.

فكيف يتم ذلك؟

فيما يلي بعض الأفكار حول كيفية القيام بذلك:

اطلب منهم التحقق من عملك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منحهم بطاقة مطبوعة تحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بك.

قم بإنشاء زاوية للصور حيث يمكنهم التقاط صورة/صورة شخصية وعرض صور للعملاء الآخرين. تذكر أن التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكون أكثر فعالية بألف مرة عندما يتعلق الأمر بعملائك السعداء (وليس أنت)، لذا ضعهم في دائرة الضوء!

إنشاء الهبة.

امنح الأشخاص خصمًا على مشترياتهم/فاتورتهم الحالية إذا انضموا إلى مجتمعك عبر الإنترنت.

قم بدعوتهم إلى تخفيضات خاصة سيتم عرضها حصريًا لمجتمعك.

يبعد

أصبح الاتصال بالإنترنت للشركات أمرًا محليًا للغاية.

يتم تحديد مكان كل شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الأشياء التي يحبونها والأشياء التي يفعلونها.

يمكن أن يكون التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة إلى حد ما لخلق رؤية أكبر لشركتك المحلية.

لذا، كن واحدًا من الأشياء التي يحبها الكثير من السكان المحليين في موجز الأخبار الخاص بهم، وسيتبعهم المزيد منهم.

المزيد من الموارد: