Rewrite this title: يعمل Google على تحسين نتائج البحث بمقتطفات أطول وعمليات بحث ذات صلة أفضل

ستساعدك المقالة التالية: يعمل Google على تحسين نتائج البحث بمقتطفات أطول وعمليات بحث ذات صلة أفضل

تطرح Google تحسينين على نظامها صفحات نتائج البحث. أحدهما هو أن نتائج البحث تُعطى الآن مقتطفات أطول والآخر هو تحسين عمليات البحث ذات الصلة التي يقترحها Google عند استخدام مصطلح بحث يمكن أن يحتوي على جوانب عديدة. وفقًا لشركة Google، يهدف هذان التحسينان إلى مساعدتك في العثور على المعلومات الصحيحة التي تحتاجها.

تقول Google إنها تستهدف الآن المزيد من الاستعلامات والمزيد من اللغات مما يجعل اقتراحات نتائج البحث ذات الصلة أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدمين. يمكنك رؤية اقتراحات البحث المحسنة في الجزء السفلي من صفحة نتائج البحث الخاصة بك وأحيانًا في أعلى الصفحة.

لذا، إذا بحثت عن “تحسين محرك البحث”، فسترى عمليات البحث ذات الصلة التالية

سيكون تحسين نتائج البحث هذا أمرًا رائعًا عند البحث عن معلومات حول موضوع يحتوي على العديد من الموضوعات الفرعية، أو له تغطية واسعة جدًا. لن تحصل على المزيد من صيغ البحث فحسب، بل ستحصل أيضًا على نتائج البحث ذات الصلة بلغات مختلفة.

وكان التحسين الآخر يتعلق بمقتطفات نتائج البحث. هذا هو النص الأسود الذي يتم عرضه بعد النص المرتبط باللون الأزرق لنتائج البحث الفردية.

إذا كنت تستخدم استعلامًا يتكون من أكثر من ثلاث كلمات، فإن نتائج بحث Google ستعرض المزيد من أسطر المقتطفات، لتمنحك وصفًا أطول لما يدور حوله الرابط. وسيُظهر أيضًا المزيد من الكلمات التي تستخدمها كاستعلام بحث.

لذلك، بطريقة ما، من خلال إعطائك وصفًا أطول لنتائج البحث، ستعرف على الفور ما إذا كنت ستحتاج إلى النقر على الروابط النصية الزرقاء للانتقال إلى الصفحة أو البقاء لفترة أطول على موقع Google.com وسيقومون بشيء آخر بسبب لقد أجابت المقتطفات بالفعل على استفسارك. ومن ثم، ستبقى على Google.com لفترة أطول مما تفعل عادةً إذا حصلت على نتيجة بحث وكانت المقتطفات قصيرة بدرجة كافية مما يدفعك إلى النقر فورًا على النص الأزرق لزيارة الصفحة ومغادرة Google.com.