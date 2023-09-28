Rewrite this title: يعرض Google شارات “قابلة للترخيص” في نتائج بحث الصور

ستساعدك المقالة التالية: يعرض Google شارات “قابلة للترخيص” في نتائج بحث الصور

تعرض Google الآن شارة “قابل للترخيص” في نتائج بحث الصور على الصور التي يمكن شراؤها للاستخدام القانوني على مواقع الويب الأخرى.

“… مع وجود عدد لا نهائي من الصور عبر الإنترنت، فإن العثور على الصورة المناسبة للاستخدام ومعرفة كيفية استخدام تلك الصورة بطريقة مسؤولة، ليس دائمًا مهمة بسيطة.

وبعد التعاون الوثيق مع منشئي الصور وموفري الصور المخزنة وجمعيات المحتوى الرقمي، نطلق العديد من الميزات الجديدة على صور Google لتلبية هذه الحاجة.

بعد تحديد صورة تحمل شارة “قابلة للترخيص”، ستعرض Google رابطًا لتفاصيل ترخيص الصورة.

وستعرض Google أيضًا رابطًا إلى المكان الذي يمكن شراء/ترخيص الصورة فيه، طالما أن الموفر قد نشر هذه المعلومات.

تعتمد قدرة Google على عرض تفاصيل ترخيص الصور بشكل كامل على الناشر الذي يقدم المعلومات باستخدام ترميز البيانات المنظمة.

تقول Google إن هذا التغيير تم إجراؤه لتعزيز الاستخدام المسؤول للصور على الويب:

“نعتقد أن هذه خطوة نحو مساعدة الأشخاص على فهم طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه على صور Google بشكل أفضل وكيف يمكنهم استخدامه بشكل مسؤول.”

ترميز البيانات المنظمة لترخيص الصور

أعلنت شركة Google أنها كانت تختبر معلومات ترخيص الصور في نتائج البحث في شهر فبراير – أي قبل 6 أشهر كاملة من طرحها رسميًا.

تم الإعلان عن التحديث مسبقًا لمنح مالكي الموقع الوقت الكافي لإعداد المحتوى الخاص بهم عن طريق ترميزه بالبيانات المنظمة المطلوبة.

لكي تعرض الصور معلومات الترخيص في نتائج البحث، يجب أن يستخدم الموقع الذي يتم نشر الصورة فيه البيانات المنظمة لترخيص الصورة.

يمكن لمالكي الموقع إضافة الترميز المطلوب إما باستخدام البيانات المنظمة أو البيانات الوصفية لصور IPTC.

يمكن العثور على مزيد من التعليمات ومقتطفات التعليمات البرمجية الدقيقة في مسؤول Google وثيقة المطور.

يجب إضافة البيانات الوصفية إلى كل صورة قابلة للترخيص على الموقع.

يمكن لمالكي الموقع التحقق من تنفيذ الترميز بشكل صحيح باستخدام Google Search Console بالإضافة إلى أداة النتائج الغنية.

تمت إضافة دعم لاختبار البيانات المنظمة لترخيص الصور إلى كلتا الأداتين في نهاية شهر يوليو.

يسعدنا أن نعلن عن 📢 دعم البيانات المنظمة لترخيص الصور 📸 في Search Console بالإضافة إلى أداة اختبار النتائج الغنية. اقرأ المزيد عن ترخيص الصور على https://t.co/aqMap8bEby وحول تقرير Search Console على https://t.co/8pVYPCW6Oy pic.twitter.com/rJ8Huh33Kp

— مشرفي المواقع في Google (@googlewmc) 30 يوليو 2020

كيفية البحث عن الصور القابلة للترخيص

إذا كنت تبحث عن صور قابلة للترخيص في نتائج البحث، فإن Google تعمل على تسهيل العثور عليها.

يمكنك الآن تصفية نتائج بحث الصور لتشمل فقط الصور التي تحتوي على معلومات الترخيص.

يمكنك تحديد إما الصور التي لها تراخيص المشاع الإبداعي، أو تلك التي لها تراخيص تجارية أو تراخيص أخرى.

يمكن العثور على مرشح البحث الجديد في القائمة المنسدلة “حقوق الاستخدام” في صور Google.

انظر المثال أدناه:

متعلق ب: تقوم Google بإزالة خيارات “مُصنفة لإعادة الاستخدام” من أدوات البحث عن الصور

لا يوجد تأثير على تصنيفات البحث

يعد استخدام البيانات المنظمة لترخيص الصور أمرًا اختياريًا تمامًا.

لن يكون لقرار استخدامه، أو عدم استخدامه، أي تأثير على تصنيفات البحث.

أكد جون مولر من Google لأصحاب المواقع على ذلك في فبراير:

لا، هذا لا يتعلق بتحسين محركات البحث/التصنيف. تحتوي وثائق المطور المرتبطة على مزيد من المعلومات.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 20 فبراير 2020

علق داني سوليفان من Google على هذا الأمر في فبراير أيضًا، قائلًا إن الترميز مخصص فقط للسماح لأصحاب المواقع بتسليط الضوء على معلومات الترخيص. لا يوجد شيء أكثر من ذلك.

يتعلق الأمر بالسماح لأصحاب المواقع بتسليط الضوء على معلومات الترخيص.

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 20 فبراير 2020

لذلك، هذا شيء إضافي يمكنك إضافته إذا أردت، أو تجاهله إذا لم يكن قابلاً للتطبيق أو كان لديك عمل أكثر أهمية في مجال تحسين محركات البحث (SEO) للقيام به.

مصدر: جوجل