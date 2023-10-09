Rewrite this title: يعمل Google Gmail على تسريع عملية الإرسال في الخلفية

ستساعدك المقالة التالية: يعمل Google Gmail على تسريع عملية الإرسال في الخلفية

نحن نعيش في عصر يتمحور حول السرعة – حيث لا يكون إنجاز المهام بالأمس سريعًا بما فيه الكفاية، وحيثما كان لدينا smartphones يمكن أن تتفوق على أنظمة الكمبيوتر الكاملة لعام 2000، حيث يقوم المراهقون بعمل وجه إذا كانت أي عملية إلكترونية تمنحهم تأخيرًا لمدة نصف ثانية. قد يبدو الأمر سخيفًا أن نهتم كثيرًا بكوننا لحظيين حقًا، لكنه اهتمام مشترك في عالم الأعمال؛ إذا تأخرت لمدة ثلاث أو أربع ثوانٍ مائة مرة خلال يوم عملك، فسوف تبدأ في رؤية تأثير واضح على إنتاجيتك. ولهذا السبب فقط، يقدم Gmail ميزة جديدة سريعة تجعل عملية إرسال البريد أسرع.

المفهوم واضح ومباشر إلى حد ما: فبدلاً من النقر فوق إرسال وانتظار وصول الرسالة إلى المستلم المقصود، يمكنك النقر فوق إرسال والمضي قدمًا على الفور بينما يقلق Google بشأن وصول رسالتك عبر الأسلاك. في حالة ظهور أي مشكلة في إرسال الرسالة، سيظهر إشعار في أعلى الشاشة، يطالب مستخدم Gmail بالعودة وحل المشكلة (على سبيل المثال، عنوان بريد إلكتروني خاطئ، أو انتهاء مهلة الاتصال بالإنترنت، وما إلى ذلك). وبخلاف ذلك، سيحصل المستخدم على إشعار بمجرد إرسال الرسالة رسميًا.

بينما تظل إشعارات الأخطاء في الجزء العلوي من شاشة Gmail حتى يتم مسحها، يجب على المستخدمين أن يدركوا أن الخروج من Gmail أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر سيؤدي إلى مسح الأخطاء – وربما يؤدي إلى فقدان الرسالة. بافتراض أن المستخدمين يمكنهم تذكر ذلك، فإنهم سيحصلون على القليل من الإضافات الرائعة التي توفر بضع ثوانٍ مع كل بريد إلكتروني يتم إرساله. لاستخدام هذه الميزة، ستحتاج إلى تمكينها في ميزات Gmail الاختبارية (الإعدادات > الميزات الاختبارية > إرسال الخلفية > تمكين). وهو متاح لجميع مستخدمي Gmail وGoogle Apps الحاليين.

[via the Gmail Blog]