Rewrite this title: يعمل Bing على تحسين ميزات البحث الرئيسية

ستساعدك المقالة التالية: يعمل Bing على تحسين ميزات البحث الرئيسية

يعمل Bing على تحسين العديد من ميزات البحث الرئيسية من خلال التحديثات المصممة لتزويد المستخدمين بنطاق أوسع من النتائج.

الآن، عندما يبحث المستخدمون باستخدام Bing، يمكنهم أن يتوقعوا رؤية:

أفضل تنبؤات الاقتراح التلقائي

المزيد من توصيات “الناس يسألون أيضًا”.

إجابات ذكية في المزيد من المناطق

التمييز الدلالي في مقتطفات البحث

أصبح كل من هذه التحديثات ممكنًا بفضل التقدم الذي حققته Microsoft في مجالات تمثيل اللغة الطبيعية وإنشاء اللغة الطبيعية.

وإليك كيف ستعمل هذه التحديثات على تحسين تجربة بحث Bing من الآن فصاعدا.

تنبؤات أفضل للاقتراح التلقائي

تم دمج تقنية جديدة تسمى Next Phrase Prediction في ميزة الاقتراح التلقائي لـ Bing.

ما يعنيه ذلك بالنسبة للمستخدمين هو أن Bing يمكنه الآن تقديم اقتراحات العبارات الكاملة في الوقت الفعلي للاستعلامات الطويلة.

في السابق، كان أسلوب Bing في التعامل مع الاقتراحات التلقائية للاستعلامات الأطول يقتصر على إكمال الكلمة الحالية التي يكتبها المستخدم.

الآن، يمكن لـ Bing إنشاء اقتراحات عبارات للاستعلامات الطويلة قبل أن يبدأ المستخدم في كتابة الكلمة التالية.

فيما يلي بعض الأمثلة على الاقتراحات التي لم يتمكن Bing من عرضها سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه يتم إنشاء اقتراحات العبارات في الوقت الفعلي، لم تعد نتائج الاقتراح التلقائي مقتصرة على الاستعلامات التي تم إدخالها مسبقًا.

نتيجة لهذا التحديث، تزداد تغطية عمليات إكمال الاقتراح التلقائي بشكل كبير، مما يؤدي إلى تحسين تجربة البحث بشكل عام.

المزيد من الأسئلة في “يسأل الناس أيضًا”

يمكن لـ Bing الآن إنشاء أزواج أسئلة وإجابات في كتلة “يسأل الأشخاص أيضًا” (PAA) للاستعلامات التي لم يتم إدخالها من قبل.

“نحن نستخدم نموذجًا توليديًا عالي الجودة على مليارات المستندات لإنشاء أزواج من الأسئلة والأجوبة الموجودة داخل تلك المستندات.

لاحقًا، عندما تظهر نفس المستندات على صفحة نتائج محرك البحث (SERP)، فإننا نستخدم أزواج الأسئلة والأجوبة التي تم إنشاؤها مسبقًا للمساعدة في ملء كتلة PAA، بالإضافة إلى الأسئلة المماثلة الموجودة التي تم طرحها مسبقًا.

يتيح هذا التحديث استكشافًا أكبر لنتائج البحث من خلال طرح المزيد من الأسئلة بدلاً من مجرد تصفح المستندات.

توسيع الإجابات الذكية

يعمل Bing على توسيع الإجابات الذكية إلى 100 لغة وأكثر من 200 منطقة، وهو ما يغطي كل منطقة يتوفر فيها Bing تقريبًا.

في السابق، كانت إجابات Bing الذكية متاحة في 13 سوقًا فقط.

تشبه إجابات Bing الذكية إجابات Google السريعة. والفرق الرئيسي هو أن إجابات Bing الذكية يتم عرضها فقط عندما يتم دعم نفس الإجابة بواسطة مصادر موثوقة متعددة.

ومن ناحية أخرى، يتم سحب إجابات Google السريعة من مصدر واحد.

التمييز الدلالي في مقتطفات البحث

يعمل Bing على تحسين مقتطفات البحث في جميع الأسواق باستخدام ميزة تسمى التمييز الدلالي.

تسمح هذه الميزة لـ Bing بتمييز الكلمات في المقتطفات بما يتجاوز مطابقة الكلمات الرئيسية البسيطة.

تم تصميم التمييز الدلالي لمساعدة المستخدمين في العثور على المعلومات بشكل أسرع دون الحاجة إلى قراءة المقتطف بالكامل.

في السابق، كانت قدرة Bing على تمييز المقتطفات مقتصرة على مطابقة الكلمات الرئيسية الدقيقة التي كتبها المستخدم في الاستعلام.

“إن تسليط الضوء على الإجابة في تعليق يشبه اختبار فهم القراءة الآلية الذي أجرته جامعة ستانفورد والذي كانت فيه شركة Microsoft أول من وصل إلى التكافؤ البشري في المعيار.

باستخدام Universal Semantic Highlighting، يمكننا تحديد الإجابات وإبرازها ضمن التسميات التوضيحية، ولا نفعل ذلك للغة الإنجليزية فحسب، بل لجميع اللغات.

هنا مثال للاستعلام

لاحظ كيف أن Bing لا يقوم بتمييز الكلمات المستخدمة في الاستعلام.

بل يسلط Bing الضوء على الإجابة التي يبحث عنها المستخدم (100.4 درجة فهرنهايت).

توقع تحديثات مشابهة لهذه في المستقبل حيث تواصل Microsoft تحقيق تقدم في معالجة اللغة الطبيعية.

مصدر: مدونات بنج