Rewrite this title: يعرض Google الآن النتائج المحلية لعمليات البحث على مستوى الولاية

ستساعدك المقالة التالية: يعرض Google الآن النتائج المحلية لعمليات البحث على مستوى الولاية

ليس من الأخبار أن Google تعرض نتائج البحث المحلية في SERPS هذه الأيام. إذا كنت تبحث عن أي شيء بدءًا من طبيب أسنان وحتى مطعمًا إيطاليًا، فمن المرجح أن ترى خريطة تحتوي على قائمة بالشركات المحلية في المدينة التي تبحث عنها. ولكن ماذا عن البحث على مستوى الولاية عن شيء مثل “سيارات كولورادو المستعملة”؟

قامت Google بطرح النتائج المحلية في عمليات البحث على مستوى الولاية لبعض الوقت. ويبدو أنها بدأت في البداية بولايات أصغر مثل نيوجيرسي، ولكن في الآونة الأخيرة يمكن رؤية النتائج على مستوى الولاية في ولايات أكبر بكثير (من حيث كتلة اليابسة) مثل يوتا وواشنطن وحتى ألاسكا.

تجربة صغيرة

لمعرفة عدد نتائج الولايات المحلية التي تتسلل إلى SERPS من Google، أخذت الكلمات الرئيسية التالية (السيارات المستعملة، وطبيب الأسنان، والمطاعم الإيطالية) وذهبت إلى كل ولاية على حدة لمعرفة ما إذا كانت قوائم الخرائط المحلية ستظهر. النتائج هي كما يلي..

عرضت شركة State + Used Cars قوائم الخرائط في 23 ولاية

عرضت State + Dentist قوائم الخرائط في 21 ولاية

عرضت State + Italian Restaurants قوائم الخرائط في 24 ولاية

20 ولاية لم تظهر أي نتائج محلية

نظرت أولاً إلى الولايات التي لم تظهر أي نتائج محلية، ويبدو أنها تندرج ضمن فئتين رئيسيتين. لقد كانوا إما في أعلى 25 ولاية من حيث عدد السكان، أو في أعلى 25 ولاية من حيث عدد السكان، وهو ما يعني إلى حد كبير أنه لم يكن هناك سبب واضح لسبب عدم عرض بعض الولايات للقوائم، وبعض الولايات…من الناحية الإحصائية.

ملاحظة أخرى مهمة هي أن الخريطة الفعلية التي يتم عرضها لا تظهر صورة للولاية بأكملها، ولكنها تركز عادةً على منطقة كما هو موضح في الصورة أدناه. يعرض كل مصطلح أيضًا منطقة مختلفة مما يعني أنه يتم تحديدها من خلال القوائم أكثر من الموقع.

المدينة مقابل. عوامل تصنيف الدولة

عندما تبحث عن نشاط تجاري في مدينة معينة، يعرض Google النتائج بناءً على مركز مركزي تم تحديده. كلما اقتربت من المركز المركزي، كلما كان التغيير أفضل في الترتيب إذا كانت جميع الأمور الأخرى متساوية. عندما يتعلق الأمر بعمليات البحث على مستوى الولاية، فإن مؤهل الموقع الوحيد هو أن يكون نشاطك التجاري في الولاية التي يتم البحث عنها. دعونا نستخدم بعض عمليات البحث في ولاية يوتا كمثال.

قائمة يوتا للسيارات المستعملة تقع في سولت لايك سيتي

قائمة يوتا لطب الأسنان هي الأعلى في ليهي

قائمة مطعم يوتا الإيطالي الأعلى موجودة في بارك سيتي

قائمة يوتا لتنظيف السجاد تقع في غرب الأردن

يبدو أن معظم عوامل التصنيف الأخرى لها نفس القدر من الأهمية على مستوى المدينة والولاية مثل التصنيف الصحيح، وجودة وكمية الاستشهادات، والمراجعات، والمحتوى الذي ينشئه المستخدم، والموقع والكلمات الرئيسية (على الرغم من أنني لا أتفق مع G الكبير في هذا) عنوان العمل.

الخطوات المحتملة التي يجب اتخاذها

نظرًا لأنه سيصبح من المهم تحسين كل من المدينة والولاية بالنسبة لبعض الصناعات، أعتقد أن الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها ستكون على النحو التالي:

تحقق ومعرفة ما إذا كانت صناعتك وولايتك تعرضان قوائم محلية. تأكد من عدم قيامك بحشو الكلمات الرئيسية للموقع في فئات. إذا كانت فئتك هي المدينة + الكلمة الرئيسية، فماذا يحدث عندما يقوم شخص ما بالبحث عن الولاية + الكلمة الرئيسية. قم بالبحث عن الكلمات الرئيسية لمصطلحات المدينة مقابل الولاية. قد يستفيد عملك من خلال محاولة ملاحقة أحدهما أو الآخر. انظر إلى الاستشهادات من الشركات في مناطق أخرى من الولاية ومعرفة ما إذا كان يمكنك استخدامها. قم بإنشاء كوبونات تركز على مواطني ولايتك.

تعد نتائج الولاية مجرد بداية لسعي Google لعرض المحتوى المحلي ويمكنها التنبؤ باليوم الذي ستعرض فيه عمليات البحث المستندة إلى المعلم أو الحي أو المدينة أو المقاطعة أو الولاية أو حتى الدولة أفضل أفضل الشركات الموجودة حولها.