Rewrite this title: يغوص Bing في جهاز XBox الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: يغوص Bing في جهاز XBox الخاص بك

من الصعب جدًا إلقاء اللوم على شركة بسبب الأداء المتداخل والتحسين المتداخل لمنتجاتها المختلفة، ولكن مع شركات التكنولوجيا الكبرى هناك أيضًا عائق: بعض خطوط الإنتاج مختلفة تمامًا. لذلك، بينما يمكنك ذكر Chrome YouTube وتحسين Gmail لميزات كليهما، هناك عدد محدود من الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع – على سبيل المثال – Blogger وGoogle TV كخدمات تآزرية. لكن Microsoft توصلت إلى طريقة ذكية جدًا لعبور حدود الفئة باستخدام بحث Bing: جعله جزءًا من تجربة Xbox.

يواجه جهاز Microsoft Xbox 360 حاليًا منافسة شديدة مع جهاز Playstation 3 من شركة Sony (لقد تغلبت الشركتان على Nintendo Wii بشكل سليم)، ومعظم تلك المعركة موجهة نحو المحتوى. وبما أنه من غير المرجح أن يستمتع المستخدمون بالدفع مقابل الإصدارات الجديدة من وحدة التحكم، فقد قامت كل من Microsoft وSony بدفع كميات كبيرة من المحتوى عبر الإنترنت – بما في ذلك التنزيلات التلقائية للألعاب، واشتراكات Netflix، وزخارف “الصورة الرمزية”، والمزيد. يعد Bing Search for Xbox، الذي تم عرضه في E3، وسيلة لتبسيط عملية البحث عن المحتوى للمستخدمين.

لن يتم إصدار الخدمة حتى موسم العطلات هذا، ولكن لدينا فكرة واضحة جدًا عن كيفية عملها. سيستخدم المستخدمون برنامج التعرف على الصوت الخاص بـ Microsoft Tellme لإخبار جهاز Xbox الخاص بهم أنهم يريدون البحث (من خلال قول “Xbox Bing”) وما يريدون البحث عنه (مثل “Batman”). يتم بعد ذلك جمع قائمة بالمحتوى ذي الصلة معًا باستخدام تقنية Bing. يمكن أن يتضمن المحتوى ألعاب فيديو وأفلام ومعاينات وعروض توضيحية وموسيقى والمزيد، ولكن سيتم تحديد أولويات المنتجات المقدمة بناءً على ما اشترك فيه المستخدم بالفعل (مثل محتوى Netflix) أو تم شراؤه (مثل تنزيلات Zune) ، مع ظهور نتائج قابلة للشراء بعد ذلك.

بالإضافة إلى منح مايكروسوفت ميزة محتملة في تنظيم وبيع محتواها لمستخدمي Xbox، ستستمتع الشركة أيضًا بتحسن التعرف على محرك البحث الخاص بها. بعد كل شيء، عندما تقول “Xbox Bing” عدة مرات في اليوم، يبدأ الاسم في الظهور.

[via the Bing Blog]