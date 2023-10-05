Rewrite this title: يعد تحسين محركات البحث الدولية فرصة كبيرة للمسوقين: مقابلة مع إيلي شوارتز

ستساعدك المقالة التالية: يعد تحسين محركات البحث الدولية فرصة كبيرة للمسوقين: مقابلة مع إيلي شوارتز

كجزء من تغطيتنا لمؤتمر Searchmetrics x Search Engine Journal الذي تم بيعه بالكامل في سان فرانسيسكو حول تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى والتحليلات، التقيت بإيلي شوارتز من SurveyMonkey لمناقشة الفرص التي يفتقدها المسوقون مع تحسين محركات البحث الدولية.

في الفيديو أدناه يشرح إيلي أهمية تحسين محركات البحث الدولية، وكيف يمكنك بسهولة تحسين المحتوى الخاص بك للجمهور الدولي لزيادة عدد الزيارات والتحويلات:

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

هناك فرصة هائلة للحصول على حركة مرور وتحويلات على المستوى الدولي – حتى لو لم يكن لديك منتجات عالمية حقًا.

يمكنك القيام بذلك من خلال إدراك وجود جمهور عالمي ضخم يمكنك الاستفادة منه. يشكل مستخدمو الإنترنت في الولايات المتحدة 10% فقط من حركة المرور المحتملة لديك. لقد خسرت 90% من العالم أجمع إذا قمت بالتسويق للولايات المتحدة فقط.

من العالم أجمع إذا قمت بالتسويق للولايات المتحدة فقط. 13% فقط من العالم يتحدثون اللغة الإنجليزية أو لديهم فهم معتدل لها. لذا، إذا كان المحتوى الخاص بك باللغة الإنجليزية فقط، فإنك ستفقد 87% من الأشخاص الذين لا يفهمون ما تتحدث عنه.

30% فقط من التجارة الإلكترونية في العالم تتم في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن 70% منها تتم خارج الولايات المتحدة.

استفد من هذه الفرص من خلال تحسين كلماتك الرئيسية بما يتناسب مع ما سيكتبه الأشخاص فعليًا في شريط البحث.

بعد ذلك، فهم الثقافة والفروق الدقيقة. المحتوى الذي يعمل في الولايات المتحدة قد لا يعمل في أي مكان آخر. استخدم مؤشرات جوجل و YouTube لمعرفة نوع المحتوى الذي ينقر عليه الجمهور الدولي.

كرر على العمليات الخاصة بك. استمر في التحقق من بياناتك، واستمر في تحسين ما تضعه هناك وتحسينه.

لا تعتمد على الترجمات الآلية. يوصي إيلي بالانتقال إلى Craigslist والبحث عن الأشخاص الذين يمكنهم ترجمة المحتوى إلى لغة البلد الذي تحاول استهدافه.

عندما يتعلق الأمر بتنظيم المحتوى متعدد اللغات على موقعك، فإن المكان الجيد للبدء هو إنشاء فئة على موقع الويب الخاص بك تسمى “دولي”، وضمن هذه الفئة قم بإنشاء فئات فرعية لمختلف اللغات. هذه هي الطريقة الأسهل لتحسين موقعك من أجل تحسين محركات البحث الدولية، مما يؤدي إلى الحصول على أفضل النتائج بأقل قدر من الجهد.

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