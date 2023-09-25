Rewrite this title: يعرض Google مقتطفات جديدة لعمليات البحث المقتبسة

ستساعدك المقالة التالية: يعرض Google مقتطفات جديدة لعمليات البحث المقتبسة

تبدو مقتطفات بحث Google مختلفة بعض الشيء عند وضع علامات الاقتباس حول استفساراتك. تعرف على المزيد حول ما يتغير في إعلان اليوم.

يقول يونغهاو جين، مهندس برمجيات بحث Google، في إحدى تدويناته: “إننا نجعل عمليات البحث المقتبسة أفضل”.

الآن، عند وضع علامات الاقتباس حول كلمة أو عبارة في استعلام، سيحتوي المقتطف على مقتطف من النص من الصفحة التي يظهر فيها الاقتباس.

فيما يلي مثال للمقتطف الذي قد يظهر لطلب بحث يحتوي على “بحث Google”:

مصدر الصورة: لقطة شاشة من blog.google/products/search، أغسطس 2022.

تلاحظ Google أن الخط الغامق للنص المقتبس يظهر فقط في نتائج بحث سطح المكتب.

قبل تحديث اليوم، كانت جوجل تهدف إلى تقديم مقتطفات بحث تصف الصفحة بدلاً من تحديد النص المقتبس.

يتابع جين: “إن إنشاء مقتطف حول أقسام كهذه قد لا ينتج عنه وصفًا يسهل قراءته”.

والآن، يستمع Google إلى تعليقات الباحثين الذين يقولون إنهم يفضلون معرفة مكان ظهور النص المقتبس.

ماذا يعني هذا لموقع الويب الخاص بك؟

يؤثر التحديث الذي تم إجراؤه اليوم للبحث في مقتطفات النص المقتبس فقط على كيفية عرض النتائج في Google. ولا يؤثر ذلك على كيفية ترتيب صفحات الويب في Google.

ومع ذلك، هذا التحديث استطاع التأثير على عدد النقرات التي تتلقاها صفحاتك من بحث Google.

تؤكد Google على أن هذا التغيير يفيد الباحثين حيث يمكنهم الحصول على ما يبحثون عنه بشكل أسهل وأسرع.

ومن ناحية أخرى، قد لا يجد ناشرو الويب هذا التغيير مفيدًا.

إذا تمكن الباحثون من الحصول على المقتطف الذي يبحثون عنه مباشرة في Google، أليس هذا سببًا أقل لزيارة الصفحة نفسها؟

من السابق لأوانه معرفة تأثير هذا التغيير على نسبة النقر إلى الظهور، إن وجدت، ولكن هذا مصدر قلق تبادر إلى ذهني على الفور عندما قرأت إعلان Google.

ملاحظات أخرى حول عمليات البحث المقتبسة

قد لا تظهر مقتطفات Google الجديدة لعمليات البحث المقتبسة عندما تكون هناك عدة مصطلحات مقتبسة في نفس الاستعلام. إذا كانت المصطلحات بعيدة عن بعضها البعض، فسيعرض Google واحدًا منها في المقتطف.

إذا ظهر النص المقتبس عدة مرات على الصفحة، فسيعرض Google الحدث الأكثر صلة في المقتطف.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن عمليات البحث المقتبسة لا تعمل مع النتائج المحلية. إذا قمت بإدخال استعلام يتضمن علامات اقتباس يؤدي إلى ظهور مربع محلي، فلن يقوم Google بتقييد النتائج على الصفحات التي تحتوي على النص المقتبس.

مصدر: جوجل