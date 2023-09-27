Rewrite this title: يعد عامل تصنيف مؤشرات الويب الحيوية أكثر من مجرد عامل فاصل

ستساعدك المقالة التالية: يعد عامل تصنيف مؤشرات الويب الحيوية أكثر من مجرد عامل فاصل

أجاب جون مولر من Google على سؤال على موقع Reddit الذي أعرب عن شكوكه بشأن Core Web Vitals كعامل تصنيف. أكد مولر على أهمية CWV كعامل تصنيف وأشار إلى أنه أكثر بكثير من مجرد عامل كسر التعادل.

عوامل الترتيب

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استخدمت Google عوامل التصنيف المرتبطة بالكلمات الرئيسية لفهم محتوى صفحة الويب. ساعد النص الأساسي وعدد الروابط والكلمات الرئيسية في العناوين والعناوين جميع صفحات الويب على الترتيب في أعلى صفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

يمكن لمواقع الويب الحصول على آلاف الروابط المتبادلة وإجراء تحسين محركات البحث على الصفحة والترتيب في الأعلى.

ولكن كان ذلك قبل أن تركز معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي المتقدم وتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أقوى على الإشارات ذات الصلة.

لقد خفضت Google توقعات عامل تصنيف CWV

ليس من غير المتوقع أن يعبر أعضاء مجتمع البحث عن شكوكهم بشأن عامل تصنيف CWV.

لقد قللت Google نفسها من مدى قوة CWV كعامل تصنيف.

قال جون مولر بنفسه هذا عن مؤشرات أداء الويب الأساسية:

“…لا تزال الملاءمة أكثر أهمية بكثير.

لذا فإن كون موقع الويب الخاص بك أسرع فيما يتعلق بـ Core Web Vitals من بعض المنافسين لا يعني بالضرورة أنك … سوف تقفز إلى المركز الأول في نتائج البحث.

نشرت Google الأسئلة الشائعة حول Core Web Vitals والتي خفضت أيضًا توقعات عامل تصنيف CWV.

ذكرت الأسئلة الشائعة:

“إن تجربة الصفحة هي مجرد واحدة من الإشارات العديدة المستخدمة لتصنيف الصفحات.

ضع في اعتبارك أن هدف استعلام البحث لا يزال إشارة قوية جدًا، لذا فإن الصفحة التي تتمتع بتجربة صفحة دون المستوى قد تظل في مرتبة عالية إذا كانت تحتوي على محتوى رائع وذي صلة.

التشكك في عامل تصنيف مؤشرات الويب الحيوية

وبالتالي، ليس من المستغرب أن هناك اليوم من يعرب عن شكوكه في قدرة CWV على التأثير على تصنيفات البحث.

وهذا ما تم نشره على موقع Reddit:

“هل هناك أي شخص آخر لا يشتري مؤشرات أداء الويب الأساسية؟

أجد صعوبة في تصديق أن هذا يصبح بالفعل جزءًا أكبر من خوارزمية التصنيف. هل رأى أحد مكاسب أو انخفاضات كبيرة بناءً على ذلك حتى الآن؟

ولاحظ شخص آخر:

“أعتقد أن Google اعترفت بأنها مجرد أداة لكسر التعادل.

إذا كان هناك قطعتان من المحتوى متساويتان في الجودة وذات صلة بمصطلح البحث وجميع عوامل التصنيف الأخرى متساوية، ولكن موقع واحد يحتوي على عناصر حيوية أساسية أفضل للويب، فسيتم تصنيفه أعلى.

أتصور أنه من النادر جدًا أن تتساوى مادتان في جميع العوامل الأخرى، لذلك أعتقد أن هذا هو السبب في أننا لا نرى تأثيرًا كبيرًا من ذلك.

نظرًا لتاريخ Google الحديث في خفض التوقعات لتحقيق أعلى التصنيفات من خلال درجة عالية من الحيوية الأساسية للويب، فليس من غير المعقول الاعتقاد بأن عامل تصنيف CWV هو إشارة تصنيف ثانوية وخفيفة الوزن.

عامل تصنيف CWV هو أكثر من مجرد عامل فاصل

أكد رد جون مولر من Google أنه لا ينبغي استبعاد مؤشرات الويب الحيوية الأساسية كعامل تصنيف.

وأصر على أنه يمكن الشعور به بقوة أكبر في بعض المواقع أكثر من غيرها.

كتب مولر:

“إنه عامل تصنيف، وهو أكثر من مجرد عامل فاصل، ولكنه أيضًا لا يحل محل الملاءمة.

اعتمادًا على المواقع التي تعمل عليها، قد تلاحظها بشكل أكبر، أو قد تلاحظها بشكل أقل.

باعتبارك أحد مُحسني محركات البحث، فإن جزءًا من دورك هو إجراء جميع التحسينات الممكنة ومعرفة التحسينات التي تستحق قضاء الوقت فيها.

ستنتج أي أداة لتحسين محركات البحث (SEO) عشرات أو مئات من “التوصيات”، ومعظمها لن تكون ذات صلة بظهور موقعك في البحث.

العثور على العناصر التي من المنطقي العمل عليها يتطلب خبرة.

تتمتع CWV بقيمة تتجاوز كونها إشارة تصنيف

ذكر مولر بعد ذلك أن CWV لها قيمة تمتد إلى ما هو أبعد من إشارة التصنيف، مشيرًا بحق إلى أن تجارب المستخدم المتعلقة بالسرعة يمكن أن تؤثر على مقدار ما يكسبه موقع الويب.

وأشار إلى الطبيعة الانهزامية للترويج لموقع ما في أعلى قائمة نتائج البحث (SERPs) فقط حتى لا تصل الأرباح أبدًا إلى إمكاناتها بسبب تجارب سرعة الصفحة المنخفضة.

إنها نقطة جيدة!

كتب مولر:

“الشيء الآخر الذي يجب أخذه في الاعتبار فيما يتعلق بمؤشرات الويب الحيوية الأساسية هو أنها أكثر من مجرد عامل تصنيف عشوائي، فهي أيضًا شيء يؤثر على سهولة استخدام موقعك بعد تصنيفه (عندما يزور الأشخاص فعليًا).

إذا حصلت على عدد أكبر من الزيارات (من جهود تحسين محركات البحث الأخرى) وكان معدل التحويل الخاص بك منخفضًا، فلن تكون هذه الزيارات مفيدة كما هو الحال عندما يكون لديك معدل تحويل أعلى (بافتراض أن تجربة المستخدم/السرعة تؤثر على معدل التحويل الخاص بك، وهو ما يحدث عادةً) .

يعد CWV طريقة رائعة للتعرف على مضايقات المستخدم الشائعة وقياسها.”

تعتبر مؤشرات الويب الأساسية مهمة

أعرب مولر عن أن Core Web Vitals أقوى وأكثر أهمية من أداة فاصلة. وأشار أيضًا إلى مدى أهمية السرعة وتجربة الصفحة لتحقيق الدخل من موقع الويب إلى أقصى إمكاناته.

ذكر مولر معدلات التحويل ولكن سرعة الصفحة يمكنها أيضًا تحسين مرات ظهور الإعلان لأنه سيكون هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يتراجعون عن الموقع عندما يتمتع بتجربة صفحة عالية الجودة.

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هل هناك أي شخص آخر لا يشتري مؤشرات الويب الأساسية؟