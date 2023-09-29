Rewrite this title: يعرض Google Discover الآن صورًا كبيرة للصفحات التي ليست بتنسيق AMP

ستساعدك المقالة التالية: يعرض Google Discover الآن صورًا كبيرة للصفحات التي ليست بتنسيق AMP

يبدو أن Google قد أصلحت مشكلة في Google Discover والتي كانت تمنع عرض معاينات الصور الكبيرة للصفحات التي ليست بتنسيق AMP.

هذه متابعة لقصة سابقة في أبريل والتي أبلغنا فيها أن Google كانت على علم بالمشكلة وتعمل على إصلاحها.

قام المطور الرئيسي لمجلة Search Engine Journal، Vahan Petrosyan، بلفت انتباه Google إلى هذه المشكلة في البداية وأخبرني الآن أنه تم حلها.

هذه أخبار جيدة لجميع المواقع التي ليست بتنسيق AMP والمؤهلة للظهور في Google Discover، حيث يعني ذلك أنها ستحظى برؤية أكبر في خلاصات الأشخاص.

ومع ذلك، لا تزال هناك معايير معينة يجب الوفاء بها لعرض معاينات كبيرة للصور في Google Discover.

إذا لم تكن على دراية بهذه المشكلة، وغير متأكد من سبب أهمية إصلاحها، فإليك بعض المعلومات الأساسية للتعرف عليها.

معاينات الصور الكبيرة في Google Discover

في Google Discover، وهو موجز المحتوى الموجود أسفل شريط بحث Google، يمكن لصفحات الويب إما عرض صور بحجم مصغر أو معاينات صور كبيرة.

فيما يلي مقارنة بين صفحة ويب عادية تحتوي على صورة مصغرة صغيرة، وصفحة AMP تحتوي على صورة أكبر بكثير.

وغني عن القول أن الصورة الكبيرة ستحظى باهتمام أكبر بكثير.

كانت هذه مشكلة بالنسبة لصفحات الويب العادية نظرًا لأن Google Discover لم يمنحها معاينات كبيرة للصور بشكل متسق للغاية.

حتى عند استيفاء معايير Google الرسمية لعرض الصور الكبيرة، يعرض Discover صورًا مصغرة صغيرة لصفحات الويب العادية في أغلب الأحيان.

تم لفت انتباه Google إلى هذه المشكلة عندما تبين أنها مشكلة مستمرة في أبريل.

بعد ثلاثة أشهر وتم إصلاحه الآن. يعرض Google Discover باستمرار معاينات صور كبيرة للصفحات التي ليست بتنسيق AMP.

مرة أخرى، يعتمد هذا على اختبار المطورين لدينا. ولم يصدر أي بيان رسمي من جوجل حول هذا الموضوع.

على الرغم من أن هذا ليس شيئًا أتوقع أن تدلي Google ببيان عنه.

من الأفضل عدم لفت الانتباه إلى مشكلة لم يعلم الكثير من الناس بوجودها في المقام الأول.

لكن هذا لا يعني أنه لا يستحق المعرفة عنه.

الآن بعد أن أصلحت Google مشكلة الصور الكبيرة، يمكن لمالكي المواقع الاستفادة من نفس مستوى الرؤية في Discover الذي تتلقاه صفحات AMP.

طالما تم استيفاء جميع المعايير، هذا هو.

صفحة بصيغة AMP وأخرى بتنسيق غير AMP تعرض معاينات كبيرة للصور.

كيفية عرض الصور الكبيرة في جوجل اكتشف

كل المحتوى المفهرس في بحث Google مؤهل للظهور في Discover طالما أنه يتوافق مع محتوى Google سياسات.

افتراضيًا، سيعرض Discover صورًا مصغرة صغيرة لكل صفحة ويب ما لم يتم استيفاء معايير معينة.

سيتم عرض معاينات الصور الكبيرة في Discover إذا كانت صفحة الويب تحتوي على صورة بعرض 1200 بكسل على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الصفحات التي ليست بتنسيق AMP تمكين معاينات الصور الكبيرة باستخدام ملحق .

لا تحتاج مواقع AMP إلى اتباع هذه الخطوة الإضافية، حيث يتم تمكين المعاينات الكبيرة تلقائيًا إذا كانت صفحة الويب تحتوي على صورة يبلغ عرضها 1200 بكسل على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن Google تريد من ناشري المحتوى تجنب استخدام الشعار كصورة رئيسية إذا كانوا يريدون الظهور في Discover.

اهدف إلى استخدام صور جذابة وعالية الجودة وفريدة من نوعها.

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