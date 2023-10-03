Rewrite this title: يعمل Google My Business الآن على حل نزاعات الملكية بشكل تلقائي

ستساعدك المقالة التالية: يعمل Google My Business الآن على حل نزاعات الملكية بشكل تلقائي

جوجل لديها أطلقت ميزة جديدة مما يمنح أصحاب الأنشطة التجارية القدرة على تبسيط عملية استعادة ملكية بطاقة بياناتهم في نشاطي التجاري على Google.

في الحالات التي يتم فيها تسليم إدارة بطاقة بيانات نشاطي التجاري على Google إلى جهة خارجية، قد يكون من الصعب أحيانًا على مالك النشاط التجاري الفعلي استعادة السيطرة على بطاقة بياناته.

في هذه الحالات، عندما لا يتمكن مالك النشاط التجاري من الاتصال بالمدقق الحالي لبطاقة البيانات، يمكن للمستخدمين بدء عملية التحقق بأنفسهم لإثبات أنهم في الواقع المالك الشرعي أو الممثل الحالي.

إذا وجدت نفسك في هذا الموقف، فإليك الخطوات التي يجب اتباعها لاستعادة ملكية بطاقة بيانات نشاطي التجاري على Google: