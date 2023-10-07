Rewrite this title: يعلن Google Chrome عن تضمين زر عدم التعقب في الإصدارات المستقبلية

ستساعدك المقالة التالية: يعلن Google Chrome عن تضمين زر عدم التعقب في الإصدارات المستقبلية

عندما اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية زر عدم التتبع قبل عامين تقريبًا، عارضت معظم شركات التكنولوجيا الكبرى الفكرة في البداية. وتجني هذه الشركات، التي تضم محركات بحث كبرى ومنتجي برمجيات، جزءًا كبيرًا من إيراداتها من الإعلانات والتتبع عبر الإنترنت. ومع ذلك، أصبح Firefox من Mozilla في العام الماضي أول متصفح يقدم زر عدم التتبع الجديد وInternet Explorer بالإضافة إلى Apple لقد أدرجت أيضًا الميزة في الإصدارات الأخيرة.

الآن، وفقًا لبلومبرج، أشارت جوجل إلى أنها ستكون الشركة الكبرى التالية التي تقوم بتضمين زر عدم التتبع. ومن المتوقع أن يقوم متصفح Chrome، الذي يمثل حوالي 30% من سوق المتصفحات (في جميع أنحاء العالم)، بتضمين هذه الوظيفة الجديدة في متصفحه بحلول نهاية هذا العام. أشارت ليلي لين، المتحدثة باسم جوجل من إدارة الشؤون العامة، إلى أن جوجل لا ترغب في إضافة زر عدم التتبع حتى يتم التوصل إلى تعريف متفق عليه للتتبع:

“لقد فكرنا دائمًا في فكرة DNT [Do Not Track] كان الأمر مثيرًا للاهتمام، ولكن لا يبدو أن هناك إجماعًا واسعًا حول المعنى الحقيقي لكلمة “تتبع”. لم نشعر أنه من المسؤول السماح للمستخدمين بإرسال ملف [Do Not Track] رأس في Chrome ليس له أي تأثير إلى حد كبير ولا معنى متفق عليه. ومن الآن فصاعدا، أصبح النطاق واضحا الآن، ونحن نعلم أن الصناعة ستحترم الضربة الرأسية.

على الرغم من أن شركات المتصفح تبدو ملتزمة بتزويد المستهلكين بخيارات خصوصية جديدة، إلا أن زر عدم التتبع لن يضع حدًا لجميع عمليات التتبع. على الرغم من أنه لم يعد من الممكن استخدام البيانات التي تم جمعها لتخصيص الإعلانات لمستخدم فردي أو لأغراض أخرى محددة على وجه التحديد، إلا أنه لا يزال مسموحًا باستخدام المعلومات المجمعة من أجل “أبحاث السوق وتطوير المنتجات”. بالإضافة إلى ذلك، لن يتوقف زر عدم التتبع Facebook من جمع البيانات من خلال زر “أعجبني” الخاص بالشركة.

ومع ذلك، أشار تحالف الإعلانات الرقمية، الذي يمثل أكثر من 400 شركة إعلان وتتبع، إلى أنه سيعمل مع لجنة التجارة الفيدرالية لضمان “تطور” صناعة الإعلان عبر الإنترنت بشكل صحيح لحماية خصوصية المستهلكين.

[Sources Include: The Wall Street Journal, Bloomberg, & CNET]