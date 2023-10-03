Rewrite this title: يعمل Google My Business الآن على حل نزاعات الملكية بشكل تلقائي

ستساعدك المقالة التالية: يعمل Google My Business الآن على حل نزاعات الملكية بشكل تلقائي
جوجل لديها أطلقت ميزة جديدة مما يمنح أصحاب الأنشطة التجارية القدرة على تبسيط عملية استعادة ملكية بطاقة بياناتهم في نشاطي التجاري على Google.
في الحالات التي يتم فيها تسليم إدارة بطاقة بيانات نشاطي التجاري على Google إلى جهة خارجية، قد يكون من الصعب أحيانًا على مالك النشاط التجاري الفعلي استعادة السيطرة على بطاقة بياناته.
في هذه الحالات، عندما لا يتمكن مالك النشاط التجاري من الاتصال بالمدقق الحالي لبطاقة البيانات، يمكن للمستخدمين بدء عملية التحقق بأنفسهم لإثبات أنهم في الواقع المالك الشرعي أو الممثل الحالي.
إذا وجدت نفسك في هذا الموقف، فإليك الخطوات التي يجب اتباعها لاستعادة ملكية بطاقة بيانات نشاطي التجاري على Google:
- انتقل إلى نشاطي التجاري على Google.
- قم بتسجيل الدخول إلى Google باستخدام الحساب الذي تستخدمه لإدارة عملك.
- أدخل اسم أو عنوان نشاطك التجاري، ثم حدده من نتائج البحث.
- قد ترى مربع حوار يعرض جزءًا من عنوان البريد الإلكتروني الذي أثبت صحة القائمة. إذا كنت تدير عنوان البريد الإلكتروني هذا، فقم بتسجيل الدخول إلى هذا الحساب للوصول إلى قائمة أعمالك.
- املأ الاستمارة. قد يحتاج مالك القائمة الحالي إلى الاتصال بك للحصول على مزيد من المعلومات، لذلك لن تتمكن من إرسال طلبك دون مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك معه.
- انقر فوق ‘إرسال.
- سيتلقى مالك القائمة الحالي رسالة بريد إلكتروني تطلب منه الاتصال بك، وستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني. تحقق من حالة طلبك من خلال النقر على الرابط الموجود في رسالة التأكيد الإلكترونية.
- امنح مالك القائمة الحالي 7 أيام كاملة للرد على طلبك. إذا لم تتلقى ردًا بعد 7 أيام، فستتمكن من التحقق من ارتباطك بالشركة لتتمكن من الوصول إلى بطاقة البيانات.